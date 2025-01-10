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Yeni yılın Kutup Işıkları, Norveç'te görüntülendi
Yeni yılın Kutup Işıkları, Norveç'te görüntülendi
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Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Norveç'in Tonsvik bölgesinde... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, norveç, aurora borealis, kutup ışıkları, kuzey ışıkları
фото, fotoğraf, norveç, aurora borealis, kutup ışıkları, kuzey ışıkları

Yeni yılın Kutup Işıkları, Norveç'te görüntülendi

13:54 10.01.2025
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Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Norveç'in Tonsvik bölgesinde görüntülendi.
© AA / Jakub Porzycki

Kuzey Işıkları gökyüzü olayına 'Kutup Işıkları' da ismi veriliyor.

Kuzey Işıkları gökyüzü olayına &#x27;Kutup Işıkları&#x27; da ismi veriliyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Jakub Porzycki

Kuzey Işıkları gökyüzü olayına 'Kutup Işıkları' da ismi veriliyor.

© AA / Jakub Porzycki

Kuzey Kutbu'na yakın yerlerde görülen ışıklara Aurora Borealis, Güney enlemlerindekine ise aurora australis yani güney kutup ışıkları deniyor.

Kuzey Kutbu&#x27;na yakın yerlerde görülen ışıklara Aurora Borealis, Güney enlemlerindekine ise aurora australis yani güney kutup ışıkları deniyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Jakub Porzycki

Kuzey Kutbu'na yakın yerlerde görülen ışıklara Aurora Borealis, Güney enlemlerindekine ise aurora australis yani güney kutup ışıkları deniyor.

© AA / Jakub Porzycki

Kutup Işıkları, genellikle geceleri gözlemlenir ve ağırlıklı olarak atmosferin iyonosfer tabakasında meydana gelir.

Kutup Işıkları, genellikle geceleri gözlemlenir ve ağırlıklı olarak atmosferin iyonosfer tabakasında meydana gelir. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Jakub Porzycki

Kutup Işıkları, genellikle geceleri gözlemlenir ve ağırlıklı olarak atmosferin iyonosfer tabakasında meydana gelir.

© AA / Jakub Porzycki

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkar.

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş&#x27;ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkar. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Jakub Porzycki

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkar.

© AA / Jakub Porzycki

Yüksekliğe bağlı olarak renkleri değişen kutup ışıkları çoğunlukla yeşil tonlarında olsa da kırmızı, mavi ve mor renklerde görülür.

Yüksekliğe bağlı olarak renkleri değişen kutup ışıkları çoğunlukla yeşil tonlarında olsa da kırmızı, mavi ve mor renklerde görülür. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Jakub Porzycki

Yüksekliğe bağlı olarak renkleri değişen kutup ışıkları çoğunlukla yeşil tonlarında olsa da kırmızı, mavi ve mor renklerde görülür.

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