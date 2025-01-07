https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/276-kilogramlik-mavi-yuzgecli-orkinos-13-milyon-dolara-satildi-senenin-ilk-orkinosu-sans-getirir-1092408562.html

276 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos 1.3 milyon dolara satıldı: 'Senenin ilk orkinosu şans getirir'

276 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos 1.3 milyon dolara satıldı: 'Senenin ilk orkinosu şans getirir'

Sputnik Türkiye

Japonya'da 276 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos, Tokyo'daki bir balık pazarında yapılan açık artırmada 1.3 milyon dolara satıldı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T04:47+0300

2025-01-07T04:47+0300

2025-01-07T04:47+0300

yaşam

japonya

tokyo

orkinos

orkinos balığı

müzayede

açık artırma

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Japonya'da 276 kilogram ağırlığındaki mavi yüzgeçli orkinos, müzayedede 1.3 milyon dolara satıldı.Resmi Kyodo ajansının haberine göre, başkent Tokyo'daki bir balık pazarında açık artırmaya sunulan mavi yüzgeçli orkinos, Oma sahili açıklarında yakalanmıştı.Toptancı ile restoran zinciri işleten bir şirketin ortaklaşa satın aldığı 276 kilogramlık orkinos, 1.3 milyon dolara alıcı buldu.Restoranın sahibi Shinji Nagao, "Senenin ilk orkinosu şans getirir. İnsanları yemekle mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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japonya, tokyo, orkinos, orkinos balığı, müzayede, açık artırma