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Yeni yılın Kutup Işıkları, Norveç'te görüntülendi
Yeni yılın Kutup Işıkları, Norveç'te görüntülendi
Sputnik Türkiye
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Norveç'in Tonsvik bölgesinde... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T13:54+0300
2025-01-10T13:54+0300
2025-01-10T13:54+0300
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fotoğraf
norveç
aurora borealis
kutup ışıkları
kuzey ışıkları
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фото, fotoğraf, norveç, aurora borealis, kutup ışıkları, kuzey ışıkları
фото, fotoğraf, norveç, aurora borealis, kutup ışıkları, kuzey ışıkları
Yeni yılın Kutup Işıkları, Norveç'te görüntülendi
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Norveç'in Tonsvik bölgesinde görüntülendi.
© AA / Jakub Porzycki
Kuzey Işıkları gökyüzü olayına 'Kutup Işıkları' da ismi veriliyor.
Kuzey Işıkları gökyüzü olayına 'Kutup Işıkları' da ismi veriliyor.
© AA / Jakub Porzycki
Kuzey Kutbu'na yakın yerlerde görülen ışıklara Aurora Borealis, Güney enlemlerindekine ise aurora australis yani güney kutup ışıkları deniyor.
Kuzey Kutbu'na yakın yerlerde görülen ışıklara Aurora Borealis, Güney enlemlerindekine ise aurora australis yani güney kutup ışıkları deniyor.
© AA / Jakub Porzycki
Kutup Işıkları, genellikle geceleri gözlemlenir ve ağırlıklı olarak atmosferin iyonosfer tabakasında meydana gelir.
Kutup Işıkları, genellikle geceleri gözlemlenir ve ağırlıklı olarak atmosferin iyonosfer tabakasında meydana gelir.
© AA / Jakub Porzycki
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkar.
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkar.
© AA / Jakub Porzycki
Yüksekliğe bağlı olarak renkleri değişen kutup ışıkları çoğunlukla yeşil tonlarında olsa da kırmızı, mavi ve mor renklerde görülür.
Yüksekliğe bağlı olarak renkleri değişen kutup ışıkları çoğunlukla yeşil tonlarında olsa da kırmızı, mavi ve mor renklerde görülür.