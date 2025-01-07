https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/fransadan-sonra-turkiyede-de-yasaklandi-bir-firmaya-ait-mide-balonu-sistemi-uygulamasi-durduruldu-1092433778.html
Fransa'dan sonra Türkiye'de de yasaklandı: Bir firmaya ait mide balonu sistemi uygulaması durduruldu
Fransa'dan sonra Türkiye'de de yasaklandı: Bir firmaya ait mide balonu sistemi uygulaması durduruldu
Sputnik Türkiye
Bir firmaya ait mide balonu sisteminin Türkiye'deki uygulaması tedbir amaçlı olarak durduruldu. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T18:02+0300
2025-01-07T18:02+0300
2025-01-07T18:02+0300
sağlik
türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck)
sağlık bakanlığı
fransa
obezite
obezite tedavisi
mide balonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104234/39/1042343975_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_a71d268cf4a6493546098fde07355059.jpg
Kilo vermeye yardımcı olmak için mideye yerleştirilen geçici bir cihaz olan mide balonu uygulamasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), bir firmaya ait mide balonu sisteminin piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca nihai karar verilene kadar tedbir amaçlı olarak durdurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada ürünün Fransa'da da yasaklandığı, Avrupa'da yasaklanması için başvuru yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Fransa'da da yasaklandıSağlık Bakanlığından medyada yer alan "mide balonu artık yasak" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.Söz konusu haberin kaynağının TİTCK'nın resmi internet sitesindeki duyuru olduğu belirtilen açıklamada, "TİTCK, 2 Ocak 2025 tarihli duyurusunda, bir firmaya ait mide balonu sisteminin tüm barkodlarının AB Komisyonu tarafından nihai karar verilene kadar tedbir amaçlı olarak piyasaya arzının, piyasada bulundurulmasının, önerilmesinin veya teşhir edilmesinin durdurulmasına; ayrıca ürünün TİTCK Ürün Takip Sistemi'ndeki ürün hareketlerinin de kısıtlanmasına karar verildiğini açıklamıştır." bilgisi paylaşıldı.Fransa'nın söz konusu ürünün uygun olmayan koşullarda takılması sonucu hastalarda risk yaratabildiği görüşünden hareketle, bu firmaya ait mide balonu sisteminin ülkesinde uygulanmasını yasakladığı, ayrıca tüm Avrupa'da yasaklanması talebiyle AB Komisyonu'na başvurduğu bildirilen açıklamada, "Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da AB Komisyonu'ndan çıkacak karar süresince söz konusu mide balonu sisteminin Türkiye'de uygulanmasını durdurmuştur." ifadelerine yer verildi.Mide balonu nedir? Kimler mide balonu kullanabilir?Mide balonu, kilo vermeye yardımcı olmak için mideye yerleştirilen geçici bir cihaz. Cerrahi müdahale gerektirmeyen bu yöntem, mide hacmini azaltarak doygunluk hissi sağlar.Mide balonu, genellikle vücut kitle indeksi (BMI) 27-40 arasında olan ve diyet ve egzersiz ile geleneksel kilo verme yöntemlerinden yeterince fayda görmeyen bireyler için uygundur. Aynı zamanda cerrahi müdahaleye uygun olmayan ya da morbid obez dediğimiz ileri derecede obez olan, cerrahi riskleri yüksek olan hastalarda ameliyata hazırlık için kullanılan bir yöntem olarak kullanılıyor. Ne kadar süre midede kalıyor?Endoskopik mide balonu çeşidine göre 6 ay ila 1 yıl mide içerisinde kalır. Yutulabilir mide balonu 4-5 ay mide içerisinde kalır ve yutulabilir balon kendi kendine eriyerek atılır. Balon çıkarıldığında, mide eski haline döner ve hastaların sağlıklı beslenme alışkanlıklarına devam etmeleri önemli.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/kis-diyetinin-9-puf-noktasi-1091961113.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104234/39/1042343975_0:0:749:562_1920x0_80_0_0_fdc8f418ffcf6a39b8a13cdd86f47bcf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mide balonu nedir, mide balonu ne işe yarar, mide balonu tehlikeli mi, mide balonu yasaklandı mı, mide balonu kime takılır, mide balonu riskleri, mide balonu operasyonu,
mide balonu nedir, mide balonu ne işe yarar, mide balonu tehlikeli mi, mide balonu yasaklandı mı, mide balonu kime takılır, mide balonu riskleri, mide balonu operasyonu,
Fransa'dan sonra Türkiye'de de yasaklandı: Bir firmaya ait mide balonu sistemi uygulaması durduruldu
Bir firmaya ait mide balonu sisteminin Türkiye'deki uygulaması tedbir amaçlı olarak durduruldu.
Kilo vermeye yardımcı olmak için mideye yerleştirilen geçici bir cihaz olan mide balonu uygulamasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), bir firmaya ait mide balonu sisteminin piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca nihai karar verilene kadar tedbir amaçlı olarak durdurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada ürünün Fransa'da da yasaklandığı, Avrupa'da yasaklanması için başvuru yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığından medyada yer alan "mide balonu artık yasak" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.
Söz konusu haberin kaynağının TİTCK'nın resmi internet sitesindeki duyuru olduğu belirtilen açıklamada, "TİTCK, 2 Ocak 2025 tarihli duyurusunda, bir firmaya ait mide balonu sisteminin tüm barkodlarının AB Komisyonu tarafından nihai karar verilene kadar tedbir amaçlı olarak piyasaya arzının, piyasada bulundurulmasının, önerilmesinin veya teşhir edilmesinin durdurulmasına; ayrıca ürünün TİTCK Ürün Takip Sistemi'ndeki ürün hareketlerinin de kısıtlanmasına karar verildiğini açıklamıştır." bilgisi paylaşıldı.
Fransa'nın söz konusu ürünün uygun olmayan koşullarda takılması sonucu hastalarda risk yaratabildiği görüşünden hareketle, bu firmaya ait mide balonu sisteminin ülkesinde uygulanmasını yasakladığı, ayrıca tüm Avrupa'da yasaklanması talebiyle AB Komisyonu'na başvurduğu bildirilen açıklamada, "Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da AB Komisyonu'ndan çıkacak karar süresince söz konusu mide balonu sisteminin Türkiye'de uygulanmasını durdurmuştur." ifadelerine yer verildi.
Mide balonu nedir? Kimler mide balonu kullanabilir?
Mide balonu, kilo vermeye yardımcı olmak için mideye yerleştirilen geçici bir cihaz. Cerrahi müdahale gerektirmeyen bu yöntem, mide hacmini azaltarak doygunluk hissi sağlar.
Mide balonu, genellikle vücut kitle indeksi (BMI) 27-40 arasında olan ve diyet ve egzersiz ile geleneksel kilo verme yöntemlerinden yeterince fayda görmeyen bireyler için uygundur. Aynı zamanda cerrahi müdahaleye uygun olmayan ya da morbid obez dediğimiz ileri derecede obez olan, cerrahi riskleri yüksek olan hastalarda ameliyata hazırlık için kullanılan bir yöntem olarak kullanılıyor.
Ne kadar süre midede kalıyor?
Endoskopik mide balonu çeşidine göre 6 ay ila 1 yıl mide içerisinde kalır. Yutulabilir mide balonu 4-5 ay mide içerisinde kalır ve yutulabilir balon kendi kendine eriyerek atılır. Balon çıkarıldığında, mide eski haline döner ve hastaların sağlıklı beslenme alışkanlıklarına devam etmeleri önemli.