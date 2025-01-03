https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/sosyal-medyada-dini-degerlere-hakaret-eden-supheliye-gozalti-1092316282.html
Ferdi Tayfur hayranı gözaltına alındı: Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturup ayağıyla bastı
Ferdi Tayfur hayranı gözaltına alındı: Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturup ayağıyla bastı
Sputnik Türkiye
Antalya'da sosyal medyada dini değerlere hakaret içeren paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli T.S.Ü. gözaltına alındı. Talha Saraç Ünlü, Ferdi Tayfur... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T13:06+0300
2025-01-03T13:06+0300
2025-01-03T13:07+0300
yaşam
ferdi tayfur
talha siraç ünlü
gözaltı
kuran-ı kerim
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine bir kişinin dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığının görüldüğü belirtildi.Bunun üzerine çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, video içeriğindeki şüpheli Talha Saraç Ünlü'nün evinde gözaltına alındığı kaydedildi.Talha Saraç Ünlü kimdir?Şüpheli, 18 Aralık'ta Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldıktan sonra soluğu acil servis kapısında almıştı.Hastane önünde nöbet tutan, 5 dakika da olsa Ferdi Tayfur ile tanışmak istediğini söyleyen Talha Saraç Ünlü, dua ederken görüntülenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/ferdi-tayfurun-genc-hayrani-hastane-onunde-nobet-tutuyor-bu-bir-hastalik-gibi-bir-sey-1091725195.html
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talha saraç ünlü kimdir?, talha saraç ünlü, talha saraç ünlü kuran-ı kerim
talha saraç ünlü kimdir?, talha saraç ünlü, talha saraç ünlü kuran-ı kerim
Ferdi Tayfur hayranı gözaltına alındı: Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturup ayağıyla bastı
13:06 03.01.2025 (güncellendi: 13:07 03.01.2025)
Antalya'da sosyal medyada dini değerlere hakaret içeren paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli T.S.Ü. gözaltına alındı. Talha Saraç Ünlü, Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldığında acil servis önünde beklemiş, nöbet tutup dua ederken görüntülenmişti.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine bir kişinin dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığının görüldüğü belirtildi.
Bunun üzerine çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, video içeriğindeki şüpheli Talha Saraç Ünlü'nün evinde gözaltına alındığı kaydedildi.
Şüpheli, 18 Aralık'ta Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldıktan sonra soluğu acil servis kapısında almıştı.
Hastane önünde nöbet tutan, 5 dakika da olsa Ferdi Tayfur ile tanışmak istediğini söyleyen Talha Saraç Ünlü, dua ederken görüntülenmişti.