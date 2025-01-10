Türkiye'de en hızlı büyümesi öngörülen meslekler açıklandı

Türkiye'de en hızlı gelişmesi beklenen beceriler ise yapay zeka ve büyük veri, teknolojik okuryazarlık ve siber güvenlik olarak öne çıkıyor. Bu dönüşümün başarılı olabilmesi için sadece teknolojik yatırımlar değil aynı zamanda çalışanlarımızın bu değişime adapte olabilmesi için insan odaklı yönetim anlayışı, kapsamlı eğitim programları ve yeni beceri kazandırma süreçleri çok kritik.

Rapor, teknoloji ve yetkinliklerin yanı sıra kurum kültürüne de odaklanıyor. Türkiye'deki kuruluşların yüzde 88'inin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık önceliklerini benimsemiş olduğuna da dikkat çekiyor ki bu, iş dünyamız açısından ayrıca mutluluk verici.