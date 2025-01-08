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Afganistan Soruşturması: İngiliz özel kuvvetlerine 'cinayetten sıyrılmalarına izin veren altın bilet' iddiası
Afganistan Soruşturması: İngiliz özel kuvvetlerine 'cinayetten sıyrılmalarına izin veren altın bilet' iddiası
Sputnik Türkiye
İngiltere'de 2022'de başlayan ve Afganistan'daki savaş suçlarını araştıran soruşturmanın bazı bölümleri yayımlandı. Buna göre, eski bir kıdemli İngiliz özel... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T16:47+0300
2025-01-08T16:54+0300
dünya
afganistan
sas görev timi
sas özel kuvvetleri
savaş suçu
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İngiliz hükümeti, 15 Aralık 2022'de, İngiliz Özel Kuvvetlerinin 2010 ortası ile 2013 ortası arasında Afganistan'a konuşlandırılmasından kaynaklanan savaş suçları konularını araştırmak üzere bağımsız bir yasal soruşturma başlattı. 'Afganistan Soruşturması' adı verilen bu soruşturma kapsamında İngiltere Özel Hava Kuvvetleri (SAS) üyeleriyle yapılan yedi kapalı duruşmanın özetini içeren belgeler ise dün yayımlandı.Bu kapalı duruşmada ifade veren ve ismi açıklanmayan eski bir kıdemli İngiltere Özel Hava Kuvvetleri subayı, SAS'ın "cinayetten sıyrılmalarına izin veren altın bir bilete" sahip olduğunu ileri sürdü. Aynı zamanda operasyon şefi olan SAS subayının, bu belgelerde 2011'de İngiliz SAS'ın Afganistan'da infazlar gerçekleştirdiği ve bunları örtbas ettiği yönünde ifadeleri yer alıyor. Söz konusu eski subay, o dönemdeki bir emailinde SAS ile cinayetin "düzenli yatak arkadaşları" olduğunu yazmış ve alayın, operasyonel cinayetlere ilişkin resmi açıklamalarını "oldukça inanılmaz" olarak nitelendirmiş. Özel Kuvvetler subaylarının ifadelerinde, SAS'ın her operasyonda elde edebildiği 'öldürme sayılarına' göre yönlendirildiğine yönelik endişeleri yer aldı. İfade veren bir diğer kıdemli özel kuvvetler görevlisine, 'SAS'ın yargısız infazlar gerçekleştirdiği yönündeki endişeleri' soruldu. Subay ise "En azından bazı operasyonlarda (SAS'ın) cinayetler gerçekleştirdiğini düşündüm ve düşünüyorum" demiş. 'Öldürülenlerden bazıları çocuktu'Kapalı kapılar ardında soruşturmaya ifade veren genç bir subay ise yakın zamanda Afganistan'dan dönen bir SAS askerinin kendisine 'tabancayla öldürmeden önce birinin başına yastık koyduğunu anlattığını' ifade etmiş. Genç subayın "Sanırım beni en çok şok eden şey, elbette yanlış ve yasadışı olan Taliban'ın potansiyel üyelerinin infazı değildi, daha çok yaş, yöntemler ve yastıklar gibi şeylerin detaylarıydı" sözleri belgelerde yer alıyor. Genç subay ifadesinde, SAS tarafından öldürülenlerden bazılarının 'çocuk olduğunu' da belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231009/ingilterede-skandal-ingiliz-ozel-kuvvetlerinin-afganistanda-80-sivili-oldurdugu-ortaya-cikti-1076166780.html
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afganistan, sas görev timi, sas özel kuvvetleri, savaş suçu
afganistan, sas görev timi, sas özel kuvvetleri, savaş suçu

Afganistan Soruşturması: İngiliz özel kuvvetlerine 'cinayetten sıyrılmalarına izin veren altın bilet' iddiası

16:47 08.01.2025 (güncellendi: 16:54 08.01.2025)
© AP Photo / Dan KitwoodAfganistan Soruşturması: İngiliz özel kuvvetleri subayından 'cinayetten sıyrılmalarına izin veren altın bilet' iddiası
Afganistan Soruşturması: İngiliz özel kuvvetleri subayından 'cinayetten sıyrılmalarına izin veren altın bilet' iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Dan Kitwood
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İngiltere'de 2022'de başlayan ve Afganistan'daki savaş suçlarını araştıran soruşturmanın bazı bölümleri yayımlandı. Buna göre, eski bir kıdemli İngiliz özel birlikleri (SAS) subayı, SAS'ın 'cinayetten sıyrılmalarına izin veren altın bir bilete' sahip olduğunu ileri sürdü.
İngiliz hükümeti, 15 Aralık 2022'de, İngiliz Özel Kuvvetlerinin 2010 ortası ile 2013 ortası arasında Afganistan'a konuşlandırılmasından kaynaklanan savaş suçları konularını araştırmak üzere bağımsız bir yasal soruşturma başlattı. 'Afganistan Soruşturması' adı verilen bu soruşturma kapsamında İngiltere Özel Hava Kuvvetleri (SAS) üyeleriyle yapılan yedi kapalı duruşmanın özetini içeren belgeler ise dün yayımlandı.
Bu kapalı duruşmada ifade veren ve ismi açıklanmayan eski bir kıdemli İngiltere Özel Hava Kuvvetleri subayı, SAS'ın "cinayetten sıyrılmalarına izin veren altın bir bilete" sahip olduğunu ileri sürdü. Aynı zamanda operasyon şefi olan SAS subayının, bu belgelerde 2011'de İngiliz SAS'ın Afganistan'da infazlar gerçekleştirdiği ve bunları örtbas ettiği yönünde ifadeleri yer alıyor.
Söz konusu eski subay, o dönemdeki bir emailinde SAS ile cinayetin "düzenli yatak arkadaşları" olduğunu yazmış ve alayın, operasyonel cinayetlere ilişkin resmi açıklamalarını "oldukça inanılmaz" olarak nitelendirmiş.
Özel Kuvvetler subaylarının ifadelerinde, SAS'ın her operasyonda elde edebildiği 'öldürme sayılarına' göre yönlendirildiğine yönelik endişeleri yer aldı. İfade veren bir diğer kıdemli özel kuvvetler görevlisine, 'SAS'ın yargısız infazlar gerçekleştirdiği yönündeki endişeleri' soruldu. Subay ise "En azından bazı operasyonlarda (SAS'ın) cinayetler gerçekleştirdiğini düşündüm ve düşünüyorum" demiş.

'Öldürülenlerden bazıları çocuktu'

Kapalı kapılar ardında soruşturmaya ifade veren genç bir subay ise yakın zamanda Afganistan'dan dönen bir SAS askerinin kendisine 'tabancayla öldürmeden önce birinin başına yastık koyduğunu anlattığını' ifade etmiş. Genç subayın "Sanırım beni en çok şok eden şey, elbette yanlış ve yasadışı olan Taliban'ın potansiyel üyelerinin infazı değildi, daha çok yaş, yöntemler ve yastıklar gibi şeylerin detaylarıydı" sözleri belgelerde yer alıyor. Genç subay ifadesinde, SAS tarafından öldürülenlerden bazılarının 'çocuk olduğunu' da belirtiyor.
İngiliz ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2023
DÜNYA
İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı
9 Ekim 2023, 15:28
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