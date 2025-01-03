https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ingilterede-cocuklarin-ruh-sagligi-alarm-veriyor-cogu-tedavi-icin-bekleme-listesinde-1092329187.html

İngiltere'de çocukların ruh sağlığı alarm veriyor: Çoğu tedavi için bekleme listesinde

İngiltere'de çocukların ruh sağlığı alarm veriyor: Çoğu tedavi için bekleme listesinde

Sputnik Türkiye

İngiltere'de 2024 yılında 6 aylık veri analizi sonucunda ruh hastalıklarından 'acil' tedavi için ilgili merkezlere sevk edilen çocuk sayısında yüzde 10 artış... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T17:30+0300

2025-01-03T17:30+0300

2025-01-03T17:30+0300

yaşam

ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)

çocuk

ruh sağlığı

tedavi

çocuklarda ruh sağlığı

gençlerde ruh sağlığı

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Ruh sağlığı yardım kuruluşu Young Minds (Genç Zihinler) tarafından yapılan resmi verilerin analizi sonucunda Nisan ve Ekim 2024 arasında 'çocuk ve ergen ruh sağlığı hizmetleri kriz ekiplerine' 34 bin 793 hasta acil olarak sevk edildi. Bu rakam 2023'teki aynı altı aylık dönemde yapılan 31 bin 749 sevk ile karşılaştırılınca yüzde 10'luk artış ortaya çıktı. Ruh hastalıklarından acil bakıma ihtiyaç duyan çocukların çoğu, tedavi için NHS bekleme listelerinde aylarca veya daha da kötüsü birkaç yıl boyunca tedavi edilmeden bekliyor. Çocuklardan bazılarında yeme bozukluğu sebebiyle intihar eğilimi veya ruhsal olarak ciddi hastalıklar bulunuyor. Ruh hastalıkları alanında personel eksikliği ve kaynak yetersizliği nedeniyle artan talebi yönetmekte zorlanan NHS, eleştirilerin hedefinde yer alırken Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı, 8 bin 500 ek ruh sağlığı çalışanı işe alınacağını duyurdu. Young Minds Genel Müdürü Laura Bunt, İngiliz basına yaptığı açıklamada rakamların endişe verici olduğunu ve binlerce çocuğun ciddi şekilde hastalanmalarını önlemek için 'acilen daha erken' yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Laura Bunt açıklamasında ayrıca "Erken destek, birçok gencin daha fazla hasta olmasını önlemeye yardımcı olurdu, ancak bunun yerine ruh sağlıkları kötüleşiyor, onları krize sürüklüyor ve bazı durumlarda gençlerin hayatlarını riske atıyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240221/arastirmada-soruldu-ruh-sagligi-mi-yoksa-beden-sagligi-mi-daha-onemli-1080955347.html

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Sputnik Türkiye

ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), çocuk, ruh sağlığı, tedavi, çocuklarda ruh sağlığı, gençlerde ruh sağlığı