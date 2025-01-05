Pulitzer ödüllü karikatürist, Trump ve milyarderleri resmeden karikatürünü Washington Post reddedince istifa etti
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisPulitzer ödüllü karikatürist, Trump ve milyarderleri resmeden karikatürini Washington Post reddedince istifa etti
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Abone ol
Washington Post'ta 2008'ten bu yana çalışan Pulitzer ödüllü karikatürist Ann Telnaes, gazetenin sahibi Jeff Bezos'un da olduğu bir çizimi reddedilince istifa ettiğini duyurdu. Telnaes istifa yazısında "özgür basın için tehlikelidir" ifadelerini kullanırken çizim Bezos dahil milyarderleri Trump'a para keseleri verirken resmediyor.
ABD merkezli gazete ve medya organı Washington Post (WP) gazetesinin Pulitzer ödüllü karikatüristi Ann Telnaes, aralarında gazetenin sahibi Jeff Bezos de dahil birkaç milyarderin Donald Trump'a "para dolu kese" takdim ettiği çiziminin reddedilmesi üzerine istifasını duyurdu. Telnaes, istifasıyla ilgili kaleme aldığı yazısında "Reddedilen karikatür, yeni seçilen Başkan Trump'ın gözüne girmek için ellerinden geleni yapan milyarder teknoloji ve medya yöneticilerini eleştiriyor" ifadelerini kullandı.
2008'den bu yana WP'de çalıştığını belirten Telnaes, "Son zamanlarda, kazançlı hükümet sözleşmeleri olan ve düzenlemeleri ortadan kaldırmaya ilgi duyan bu adamların Mar-a-lago'ya gittiklerine dair çok sayıda makale yayınlandı. Karikatürdeki grupta Mark Zuckerberg/Facebook & Meta kurucusu ve CEO'su, Sam Altman/AI CEO'su, Patrick Soon-Shiong/LA Times yayıncısı, Walt Disney Company/ABC News ve Jeff Bezos/Washington Post sahibi yer almaktadır" dedi.
© Fotoğraf : Courtesy of Ann Telnaes substack webPulitzer ödüllü karikatürist, Trump ve milyarderleri resmeden karikatürünü Washington Post reddedince istifa etti
© Fotoğraf : Courtesy of Ann Telnaes substack web
'Özgür basın için tehlikelidir'
Yazı işleri editörlerinin bir karikatürdeki görsel metaforlara itiraz etmesi alışılmadık bir durum olmadığını ancak söz konusu karikatürde böyle bir itiraz bulunmadığını aktaran Ann Telnaes "Açık olmak gerekirse, eskizlerin reddedildiği veya revizyon talep edildiği durumlar olmuştur, ancak hiçbir zaman karikatürün yorumundaki bakış açısı nedeniyle olmamıştır. Bu ezber bozan bir durumdur... ve özgür basın için tehlikelidir" dedi.
Ann Telnaes kendisini istifaya götüren sebeplerle ilgili kaleme aldığı yazısını şu ifadelerle noktalıyor:
"Bu tür basın kuruluşlarının sahipleri özgür basını korumakla sorumludur ve müstakbel bir otokratın gözüne girmeye çalışmak sadece özgür basının altını oymakla sonuçlanacaktır. Bir editoryal karikatürist olarak benim işim güçlü kişi ve kurumları sorumlu tutmaktır. Editörüm ilk kez bu kritik işi yapmamı engelledi. Bu yüzden Post'tan ayrılmaya karar verdim."