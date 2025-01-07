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276 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos 1.3 milyon dolara satıldı: 'Senenin ilk orkinosu şans getirir'
276 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos 1.3 milyon dolara satıldı: 'Senenin ilk orkinosu şans getirir'
Sputnik Türkiye
Japonya'da 276 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos, Tokyo'daki bir balık pazarında yapılan açık artırmada 1.3 milyon dolara satıldı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T04:47+0300
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yaşam
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Japonya'da 276 kilogram ağırlığındaki mavi yüzgeçli orkinos, müzayedede 1.3 milyon dolara satıldı.Resmi Kyodo ajansının haberine göre, başkent Tokyo'daki bir balık pazarında açık artırmaya sunulan mavi yüzgeçli orkinos, Oma sahili açıklarında yakalanmıştı.Toptancı ile restoran zinciri işleten bir şirketin ortaklaşa satın aldığı 276 kilogramlık orkinos, 1.3 milyon dolara alıcı buldu.Restoranın sahibi Shinji Nagao, "Senenin ilk orkinosu şans getirir. İnsanları yemekle mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/dunyada-sadece-turkiyede-goruluyor-yeni-kesfedildi--1092397702.html
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japonya, tokyo, orkinos, orkinos balığı, müzayede, açık artırma
japonya, tokyo, orkinos, orkinos balığı, müzayede, açık artırma

276 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos 1.3 milyon dolara satıldı: 'Senenin ilk orkinosu şans getirir'

04:47 07.01.2025
© AP Photo / Robert F. BukatyFILE - A 422 lb. Atlantic bluefin tuna is hoisted from a boat at the South Portland, Maine. Loss of habitat from warming waters could largely remove some of the most important predators from the ocean. (AP Photo/Robert F. Bukaty, File)
FILE - A 422 lb. Atlantic bluefin tuna is hoisted from a boat at the South Portland, Maine. Loss of habitat from warming waters could largely remove some of the most important predators from the ocean. (AP Photo/Robert F. Bukaty, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Robert F. Bukaty
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Japonya'da 276 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos, Tokyo'daki bir balık pazarında yapılan açık artırmada 1.3 milyon dolara satıldı.
Japonya'da 276 kilogram ağırlığındaki mavi yüzgeçli orkinos, müzayedede 1.3 milyon dolara satıldı.
Resmi Kyodo ajansının haberine göre, başkent Tokyo'daki bir balık pazarında açık artırmaya sunulan mavi yüzgeçli orkinos, Oma sahili açıklarında yakalanmıştı.
Toptancı ile restoran zinciri işleten bir şirketin ortaklaşa satın aldığı 276 kilogramlık orkinos, 1.3 milyon dolara alıcı buldu.
Restoranın sahibi Shinji Nagao, "Senenin ilk orkinosu şans getirir. İnsanları yemekle mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
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