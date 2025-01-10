https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/eczacibasi-tent-obrenovaci-3-1-yendi-ceyrek-finale-yukselmeyi-garantiledi-1092517721.html

Eczacıbaşı, Tent Obrenovac'ı 3-1 yendi: Çeyrek finale yükselmeyi garantiledi

Eczacıbaşı, Tent Obrenovac'ı 3-1 yendi: Çeyrek finale yükselmeyi garantiledi

Sputnik Türkiye

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'ı 3-1 mağlup ederek galibiyet... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Sırp temsilcisi Tent Obrenovac'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac ile deplasmanda karşılaştı. Obrenovac kentindeki Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ilk seti 25-21 kaybeden Eczacıbaşı, ikinci sette etkileyici bir geri dönüş yaparak seti 25-10 önde tamamladı. Üçüncü sette de üstün oyununu sürdüren turuncu-beyazlı ekip, seti 25-16 alarak öne geçti. Dördüncü sette hata yapmayan Eczacıbaşı Dynavit, 25-22’lik skorla maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla B Grubu'nda oynadığı 5. maçtan da galibiyetle ayrılan Eczacıbaşı Dynavit, liderliğini koruyarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Tent Obrenovac ise grubundaki 5. maçında 2. yenilgisini aldı.

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