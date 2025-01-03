Ferdi Tayfur hayranı gözaltına alındı: Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturup ayağıyla bastı

© İHA / FIRAT DEMİR-AW352909 Muğla'nın Marmaris ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan ve daha sonra Antalya'ya sevk edilen ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un genç hayranı Talha Siraç Ünlü, Tayfur'un sağlığına kavuşması için dua ederek, hastane önünde nöbet tutuyor