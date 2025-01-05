Hilal ve Satürn Van'da buluştu

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Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor

TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI

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