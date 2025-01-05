Hilal ve Satürn Van'da buluştu
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Van Kalesi'nden çekilen fotoğrafta, Türk bayrağı'nın hilali ile satürn'ün bir kısmı aynı kareye sığdı. Ortaya güzel görüntüler çıktı.
Van semalarında hilal ve Satürn buluştu.
© Özkan Bilgin
Van semalarında hilal ve Satürn buluştu.
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© Özkan Bilgin
Van semalarında hilal ve Satürn buluştu.
© Özkan Bilgin
Van Kalesi'nde çekilen fotoğraflar, sosyal medyada beğeni topladı.
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© Özkan Bilgin
Van Kalesi'nde çekilen fotoğraflar, sosyal medyada beğeni topladı.
© Özkan Bilgin
Gece çekilen fotoğrafta, Satürn'ün ay şeklindeki görünüşü, fotoğrafa güzellik kattı.
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© Özkan Bilgin
Gece çekilen fotoğrafta, Satürn'ün ay şeklindeki görünüşü, fotoğrafa güzellik kattı.