https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sosyal-konut-projesi-firsatcilari-harekete-gecirdi-bir-evin-fiyati-bir-gunde-500-bin-tl-artti-1092532549.html
'Sosyal konut' projesi fırsatçıları harekete geçirdi: Bir evin fiyatı bir günde 500 bin TL arttı
'Sosyal konut' projesi fırsatçıları harekete geçirdi: Bir evin fiyatı bir günde 500 bin TL arttı
Sputnik Türkiye
Sosyal konut projelerine dair açıklamaların gündeme gelmesiyle birlikte harekete geçen 'fırsatçılar' satışta olan evlerin fiyatlarını bir günde yükseltti. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T12:15+0300
2025-01-10T12:15+0300
2025-01-10T12:15+0300
ekonomi
mehmet şimşek
cevdet yılmaz
hazine ve maliye bakanlığı
konut fiyatları
fahiş fiyat
zam
emlak
emlak fiyatları
sosyal konut
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Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde konut fiyatlarının yüksekliği uzun zamandır konuşuluyor. Uygun ödemeli sosyal konut projesi açıklamaları ise fırsatçıları harekete geçirdi. Projeyle ilgili net açıklama olmamasına rağmen, konut fiyatları şimdiden yukarı yönlü harekete geçmeye başladı. Hatta emlak sitelerinde bazı evlerin fiyatlarının bir gecede 500 bin TL artırıldığı görüldü. Projenin detayları daha belli olmadıGeçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal konut projelerinin hayata geçeceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı programda ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi verileceğini ve 2025 yılı içerisinde 250 bin sosyal konutun yapılacağını belirterek "Bütçe desteği ve uygun finansman seçenekleriyle konut alımını kolaylaştıracağız" açıklaması yaptı. Sosyal konut projelerine başvuruların 2025 yılının son çeyreğinde başlayacağını açıklayan Bakan Şimşek, projeye ilişkin detayların ilerleyen süreçte duyurulacağını söylediCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu konuyla ilgili 'ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz' dedi. Açıklaması bile yettiSosyal konut projelerine dair bu açıklamalar bile fırsatçıları harekete geçirdi. Bazı emlak sitelerindeki evlerin fiyatlarına bir gecede 'zam' yapıldı. Bazı evlerde bu fiyat artışının 500 bin TL'ye kadar ulaştığı da dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/uzmani-kritik-6-yil-esigine-isaret-ederek-anlatti-konut-kriziyle-nasil-mucadele-edilmeli-1088082296.html
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mehmet şimşek, cevdet yılmaz, hazine ve maliye bakanlığı, konut fiyatları, fahiş fiyat, zam, emlak, emlak fiyatları, sosyal konut
mehmet şimşek, cevdet yılmaz, hazine ve maliye bakanlığı, konut fiyatları, fahiş fiyat, zam, emlak, emlak fiyatları, sosyal konut
'Sosyal konut' projesi fırsatçıları harekete geçirdi: Bir evin fiyatı bir günde 500 bin TL arttı
Sosyal konut projelerine dair açıklamaların gündeme gelmesiyle birlikte harekete geçen 'fırsatçılar' satışta olan evlerin fiyatlarını bir günde yükseltti.
Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde konut fiyatlarının yüksekliği uzun zamandır konuşuluyor. Uygun ödemeli sosyal konut projesi açıklamaları ise fırsatçıları harekete geçirdi. Projeyle ilgili net açıklama olmamasına rağmen, konut fiyatları şimdiden yukarı yönlü harekete geçmeye başladı. Hatta emlak sitelerinde bazı evlerin fiyatlarının bir gecede 500 bin TL artırıldığı görüldü.
Projenin detayları daha belli olmadı
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal konut projelerinin hayata geçeceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı programda ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi verileceğini ve 2025 yılı içerisinde 250 bin sosyal konutun yapılacağını belirterek "Bütçe desteği ve uygun finansman seçenekleriyle konut alımını kolaylaştıracağız" açıklaması yaptı. Sosyal konut projelerine başvuruların 2025 yılının son çeyreğinde başlayacağını açıklayan Bakan Şimşek, projeye ilişkin detayların ilerleyen süreçte duyurulacağını söyledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu konuyla ilgili 'ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz' dedi.
Sosyal konut projelerine dair bu açıklamalar bile fırsatçıları harekete geçirdi. Bazı emlak sitelerindeki evlerin fiyatlarına bir gecede 'zam' yapıldı. Bazı evlerde bu fiyat artışının 500 bin TL'ye kadar ulaştığı da dikkat çekti.