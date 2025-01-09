https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/merkez-bankasinin-rezervleri-artti-1092501109.html

Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 3 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 876 milyon dolar artışla 157 milyar 933 milyon... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T15:25+0300

2025-01-09T15:25+0300

2025-01-09T15:25+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

rezerv

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 3 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 850 milyon dolar artışla 92 milyar 588 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Aralık'ta 90 milyar 738 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 26 milyon dolar artarak 64 milyar 319 milyon dolardan 65 milyar 345 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 876 milyon dolar artışla 155 milyar 57 milyon dolardan 157 milyar 933 milyon dolara yükseldi.

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv