https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bilimsel-analiz-bir-sabah-kahvesi-erken-olum-riskini-azaltiyor-1092486304.html
Bilimsel analiz: Bir sabah kahvesi, erken ölüm riskini azaltıyor
Bilimsel analiz: Bir sabah kahvesi, erken ölüm riskini azaltıyor
Sputnik Türkiye
ABD'li bilim insanları, kahve içme zamanının hastalık ve ölüm oranlarıyla ilişkisini araştırmak için başladıkları bilimsel analiz çalışmasında, 40 binden fazla... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T10:59+0300
2025-01-09T10:59+0300
2025-01-09T10:59+0300
yaşam
melatonin
uyku düzeni
vücut saati
türk kahvesi
sabah kahvesi
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ABD'de 1999 ile 2018 yılları arasında 40 binden fazla kişinin sağlık verilerini ve tüketim alışkanlıkları verilerini inceleyen Tulane Üniversitesi Obezite Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, elde ettikleri analiz verileriyle sabah kahvesinin daha sağlıklı olduğunu öne sürdü. Çalışmalarını Avrupa Kalp Dergisi'nde yayımlayan bilim insanları, "Sabahları kahve içmek, günün ilerleyen saatlerinde kahve içmeye kıyasla daha düşük ölüm riski ile daha güçlü bir şekilde ilişkili olabilir" sonucuna vardı. Ancak araştırma, kahvenin tek neden olup olmadığını kanıtlayamadı. Sabah kahvesi ölüm riskini düşürüyor ancak neden olduğu henüz net değilKafeinli ve kafeinsiz kahve alım miktarları, uyku saatleri ve hastalık gibi verileri inceleyen araştırmacılar, tüm gün kahve için ve sadece sabah kahve içenlerin verilerini karşılaştırdı. Araştırmacılar, günün ilerleyen saatinde içilen kahvenin melatonin gibi hormon seviyelerini değiştirdiği için kişinin vücut saatini bozduğu ve ölüm riskini yükselttiği şeklinde bir açıklama yaptıklarının altını çizdi. Sabah kahvesi içenlerin, içmeyenlere göre ölme olasılıkları yüzde 16 daha az olduğu belirlendiEkibin başındaki Dr. Lu Qi, "Bu çalışma bize sabahları kahve içmenin kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskini neden azalttığını söylemiyor" ifadelerini kullandı. Araştırmaya katılanların yüzde 14'ü sabah kahvesi içenlerden ve yüzde 14'ü tüm gün kahve içenlerden oluşuyordu. Sabah kahvesi içenlerin kahve içmeyenlere kıyasla ölme olasılıklarının yüzde 16, kalp hastalığından ölme olasılıklarının ise yüzde 31 daha az olduğu tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/arastirmacilar-en-ideal-kahveyi-belirledi-maksimum-kafein-istiyorsaniz-orta-kavrulmus-bir-kahve-1091508143.html
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melatonin, uyku düzeni, vücut saati, türk kahvesi, sabah kahvesi
melatonin, uyku düzeni, vücut saati, türk kahvesi, sabah kahvesi
Bilimsel analiz: Bir sabah kahvesi, erken ölüm riskini azaltıyor
ABD'li bilim insanları, kahve içme zamanının hastalık ve ölüm oranlarıyla ilişkisini araştırmak için başladıkları bilimsel analiz çalışmasında, 40 binden fazla kişinin verilerini inceleyerek sabah saatinde içilen bir fincan kahvenin, erken ölüm riskini düşürdüğünü öne sürdü.
ABD'de 1999 ile 2018 yılları arasında 40 binden fazla kişinin sağlık verilerini ve tüketim alışkanlıkları verilerini inceleyen Tulane Üniversitesi Obezite Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, elde ettikleri analiz verileriyle sabah kahvesinin daha sağlıklı olduğunu öne sürdü.
Çalışmalarını Avrupa Kalp Dergisi'nde yayımlayan bilim insanları, "Sabahları kahve içmek, günün ilerleyen saatlerinde kahve içmeye kıyasla daha düşük ölüm riski ile daha güçlü bir şekilde ilişkili olabilir" sonucuna vardı. Ancak araştırma, kahvenin tek neden olup olmadığını kanıtlayamadı.
Sabah kahvesi ölüm riskini düşürüyor ancak neden olduğu henüz net değil
Kafeinli ve kafeinsiz kahve alım miktarları, uyku saatleri ve hastalık gibi verileri inceleyen araştırmacılar, tüm gün kahve için ve sadece sabah kahve içenlerin verilerini karşılaştırdı. Araştırmacılar, günün ilerleyen saatinde içilen kahvenin melatonin gibi hormon seviyelerini değiştirdiği için kişinin vücut saatini bozduğu ve ölüm riskini yükselttiği şeklinde bir açıklama yaptıklarının altını çizdi.
Sabah kahvesi içenlerin, içmeyenlere göre ölme olasılıkları yüzde 16 daha az olduğu belirlendi
Ekibin başındaki Dr. Lu Qi, "Bu çalışma bize sabahları kahve içmenin kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskini neden azalttığını söylemiyor" ifadelerini kullandı. Araştırmaya katılanların yüzde 14'ü sabah kahvesi içenlerden ve yüzde 14'ü tüm gün kahve içenlerden oluşuyordu.
Sabah kahvesi içenlerin kahve içmeyenlere kıyasla ölme olasılıklarının yüzde 16, kalp hastalığından ölme olasılıklarının ise yüzde 31 daha az olduğu tespit edildi.