https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/afrikadan-gronlanda-maden-rekabeti-yeralti-kaynaklari-sebebiyle-mevcut-ve-potansiyel-kuresel-1092579326.html

Afrika'dan Grönland'a maden rekabeti: Yeraltı kaynakları sebebiyle mevcut ve potansiyel küresel ‘çatışmalar’

Afrika'dan Grönland'a maden rekabeti: Yeraltı kaynakları sebebiyle mevcut ve potansiyel küresel ‘çatışmalar’

Sputnik Türkiye

Maden kaynakları için küresel rekabet her geçe gün şiddetleniyor. ABD Başkanı seçilen Trump'ın açıkça, yeraltı zenginlikleri bakımından oldukça verimli olduğu... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T20:48+0300

2025-01-11T20:48+0300

2025-01-11T20:48+0300

dünya

abd

venezüella

grönland

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elon musk

bolivya

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Senatör Lindsey Graham geçen yıl verdiği bir röportajda 10-12 trilyon dolarlık kritik madenlerin üzerinde oturan' Ukrayna'da Moskova'nın zafer kazanmasına 'ABD göz yummamalı' diyerek NATO'nun Rusya'ya karşı yürüttüğü vekalet savaşının gerçekte neyle ilgili olduğunu ortaya koymuştu.Ukrayna'nın sadece lityum bakımından 3-11.5 trilyon dolar, gümüş, altın, uranyum, alüminyum, bakır, demir, manganez, titanyum ve hidrokarbonlar bakımından trilyonlarca dolar zenginliğe sahip olduğu tahmin ediliyor. Bunlara ek olarak Ukrayna'nın Avrupa'nın en büyük nadir toprak elementleri olan berilyum, niyobyum ve zirkonyum kaynağına da sahip olduğu ifade edililyor.BolivyaBu yıl 200'üncü doğum gününü kutlayan Bolivya, tarihi boyunca 190'dan fazla darbe ve devrimle karşı karşıya kaldı. Altın ve gümüşten tungsten, çinko, led, kalay ve nikele kadar geniş kaynak zenginliği göz önüne alındığında siyaset bilimciler bunun 'şaşırtıcı' olmadığını dile getiriyor.Elon Musk 2020'de ABD'nin Bolivya'da bir darbe daha düzenlediği haberlerine yanıt olarak, "Kimi istersek ona darbe yaparız! Bununla başa çıkın” diye paylaşım yapmıştı.Bolivya'da 23 milyon ton lityum bulunduğu belirtiliyor. Buna ek olarak Bolivya'nın endüstriyel ve askeri kullanım için en çok aranan nadir topraklardan ikisi olan skandiyum ve itriyuma da sahip olduğu ifade ediliyor.VenezüellaTrump'ın eski danışmanı John Bolton, Washington'un Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme girişimleri esnasında “Amerikan petrol şirketlerinin Venezüella'da gerçekten yatırım yapmasını ve petrol üretmesini sağlayabilirsek, ABD için ekonomik olarak büyük bir fark yaratacaktır” cümlesini kaydetmişti.Venezüella, 300 milyar varile varan kanıtlanmış petrol rezerviyle bir enerji merkezi olarak kabul ediliyor. Venezüella'da aynı zamanda altın, uranyum ve demir cevheri bulunuyor. Buna ek olarak 2009'da Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez tarafından 'mavi altın' olarak adlandırılan ve çok çeşitli elektronik cihazlarda kullanılan değerli mineral koltan rezervleriyle Venezüella büyük bir maden devi olarak kabul ediliyor.İranABD tarafından 'olağandışı ve olağanüstü tehdit' olarak sınıflandırılan bir diğer ülke olan İran'ın tahmini 27 trilyon dolarlık kaynak zenginliğine ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor. Kanıtlanmış kaynak rezervleri çoğunlukla petrol ve gazdan oluştuğu belirtilse de İran'ın düzenli olarak büyük maden rezervleri keşfettiği dile getiriliyor. Tahran 2023 yılında 8.5 milyon tonluk devasa bir lityum yatağı keşfetmişti.