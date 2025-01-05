https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/pulitzer-odullu-karikaturist-trump-ve-milyarderleri-resmeden-karikaturunu-washington-post-1092365414.html

Pulitzer ödüllü karikatürist, Trump ve milyarderleri resmeden karikatürünü Washington Post reddedince istifa etti

Pulitzer ödüllü karikatürist, Trump ve milyarderleri resmeden karikatürünü Washington Post reddedince istifa etti

Sputnik Türkiye

Washington Post'ta 2008'ten bu yana çalışan Pulitzer ödüllü karikatürist Ann Telnaes, gazetenin sahibi Jeff Bezos'un da olduğu bir çizimi reddedilince istifa... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T15:53+0300

2025-01-05T15:53+0300

2025-01-05T15:53+0300

dünya

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ABD merkezli gazete ve medya organı Washington Post (WP) gazetesinin Pulitzer ödüllü karikatüristi Ann Telnaes, aralarında gazetenin sahibi Jeff Bezos de dahil birkaç milyarderin Donald Trump'a "para dolu kese" takdim ettiği çiziminin reddedilmesi üzerine istifasını duyurdu. Telnaes, istifasıyla ilgili kaleme aldığı yazısında "Reddedilen karikatür, yeni seçilen Başkan Trump'ın gözüne girmek için ellerinden geleni yapan milyarder teknoloji ve medya yöneticilerini eleştiriyor" ifadelerini kullandı.2008'den bu yana WP'de çalıştığını belirten Telnaes, "Son zamanlarda, kazançlı hükümet sözleşmeleri olan ve düzenlemeleri ortadan kaldırmaya ilgi duyan bu adamların Mar-a-lago'ya gittiklerine dair çok sayıda makale yayınlandı. Karikatürdeki grupta Mark Zuckerberg/Facebook & Meta kurucusu ve CEO'su, Sam Altman/AI CEO'su, Patrick Soon-Shiong/LA Times yayıncısı, Walt Disney Company/ABC News ve Jeff Bezos/Washington Post sahibi yer almaktadır" dedi.'Özgür basın için tehlikelidir'Yazı işleri editörlerinin bir karikatürdeki görsel metaforlara itiraz etmesi alışılmadık bir durum olmadığını ancak söz konusu karikatürde böyle bir itiraz bulunmadığını aktaran Ann Telnaes "Açık olmak gerekirse, eskizlerin reddedildiği veya revizyon talep edildiği durumlar olmuştur, ancak hiçbir zaman karikatürün yorumundaki bakış açısı nedeniyle olmamıştır. Bu ezber bozan bir durumdur... ve özgür basın için tehlikelidir" dedi.Ann Telnaes kendisini istifaya götüren sebeplerle ilgili kaleme aldığı yazısını şu ifadelerle noktalıyor:

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