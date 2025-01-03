https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/istanbulda-ulasima-zam-geliyor-ibbnin-zam-teklifi-belli-oldu-1092333406.html
İstanbul'da ulaşıma zam geliyor: İBB'nin zam teklifi belli oldu
İstanbul'da ulaşıma zam geliyor: İBB'nin zam teklifi belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da toplu ulaşıma zam geliyor. 6 Ocak'ta yapılacak UKOME toplantısında, yeni toplu taşıma tarifesi belirlenecek. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T18:16+0300
2025-01-03T18:16+0300
2025-01-03T18:16+0300
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metrobüs
taksi
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İstanbul'da yeni yılla birlikte toplu taşımaya zam geliyor. 6 Ocak'ta UKOME toplantısında yeni zam oranının belirlenmesi bekleniyor. İBB ise yüzde 55'lik zam teklifi verdi. Teklifin kabul edilmesi halinde 13 Ocak itibarıyla toplu taşımada tek geçiş ücreti 31 liraya yükselmiş olacak. UKOME toplantısı bekleniyor6 Ocak'ta yapılacak UKOME toplantısında, yeni yılda İstanbul'da geçerli olacak toplu taşıma tarifesi belirlenecek. Tarife ile otobüs, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve taksi ücretleri değişecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alt komisyonlara teklif sunuldu. İBB yüzde 55'lik zam teklifi verirken, UKOME komisyonunda netlik kazanacak zam oranıyla birlikte yeni ücret tarifesi 13 Ocak itibarıyla devreye alınacak.Toplu ulaşım tarifesine ne kadar zam yapılacak?Yürürlükte olan tarifede tam basım ücreti 20 lira olurken, İBB tarafından sunulan teklifin kabul edilmesi halinde, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla İstanbul'da toplu taşımada tek geçiş ücreti 31 liraya yükselmiş olacak. Söz konusu artış oranının aynı şekilde abonman ücretlerine yansıtılması halinde ise 180 biletlik abonman ücretleri 2 bin 433 liraya ulaşmış olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/istanbulkartta-ogrenci-indirimine-30-yas-siniri-getirildi-1085779559.html
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ibb, ukome, istanbul, iett, toplu taşıma, zam, metro, metrobüs, taksi
ibb, ukome, istanbul, iett, toplu taşıma, zam, metro, metrobüs, taksi
İstanbul'da ulaşıma zam geliyor: İBB'nin zam teklifi belli oldu
İstanbul'da toplu ulaşıma zam geliyor. 6 Ocak'ta yapılacak UKOME toplantısında, yeni toplu taşıma tarifesi belirlenecek.
İstanbul'da yeni yılla birlikte toplu taşımaya zam geliyor. 6 Ocak'ta UKOME toplantısında yeni zam oranının belirlenmesi bekleniyor. İBB ise yüzde 55'lik zam teklifi verdi. Teklifin kabul edilmesi halinde 13 Ocak itibarıyla toplu taşımada tek geçiş ücreti 31 liraya yükselmiş olacak.
UKOME toplantısı bekleniyor
6 Ocak'ta yapılacak UKOME toplantısında, yeni yılda İstanbul'da geçerli olacak toplu taşıma tarifesi belirlenecek. Tarife ile otobüs, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve taksi ücretleri değişecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alt komisyonlara teklif sunuldu. İBB yüzde 55'lik zam teklifi verirken, UKOME komisyonunda netlik kazanacak zam oranıyla birlikte yeni ücret tarifesi 13 Ocak itibarıyla devreye alınacak.
Toplu ulaşım tarifesine ne kadar zam yapılacak?
Yürürlükte olan tarifede tam basım ücreti 20 lira olurken, İBB tarafından sunulan teklifin kabul edilmesi halinde, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla İstanbul'da toplu taşımada tek geçiş ücreti 31 liraya yükselmiş olacak. Söz konusu artış oranının aynı şekilde abonman ücretlerine yansıtılması halinde ise 180 biletlik abonman ücretleri 2 bin 433 liraya ulaşmış olacak.