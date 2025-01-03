SGK Uzmanı Melis Elmen: Kiralar nasıl enflasyonun üzerinde artabiliyor?

“Biliyorsunuz emekli aylıkları son altı ayın enflasyonuna göre ayarlanıyor. Bugün aralık ayı enflasyonu açıklandı. Beklediğimizin çok altında bir enflasyon açıklandı. Normalde 1.72’nin altında bir rakam beklemiyorduk. 1.03 olarak açıklandı. Bu da ne demek, Cumhurbaşkanı Erdoğan “44’ün üstünde olmasın” şeklinde konuştuğu için bence bunu tutturmak için açıklanmış bir rakam. Çünkü TÜİK verilerine baktığınız zaman İTO verileriyle çok tutuyor ama İTO’nun verisi bile 1.07, ENAG verisi ise 2.34 açıklanmıştı. Bu da tabii emekliler için bir hayal kırıklığı oldu. Evet enflasyonun düşmesi iyi bir şey ama emekliler ve memurlar için çok düşük bir oran oldu. Bu da şu demek oldu, SSK ve Bağ-Kur için yapılacak zam oranı yüzde 15.75, memur için de yüzde 11.55 olarak belirlenmiş oldu. Yani yılsonu enflasyonu yüzde 44.38’de kaldı ama kira artışı yüzde 58.51, burada bir sıkıntı var. Kira nasıl enflasyonun üzerinden artabiliyor bu da ayrı bir muallak.”