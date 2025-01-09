https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/hastanede-asansor-dustu-4-kisi-yaralandi-1092513722.html

Hastanede asansör düştü: 4 kişi yaralandı

Hastanede asansör düştü: 4 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Kızılhaç Hastanesinde içinde 4 kişinin bulunduğu bir asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Aralarında yeni taburcu... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T22:10+0300

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir hastanede içinde 4 kişinin bulunduğu asansör düştü.Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, olay Atina'daki Kızılhaç Hastanesinde gerçekleşti. İçinde 4 kişinin bulunduğu asansör, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Asansörde bulunan 4 kişi yaralandı. Hastaneden çıkışı verilen ancak hastaneden çıkarken asansörün düşmesi sonucu omurgasında kırıklar oluşan hasta ve diğer yaralılar Kızılhaç Hastanesinde tedavi altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/zimmete-para-gecirme-kastamonu-saglik-mudurlugu-calisani-tutuklandi-1092512985.html

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