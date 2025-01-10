https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/ito-baskani-duyurdu-istanbulun-enflasyon-hesaplamasi-degisiyor-1092527817.html
İTO Başkanı duyurdu: İstanbul’un enflasyon hesaplaması değişiyor
İTO Başkanı duyurdu: İstanbul’un enflasyon hesaplaması değişiyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO’nun hazırlayıp sunduğu İstanbul’un enflasyonu olarak değerlendirilen 'İstanbul Ücretliler Geçinme... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T10:34+0300
2025-01-10T10:34+0300
2025-01-10T10:34+0300
ekonomi
şekib avdagiç
enflasyon
istanbul
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İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) uzun yıllardır hazırlayarak kamuoyuna sunduğu İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi, 1 Şubat 2025'ten itibaren yeni bir içerikle yayımlanmaya başlanacak.1995 ve 1985 bazlı Ücretliler Geçinme Endeksleri'nin, değişen tüketim alışkanlıkları ile yeni hizmet ve ürünleri temsilinde güncelleme gerekliliği nedeniyle yenilenmesine karar verildiği belirtildi.Açıklamada, alanında uzman akademisyenlerin oluşturduğu bilim kurulunun, İTO’nun ilgili müdürlüğü ve Nielsen IQ Türkiye ile aylık 350 hane takip edilerek toplamda 2 bin 400 hanenin katılım gösterdiği hane halkı tüketim araştırması yaptığına işaret edildi.İstanbul enflasyonu hesaplaması değişiyor: Ana harcama grupları değişecekİTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Araştırma sonucu, mevcut sepetimizdeki 8 olan ana harcama grup sayımızı 12’ye, 242 olan madde sayımızı 493 adede ve 15 bin 275 olan fiyat toplama sayımızı ise kadromuzu genişleterek 24 bin 500 adete çıkarmış bulunmaktayız.” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/bakan-simsek-enflasyon-hedefini-acikladi-bu-programa-inanmanizi-istiyoruz-1092458280.html
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istanbul enflasyon, enflasyon, enflasyon nasıl hesaplanıyor
istanbul enflasyon, enflasyon, enflasyon nasıl hesaplanıyor
İTO Başkanı duyurdu: İstanbul’un enflasyon hesaplaması değişiyor
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO’nun hazırlayıp sunduğu İstanbul’un enflasyonu olarak değerlendirilen 'İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nin değişen tüketim alışkanlıkları, yeni hizmet ve ürünlerin temsilinde güncelleme gerekliliği nedeniyle 1 Şubat 2025'ten itibaren yeni bir içerikle yayımlanağını duyurdu.
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) uzun yıllardır hazırlayarak kamuoyuna sunduğu İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi, 1 Şubat 2025'ten itibaren yeni bir içerikle yayımlanmaya başlanacak.
1995 ve 1985 bazlı Ücretliler Geçinme Endeksleri'nin, değişen tüketim alışkanlıkları ile yeni hizmet ve ürünleri temsilinde güncelleme gerekliliği nedeniyle yenilenmesine karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, alanında uzman akademisyenlerin oluşturduğu bilim kurulunun, İTO’nun ilgili müdürlüğü ve Nielsen IQ Türkiye ile aylık 350 hane takip edilerek toplamda 2 bin 400 hanenin katılım gösterdiği hane halkı tüketim araştırması yaptığına işaret edildi.
İstanbul enflasyonu hesaplaması değişiyor: Ana harcama grupları değişecek
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Araştırma sonucu, mevcut sepetimizdeki 8 olan ana harcama grup sayımızı 12’ye, 242 olan madde sayımızı 493 adede ve 15 bin 275 olan fiyat toplama sayımızı ise kadromuzu genişleterek 24 bin 500 adete çıkarmış bulunmaktayız.” ifadelerini kullandı.