https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/abdde-gardiyanlarca-dovulen-mahkumun-olmesi-sonrasinda-sorusturmaya-ozel-savci-atandi-1092325619.html

ABD'de gardiyanlarca dövülen mahkumun ölmesi sonrasında soruşturmaya özel savcı atandı

ABD'de gardiyanlarca dövülen mahkumun ölmesi sonrasında soruşturmaya özel savcı atandı

Sputnik Türkiye

ABD'de hapishanedeyken elleri kelepçeli halde muayene edilirken gardiyanların dövdüğü kameraya yansıyan Robert Brooks'un ölmesi üzerine soruşturma açıldı. New... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T15:27+0300

2025-01-03T15:27+0300

2025-01-03T15:27+0300

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polis şiddeti

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ABD'de 43 yaşındaki Robert Brooks, elleri kelepçeli halde muayene edilirken 4 gardiyanın saldırısına uğramış ve tüm olay güvenlik kamerasına yansımıştı. Brooks'un ertesi gün öldüğü açıklandı ve soruşturma açıldı. Olayın geçtiği cezaevine yeni müdür atandı, 13 gardiyan ve bir hemşire işten atıldı ancak olay gündemden düşmedi. New York'un Demokrat Partili Başsavcısı Letitia James, 10 Aralık'ta Robert Brooks'un ölümünü soruşturması için Onondaga İlçesi Cumhuriyetçi bölge savcısı William Fitzpatrick'i seçerek soruşturmaya 'özel savcı' olarak atadığını duyurdu. Brooks'un otopsi sonuçları henüz çıkmadı ancak mahkeme kayıtlarına göre, Robert Brooks'un "boynun sıkışması nedeniyle asfiksinin ölüm nedeni olduğunu ve ölümün başkasının eylemlerinden kaynaklandığını" gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/abd-polisi-siyahi-askeri-6-el-ates-ederek-oldurdu-1083697302.html

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