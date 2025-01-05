https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ankarada-belediye-otobusu-soforune-cikan-tartisma-sonrasi-silahli-saldiri-1092358351.html

Ankara'da belediye otobüsü şoförüne çıkan tartışma sonrası silahlı saldırı yapıldı

Ankara'da belediye otobüsü şoförüne çıkan tartışma sonrası silahlı saldırı yapıldı

Sputnik Türkiye

Ankara'da belediye otobüsü şoförüyle tartışan yolcu, daha sonra silahını alarak sürücünün seferler arasında dinlendiği hareket noktasına gelerek sürücüye üç el... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

ego

ankara

belediye otobüsü

silahlı saldırı

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Ankara'nın Sanatoryum Caddesi Emekli Durağı mevkiinde dün meydana gelen olayda, belediye otobüsü sürücüsüyle tartışan bir yolcu, sözlü kavga sonrası otobüsü terk etti. Saldırgan daha sonra 17.40 sularında Atapark Hareket Noktası’na gelerek, sürücüye silahla saldırdı. Şoföre 3 el ateş açan şüpheli, kaçarken mermilerden birinin şoförün bacağına isabet ettiği belirlendi. Kaçan şüpheli daha sonra ekipler tarafından silahıyla yakalanırken sürücü hastanede tedavi altına alındı. Olaya ilişkin EGO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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ankara

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ego, ankara, belediye otobüsü, silahlı saldırı