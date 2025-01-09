https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/2-dunya-savasindan-kalma-bomba-bulundu-10-bin-kisi-tahliye-edildi-1092513246.html

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu: 10 bin kişi tahliye edildi

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu: 10 bin kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Köprü yıkımı sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirtilen bomba sebebiyle Dresden'de binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T21:53+0300

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elbe nehri

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bomba

tahliye

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Almanya'nın doğusundaki Dresden şehir merkezinin bir kısmı, bomba imha birimlerinin Carola Köprüsü yakınlarında bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir mühimmatı etkisiz hale getirmeye hazırlanması sebebiyle boşaltıldı. Tahliye emrinin, şehrin tarihi bölgesinde yaşayan ve çalışan yaklaşık 10 bin kişiyi etkilediği belirtildi.250 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen patlamamış bombanın 1945 yılında İngiliz ve Amerikan hava kuvvetlerinin Dresden Bombardımanı'ndan kalmış olabileceği dile getirildi.Elbe Nehri üzerindeki araba ve tramvay trafiği için önemli bir geçiş noktası olan köprünün önemli bir kısmı 11 Eylül 2024 tarihinde sabahın erken saatlerinde çökmüştü. Köprüde onarım çalışmaları başladığında işçiler bombayı bulduğu belirtildi.İkinci Dünya Savaşı esnasında Dresden'e yaklaşık 4 bin bomba atılmıştı.İlk olarak 1895 yılında inşa edilen köprü ikinci kez kısmen yıkılmış oldu. Alman ordusu Mayıs 1945'te Sovyet ilerleyişini durdurmak için köprüyü kasıtlı olarak havaya uçurmuştu. Mevcut köprü 1967 ve 1971 yılları arasında inşa edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/tuna-nehrinde-ikinci-dunya-savasindan-kalma-alman-savas-gemisi-bulundu-1087994866.html

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avrupa, dresden, elbe nehri, almanya, ikinci dünya savaşı, ingiltere, abd, bomba, tahliye, sscb