İran Maden ve Madencilik Endüstrileri Geliştirme ve Yenileme Örgütü 2022 yılında, sadece 2013 yılından bu yana demir cevheri, kurşun ve boksitten antimona kadar yaklaşık 28.7 milyar dolarlık maden kaynağının keşfedildiğini duyurmuştu.KanadaKanada Maliye Bakanı Dominic LeBlanc, Donald Trump'ın Kanada'nın '51'inci eyalet' olmasıyla ilgili bir dizi yorumuna yanıt olarak “Şaka bitti. Bu onun için kafa karışıklığı yaratmanın, insanları kışkırtmanın ve bunun asla gerçekleşmeyeceğini bilerek kaos yaratmanın bir yolu” demişti.Petrol, gaz ve uranyumdan fosfat, kadmiyum, kurşun, titanyum, çinko ve bir dizi ferro alaşımlara kadar 33 trilyon dolarlık kaynağa sahip olduğu belirtilen Kanada'da seryum, neodimyum ve prometyum gibi nadir toprak madenlerinin de bulunduğu öne sürülüyor.GrönlandGrönland Başbakanı Mute Egede, Trump'ın adayı satın alma konusundaki iddialarına ilişkin, "Grönland, Grönland halkınındır. Danimarkalı olmak istemiyoruz, Amerikalı olmak istemiyoruz. Bağımsızlık arzumuz var, kendi evimizin efendisi olma arzumuz var" cümlelerini kaydetmişti. Grönland'ın değerli metaller ve taşlardan olan grafit, uranyum, itriyum, skandiyum, neodinyum ve disprosiyum da dahil olmak üzere en az 1.5 milyon ton nadir toprak elementine ve ek olarak henüz tam olarak keşfedilmemiş bir maden zenginliğinin üstünde oturduğu düşünülüyor.AfrikaSömürgecilik sonrası istikrarsızlık ve şiddet mirasıyla sarsılan Afrika kıtasının aynı zamanda dünyanın en büyük kullanılmamış maden rezervlerinden bazılarına da ev sahipliği yaptığı belirtiliyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin dünyanın en büyük kobalt rezervlerine (6 milyon ton) sahip olduğu düşünülüyor. En son 2024 yılında ABD ve Belçika destekli olduğu öne sürülen bir politikacının tek taraflı olarak kendini başkan ilan etmesiyle defalarca darbe girişimleriyle karşı karşıya kalmıştı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kobaltın yanı sıra monazit, öksenit, niyobyum, tantal ve zirkonyum açısından da zengin olduğu dile getiriliyor.Gine de stratejik metal alüminyum üretiminde kullanılan boksitte dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumunda bulunuyor. Ayrıca Gine'nin dünyanın en büyük kullanılmamış yüksek dereceli demir cevheri yataklarının yanı sıra altın ve elmasa da sahip olduğu belirtiliyor.Başkan Robert Mugabe'ye karşı 2017'de darbe yapılan Zimbabve, Afrika'nın en büyük lityum rezervlerine (11 milyon ton) sahip. Yerel ekonomistler, daha fazla keşifle ülkelerinin Çin'in nadir toprak süper gücü statüsüne rakip olabileceğine inanıyor.Geçen Mayıs ayında devlet başkanı Washington'da kırmızı halıyla karşılanan Kenya da yükselen bir nadir toprak devi olarak kabul ediliyor. Söz konusu bu ziyarette ABD Kenya'yı, 'NATO üyesi olmayan önemli bir müttefik' olarak nitelendirmişti. Sadece Mrima Hill madeninde keşfedilen yatakların 62.4 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Kenya'nın nadir toprak elementlerinin yanı sıra demir, altın, kireçtaşı, değerli taşlar ve manganez cevheri bakımından da zengin olduğu ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ilk-teklifin-1946-yilinda-yapildigi-ortaya-cikmisti-trump-yineledi-abd-gronlandi-neden-ilhak-etmek-1092031482.html

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