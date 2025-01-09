https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/hastanede-asansor-dustu-4-kisi-yaralandi-1092513722.html
Hastanede asansör düştü: 4 kişi yaralandı
Hastanede asansör düştü: 4 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Kızılhaç Hastanesinde içinde 4 kişinin bulunduğu bir asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Aralarında yeni taburcu... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T22:10+0300
2025-01-09T22:10+0300
2025-01-09T22:10+0300
dünya
yunanistan
atina
hastane
asansör
yaralı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092513565_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f100be19ea3dad15280b298ac8ddbd1d.jpg
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir hastanede içinde 4 kişinin bulunduğu asansör düştü.Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, olay Atina'daki Kızılhaç Hastanesinde gerçekleşti. İçinde 4 kişinin bulunduğu asansör, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Asansörde bulunan 4 kişi yaralandı. Hastaneden çıkışı verilen ancak hastaneden çıkarken asansörün düşmesi sonucu omurgasında kırıklar oluşan hasta ve diğer yaralılar Kızılhaç Hastanesinde tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/zimmete-para-gecirme-kastamonu-saglik-mudurlugu-calisani-tutuklandi-1092512985.html
yunanistan
atina
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092513565_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20296ead88257a8da27ae31be6bb87da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yunanistan, atina, hastane, asansör, yaralı
yunanistan, atina, hastane, asansör, yaralı
Hastanede asansör düştü: 4 kişi yaralandı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Kızılhaç Hastanesinde içinde 4 kişinin bulunduğu bir asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Aralarında yeni taburcu olmuş bir hastanın omurgasında kırıklar oluşurken, asansörde yaralanan herkes tedaviye alındı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir hastanede içinde 4 kişinin bulunduğu asansör düştü.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, olay Atina'daki Kızılhaç Hastanesinde gerçekleşti. İçinde 4 kişinin bulunduğu asansör, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Asansörde bulunan 4 kişi yaralandı.
Hastaneden çıkışı verilen ancak hastaneden çıkarken asansörün düşmesi sonucu omurgasında kırıklar oluşan hasta ve diğer yaralılar Kızılhaç Hastanesinde tedavi altına alındı.