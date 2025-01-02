https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/super-ligde-bu-hafta-mac-var-mi-hangi-maclar-var-1092290590.html

Süper Lig'de bu hafta maç var mı, hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta maç var mı, hangi maçlar var?

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, 2. yarının başlaması öncesinde futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda devre... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T16:24+0300

2025-01-02T16:24+0300

2025-01-02T16:24+0300

spor

trendyol

trendyol süper lig

fenerbahçe

galatasaray

beşiktaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085272585_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_2d8d3d7cb3b14224d36a94d364aca3db.jpg

Trendyol Süper Lig'de bu haftanın maç programı, takımlarının maçlarını izlemeyi heyecanla bekleyen futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 2024-2025 fikstüre göre, Süper Lig'de bu hafta maç olup olmayacağı ve hangi maçların oynanacağı belli oldu.Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri şöyle:3 Ocak Cuma maçlarıRizespor-Beşiktaş: Ozan ErgünAlanyaspor-Konyaspor: Zorbay Küçük4 Ocak Cumartesi maçlarıAdana Demirspor-Başakşehir: Erkan ÖzdamarAntalyaspor-Eyüpspor: Muhammet Ali MetoğluGalatasaray-Göztepe: Alper AkarsuSamsunspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen5 Ocak Pazar maçlarıKasımpaşa-Gaziantep FK: Cihan AydınBodrum FK-Kayserispor: Yasin KolFenerbahçe-Hatayspor: Oğuzhan Çakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haftanın maçları, bu hafta hangi maçlar var, süper lig maçları,fenerbahçe maçı ne zaman, fenerbahçe bu hafta kiminle oynuyor, galatasaray bu hafta kimle oynayacak