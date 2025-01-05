https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ankarada-belediye-otobusu-soforune-cikan-tartisma-sonrasi-silahli-saldiri-1092358351.html
Ankara'da belediye otobüsü şoförüne çıkan tartışma sonrası silahlı saldırı yapıldı
Ankara'da belediye otobüsü şoförüne çıkan tartışma sonrası silahlı saldırı yapıldı
Sputnik Türkiye
Ankara'da belediye otobüsü şoförüyle tartışan yolcu, daha sonra silahını alarak sürücünün seferler arasında dinlendiği hareket noktasına gelerek sürücüye üç el... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T10:41+0300
2025-01-05T10:41+0300
2025-01-05T10:44+0300
türkiye
ego
ankara
belediye otobüsü
silahlı saldırı
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Ankara'nın Sanatoryum Caddesi Emekli Durağı mevkiinde dün meydana gelen olayda, belediye otobüsü sürücüsüyle tartışan bir yolcu, sözlü kavga sonrası otobüsü terk etti. Saldırgan daha sonra 17.40 sularında Atapark Hareket Noktası’na gelerek, sürücüye silahla saldırdı. Şoföre 3 el ateş açan şüpheli, kaçarken mermilerden birinin şoförün bacağına isabet ettiği belirlendi. Kaçan şüpheli daha sonra ekipler tarafından silahıyla yakalanırken sürücü hastanede tedavi altına alındı. Olaya ilişkin EGO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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ego, ankara, belediye otobüsü, silahlı saldırı
ego, ankara, belediye otobüsü, silahlı saldırı
Ankara'da belediye otobüsü şoförüne çıkan tartışma sonrası silahlı saldırı yapıldı
10:41 05.01.2025 (güncellendi: 10:44 05.01.2025)
Ankara'da belediye otobüsü şoförüyle tartışan yolcu, daha sonra silahını alarak sürücünün seferler arasında dinlendiği hareket noktasına gelerek sürücüye üç el ateş etti.
Ankara'nın Sanatoryum Caddesi Emekli Durağı mevkiinde dün meydana gelen olayda, belediye otobüsü sürücüsüyle tartışan bir yolcu, sözlü kavga sonrası otobüsü terk etti. Saldırgan daha sonra 17.40 sularında Atapark Hareket Noktası’na gelerek, sürücüye silahla saldırdı. Şoföre 3 el ateş açan şüpheli, kaçarken mermilerden birinin şoförün bacağına isabet ettiği belirlendi.
Kaçan şüpheli daha sonra ekipler tarafından silahıyla yakalanırken sürücü hastanede tedavi altına alındı. Olaya ilişkin EGO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Saat 15:55’te 252 numaralı hatta sefere çıkan personelimiz, Sanatoryum Caddesi Emekli Durağı mevkiinde bir vatandaşla sözlü bir tartışma yaşamıştır. Vatandaşın sürücü kabinine doğru saldırgan bir davranış sergilemesi üzerine tartışma başlamış, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır.
Aynı şahıs saat 17:40 sularında Atapark Hareket Noktası’na gelerek, sürücü personelimize silahlı saldırıda bulunmuştur. Üç el ateş açılan olayda, bir mermi personelimizin bacağına isabet etmiştir. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen personelimiz, bilinci açık bir şekilde hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunmamaktadır."