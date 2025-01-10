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Türkiye'de en hızlı büyümesi öngörülen meslekler açıklandı
Türkiye'de en hızlı büyümesi öngörülen meslekler açıklandı
Sputnik Türkiye
Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 'Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu'na göre Türkiye'de şirketlerin yüzde 78'i yapay zeka becerilerine sahip çalışanları işe... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T16:32+0300
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yaşam
türkiye
dünya ekonomik forumu (world economic forum)
türkiye insan yönetimi derneği (peryön)
world economic forum (wef)
meslek
yapay zeka
otonom araç
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Türkiye İnsan Yönetimi Derneğinden (PERYÖN) yapılan açıklamaya göre, Dünya Ekonomik Forumu, küresel iş gücünün ve iş dünyasının karşı karşıya bulunduğu dönüşümleri ele alan 'Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu'nu yayımladı. PERYÖN'ün çatı derneği Avrupa İnsan Yönetimi Derneğinin (European Association for People Management - EAPM) paydaşlığında ülke verilerinin derlenmesine liderlik ettiği raporda küresel iş gücünün yanı sıra Türkiye iş gücüne ve iş hayatına dair çarpıcı veriler de yer alıyor. Türkiye'deki kuruluşların yüzde 94'ü yapay zeka programlarını kullanıyor Raporda yer alan Türkiye bölümüne göre, ülkedeki kuruluşların yüzde 94'ü yapay zeka programlarını kullanırken bu oran globalde yüzde 88 civarında seyrediyor. Aynı zamanda şirketlerin yüzde 78'i, yapay zeka becerilerine sahip yeni çalışanları işe almayı planlıyor ve yüzde 70'i çalışanlarını yapay zeka teknolojilerine uyum sağlamaları için yeniden eğitmeyi hedefliyor. En hızlı büyümesi öngörülen meslekler neler? Türkiye'de en hızlı büyümesi öngörülen meslekler listesinde robotik mühendisliği, yenilenebilir enerji mühendisliği, otonom ve elektrikli araç uzmanlığı öne çıkıyor. Genel olarak ise ülkede temel becerilerin yüzde 44'ünün değişmesi bekleniyor Açıklamada rapora ilişkin görüşlerine yer verilen PERYÖN Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, çalışmanın, dünyada ve Türkiye'deki iş gücünün yıllar içindeki dönüşümüne ve işlerin geleceğine dair çok önemli veriler sunduğunu belirterek, buna göre Türkiye'de temel becerilerin yüzde 44'ünün değişmesinin beklendiğini bildirdi. Bu oranın küresel ortalamasının yüzde 39'un üzerinde olduğuna dikkati çeken Firuzbay, şu değerlendirmelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/yapay-zeka-ile-hazirlanan-video-linkine-tikladi-hesabindaki-650-bin-lira-cekildi-dunyam-karardi-1091930734.html
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türkiye, dünya ekonomik forumu (world economic forum), türkiye insan yönetimi derneği (peryön), world economic forum (wef), meslek, iş, yapay zeka, otonom araç, otonom market
türkiye, dünya ekonomik forumu (world economic forum), türkiye insan yönetimi derneği (peryön), world economic forum (wef), meslek, iş, yapay zeka, otonom araç, otonom market

Türkiye'de en hızlı büyümesi öngörülen meslekler açıklandı

16:32 10.01.2025
© AAyapay zeka
yapay zeka - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA
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Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 'Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu'na göre Türkiye'de şirketlerin yüzde 78'i yapay zeka becerilerine sahip çalışanları işe almayı planlıyor.
Türkiye İnsan Yönetimi Derneğinden (PERYÖN) yapılan açıklamaya göre, Dünya Ekonomik Forumu, küresel iş gücünün ve iş dünyasının karşı karşıya bulunduğu dönüşümleri ele alan 'Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu'nu yayımladı. PERYÖN'ün çatı derneği Avrupa İnsan Yönetimi Derneğinin (European Association for People Management - EAPM) paydaşlığında ülke verilerinin derlenmesine liderlik ettiği raporda küresel iş gücünün yanı sıra Türkiye iş gücüne ve iş hayatına dair çarpıcı veriler de yer alıyor.

Türkiye'deki kuruluşların yüzde 94'ü yapay zeka programlarını kullanıyor

Raporda yer alan Türkiye bölümüne göre, ülkedeki kuruluşların yüzde 94'ü yapay zeka programlarını kullanırken bu oran globalde yüzde 88 civarında seyrediyor. Aynı zamanda şirketlerin yüzde 78'i, yapay zeka becerilerine sahip yeni çalışanları işe almayı planlıyor ve yüzde 70'i çalışanlarını yapay zeka teknolojilerine uyum sağlamaları için yeniden eğitmeyi hedefliyor.

En hızlı büyümesi öngörülen meslekler neler?

Türkiye'de en hızlı büyümesi öngörülen meslekler listesinde robotik mühendisliği, yenilenebilir enerji mühendisliği, otonom ve elektrikli araç uzmanlığı öne çıkıyor. Genel olarak ise ülkede temel becerilerin yüzde 44'ünün değişmesi bekleniyor
Açıklamada rapora ilişkin görüşlerine yer verilen PERYÖN Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, çalışmanın, dünyada ve Türkiye'deki iş gücünün yıllar içindeki dönüşümüne ve işlerin geleceğine dair çok önemli veriler sunduğunu belirterek, buna göre Türkiye'de temel becerilerin yüzde 44'ünün değişmesinin beklendiğini bildirdi. Bu oranın küresel ortalamasının yüzde 39'un üzerinde olduğuna dikkati çeken Firuzbay, şu değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye'de en hızlı gelişmesi beklenen beceriler ise yapay zeka ve büyük veri, teknolojik okuryazarlık ve siber güvenlik olarak öne çıkıyor. Bu dönüşümün başarılı olabilmesi için sadece teknolojik yatırımlar değil aynı zamanda çalışanlarımızın bu değişime adapte olabilmesi için insan odaklı yönetim anlayışı, kapsamlı eğitim programları ve yeni beceri kazandırma süreçleri çok kritik.

Rapor, teknoloji ve yetkinliklerin yanı sıra kurum kültürüne de odaklanıyor. Türkiye'deki kuruluşların yüzde 88'inin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık önceliklerini benimsemiş olduğuna da dikkat çekiyor ki bu, iş dünyamız açısından ayrıca mutluluk verici.

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