https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/olu-yavrusunu-gunlerce-gezdiren-balinanin-ikinci-yavrusu-da-oldu-tahlequah-yine-olu-yavrusunu-1092318030.html

Ölü yavrusunu günlerce gezdiren balinanın ikinci yavrusu da öldü: Tahlequah yine ölü yavrusunu sırtında taşıyor

Ölü yavrusunu günlerce gezdiren balinanın ikinci yavrusu da öldü: Tahlequah yine ölü yavrusunu sırtında taşıyor

Sputnik Türkiye

2018 yılında ölü yavrusunu 17 gün boyunca sırtında taşıdığı için dünya çapında gündem olan Tahlequah adlı katil balinanın ikinci bir yavrusu daha öldü. J35... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T12:56+0300

2025-01-03T12:56+0300

2025-01-03T12:56+0300

yaşam

katil balina

orca

tahlequah

tahlequah (j35)

yas

yavrusunu sırtında gezdiriyor

yas tutma

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Kuzey Doğu Pasifik'te yaşayan ve Tahlequah ya da J35 adıyla bilinen katil balina, 2018'te ölen bir yavrusunu 17 gün boyunca sırtında taşımış, bilim insanları anne balinanın yas tuttuğunu açıklamıştı. Tahlequah, 2018'teki olayda ölen yavrusunun bedenini Haro Boğazı'nda bazen sırtında taşımış bazen de burnuyla iterek yüzdürürken görülmüştü. Tahlequah'ın bu şekilde 1600 kilometre mesafe katettiği belirtilirken daha sonra ölen yavruyu bırakarak yasına son verdiği açıklanmıştı. Tahlequah'ın yıllar içinde yeni yavruları oldu ancak geçenlerde bir yavrusunun daha öldüğü tespit edildi. 1 Ocak 2025 Çarşamba günü bilim insanları, Tahlequah'ın ölen ikinci yavrusunu da sırtında taşıdığını tespit ederek fotoğrafladı. Okyanus memelilerini takip eden Balina Araştırma Merkezi'ne göre, ABD'nin Seattle kenti açıklarında görülen Tahlequah'ın yine yas tuttuğunu ve ölen yavrusunu yine sırtında taşığını açıkladı. Katil balinalar yas tutmalarıyla biliniyor"Katil balina" olarak da bilinen orkaların ölü yavrularını bir hafta kadar sırtlarında taşıdıkları bilim insanları tarafından biliniyor ancak Tahlequah yas yolculuğunun bir rekor olduğu belirtiliyor. Katil balinaların hamilelikleri yaklaşık 17-18 ay sürüyor. Balina Araştırma Merkezi, Tahlequah'ın belgelenen 4 yavrudan ikisini kaybettiğini, ikisinin de dişi olduğunu kaydetti.

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katil balina, orca, tahlequah, tahlequah (j35), yas, yavrusunu sırtında gezdiriyor, yas tutma