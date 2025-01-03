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Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/1092327698.html
SGK Uzmanı Melis Elmen: Kiralar nasıl enflasyonun üzerinde artabiliyor?
SGK Uzmanı Melis Elmen: Kiralar nasıl enflasyonun üzerinde artabiliyor?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını ve zam oranlarına yansımalarını... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
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SGK Uzmanı Melis Elmen: Kiralar nasıl enflasyonun üzerinde artabiliyor?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen: Kiralar nasıl enflasyonun üzerinde artabiliyor?
SGK Uzmanı Melis Elmen, Çalışma Hayatım programında bugün açıklanan enflasyon verilerinin ardından belli olan emekli ve memur maaş zam oranlarına değindi.Oranın emekliler ve memurlar için çok düşük kaldığını söyleyen Elmen, şöyle aktardı:
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SGK Uzmanı Melis Elmen: Kiralar nasıl enflasyonun üzerinde artabiliyor?

15:05 03.01.2025 (güncellendi: 17:32 03.01.2025)
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Kiralar nasıl enflasyonun üzerinde artabiliyor?
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Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını ve zam oranlarına yansımalarını değerlendirdi. Elmen, “Kiralar nasıl enflasyonun üzerinde artabiliyor?” diye sordu.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Çalışma Hayatım programında bugün açıklanan enflasyon verilerinin ardından belli olan emekli ve memur maaş zam oranlarına değindi.
Oranın emekliler ve memurlar için çok düşük kaldığını söyleyen Elmen, şöyle aktardı:
“Biliyorsunuz emekli aylıkları son altı ayın enflasyonuna göre ayarlanıyor. Bugün aralık ayı enflasyonu açıklandı. Beklediğimizin çok altında bir enflasyon açıklandı. Normalde 1.72’nin altında bir rakam beklemiyorduk. 1.03 olarak açıklandı. Bu da ne demek, Cumhurbaşkanı Erdoğan “44’ün üstünde olmasın” şeklinde konuştuğu için bence bunu tutturmak için açıklanmış bir rakam. Çünkü TÜİK verilerine baktığınız zaman İTO verileriyle çok tutuyor ama İTO’nun verisi bile 1.07, ENAG verisi ise 2.34 açıklanmıştı. Bu da tabii emekliler için bir hayal kırıklığı oldu. Evet enflasyonun düşmesi iyi bir şey ama emekliler ve memurlar için çok düşük bir oran oldu. Bu da şu demek oldu, SSK ve Bağ-Kur için yapılacak zam oranı yüzde 15.75, memur için de yüzde 11.55 olarak belirlenmiş oldu. Yani yılsonu enflasyonu yüzde 44.38’de kaldı ama kira artışı yüzde 58.51, burada bir sıkıntı var. Kira nasıl enflasyonun üzerinden artabiliyor bu da ayrı bir muallak.”
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