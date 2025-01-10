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Eczacıbaşı, Tent Obrenovac'ı 3-1 yendi: Çeyrek finale yükselmeyi garantiledi
Eczacıbaşı, Tent Obrenovac'ı 3-1 yendi: Çeyrek finale yükselmeyi garantiledi
Sputnik Türkiye
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'ı 3-1 mağlup ederek galibiyet... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Sırp temsilcisi Tent Obrenovac'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac ile deplasmanda karşılaştı. Obrenovac kentindeki Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ilk seti 25-21 kaybeden Eczacıbaşı, ikinci sette etkileyici bir geri dönüş yaparak seti 25-10 önde tamamladı. Üçüncü sette de üstün oyununu sürdüren turuncu-beyazlı ekip, seti 25-16 alarak öne geçti. Dördüncü sette hata yapmayan Eczacıbaşı Dynavit, 25-22’lik skorla maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla B Grubu'nda oynadığı 5. maçtan da galibiyetle ayrılan Eczacıbaşı Dynavit, liderliğini koruyarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Tent Obrenovac ise grubundaki 5. maçında 2. yenilgisini aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231216/eczacibasi-dynavit-fivb-kulupler-dunya-sampiyonasinda-finale-yukseldi-1078520011.html
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eczacıbaşı vitra, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), türkiye voleybol federasyonu, fivb voleybol milletler ligi, türk a milli kadın voleybol takımı, şampiyonlar ligi kupası
eczacıbaşı vitra, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), türkiye voleybol federasyonu, fivb voleybol milletler ligi, türk a milli kadın voleybol takımı, şampiyonlar ligi kupası

Eczacıbaşı, Tent Obrenovac'ı 3-1 yendi: Çeyrek finale yükselmeyi garantiledi

00:03 10.01.2025
© AA / John RickyEczacıbaşı Dynavit
Eczacıbaşı Dynavit - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA / John Ricky
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'ı 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Deplasmanda oynanan karşılaşmada üstün bir performans sergileyen turuncu-beyazlı ekip, grubunda oynadığı 5 maçı da kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Sırp temsilcisi Tent Obrenovac'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac ile deplasmanda karşılaştı. Obrenovac kentindeki Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ilk seti 25-21 kaybeden Eczacıbaşı, ikinci sette etkileyici bir geri dönüş yaparak seti 25-10 önde tamamladı. Üçüncü sette de üstün oyununu sürdüren turuncu-beyazlı ekip, seti 25-16 alarak öne geçti. Dördüncü sette hata yapmayan Eczacıbaşı Dynavit, 25-22’lik skorla maçı 3-1 kazandı.
Bu sonuçla B Grubu'nda oynadığı 5. maçtan da galibiyetle ayrılan Eczacıbaşı Dynavit, liderliğini koruyarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Tent Obrenovac ise grubundaki 5. maçında 2. yenilgisini aldı.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 6. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2023
SPOR
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
16 Aralık 2023, 11:05
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