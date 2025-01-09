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Hastanede asansör düştü: 4 kişi yaralandı
Hastanede asansör düştü: 4 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Kızılhaç Hastanesinde içinde 4 kişinin bulunduğu bir asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Aralarında yeni taburcu... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir hastanede içinde 4 kişinin bulunduğu asansör düştü.Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, olay Atina'daki Kızılhaç Hastanesinde gerçekleşti. İçinde 4 kişinin bulunduğu asansör, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Asansörde bulunan 4 kişi yaralandı. Hastaneden çıkışı verilen ancak hastaneden çıkarken asansörün düşmesi sonucu omurgasında kırıklar oluşan hasta ve diğer yaralılar Kızılhaç Hastanesinde tedavi altına alındı.
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yunanistan, atina, hastane, asansör, yaralı
yunanistan, atina, hastane, asansör, yaralı

Hastanede asansör düştü: 4 kişi yaralandı

22:10 09.01.2025
© AP Photo / Petros GiannakourisYunanistan hastane
Yunanistan hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Kızılhaç Hastanesinde içinde 4 kişinin bulunduğu bir asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Aralarında yeni taburcu olmuş bir hastanın omurgasında kırıklar oluşurken, asansörde yaralanan herkes tedaviye alındı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir hastanede içinde 4 kişinin bulunduğu asansör düştü.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, olay Atina'daki Kızılhaç Hastanesinde gerçekleşti. İçinde 4 kişinin bulunduğu asansör, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Asansörde bulunan 4 kişi yaralandı.
Hastaneden çıkışı verilen ancak hastaneden çıkarken asansörün düşmesi sonucu omurgasında kırıklar oluşan hasta ve diğer yaralılar Kızılhaç Hastanesinde tedavi altına alındı.
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