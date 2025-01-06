https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/pahali-buldugu-meyve-suyunu-iade-etmeye-markete-gitti-milyarder-oldu-11-milyar-137-milyon-631-bin-1092388082.html

Pahalı bulduğu meyve suyunu iade etmeye markete gitti, milyarder oldu: 11 milyar 137 milyon 631 bin 400 TL sahibi oldu

Pahalı bulduğu meyve suyunu iade etmeye markete gitti, milyarder oldu: 11 milyar 137 milyon 631 bin 400 TL sahibi oldu

Sputnik Türkiye

New Jersey'li Tayeb Souami, pahalı olduğu gerekçesiyle iade ettiği portakal suyunun ardından piyango bileti satın aldı ve tam 315 milyon dolar (11 milyar 137... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T12:37+0300

2025-01-06T12:37+0300

2025-01-06T12:37+0300

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New Jersey’de yaşayan Tayeb Souami, aldığı 5 dolarlık bir portakal suyunu eşi pahalı bulduğu için iade etmeye karar verdi. Ancak bu sıradan olay, hayatını kökten değiştirecek bir tesadüfle sonuçlandı.Dükkan yolunda gördüğü Powerball piyangosu reklamı Tayeb’in dikkatini çekti. "Neden olmasın?" diyerek iki bilet satın alan Souami, hayatının en büyük şansını yakaladığından habersizdi.Kazanan bileti arabayı yıkarken hatırladıTayeb, aldığı biletleri unuttu, ancak ertesi gün arabasını yıkarken aklına geldi ve numaraları kontrol etmek için biletleri tarattı. İlk bilet sonuçsuzdu, ancak ikinci bilet tarandığında ekranda "satıcı tarafından görülmelidir" mesajı belirdi.Kasiyerin heyecanla "Çok büyük kazandınız!" demesiyle Tayeb’in hayatı değişti. Piyangodan tam 315 milyon dolar kazandığını öğrendi.Portakal suyundan milyonlaraTayeb Souami, kazandığı bu büyük serveti çocuklarının eğitimine ve ailesinin geleceğine harcayacağını belirtti. Espirili bir şekilde, "Artık portakal suyunu çok seviyorum," dedi.Büyük kazanç dükkanı da sevindirdiBileti satan dükkan da kazançtan küçük ama anlamlı bir pay aldı. ABD'de piyango biletleri satan mağazalar, kazanan bilete bağlı olarak ödülden bir miktar gelir elde edebiliyor.Uzmanlardan öneriler: Serveti korumak i̇çin dikkatli olunPiyangoyu kazanan birçok kişinin, çevresindeki talepler nedeniyle kısa sürede servetlerini kaybettikleri biliniyor. Uzmanlar, büyük kazanç sahiplerinin gelirlerini dikkatle yönetmesi gerektiğini ve aşırı cömertlikten kaçınmaları gerektiğini vurguluyor.315 milyon dolarlık kazancıyla Tayeb Souami’nin hikayesi, küçük bir tesadüfün nasıl büyük bir dönüşüm yaratabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/neolitik-donemdeki-sofra-sasirtti-insanlarin-10-bin-yil-once-kedileri-yedigi-ortayacikti-1092379609.html

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