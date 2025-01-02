Süper Lig'de bu hafta maç var mı, hangi maçlar var?
© AA / Halil SağırkayaAlmanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.
© AA / Halil Sağırkaya
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Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, 2. yarının başlaması öncesinde futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda devre arasına giren Süper Lig bu hafta itibarıyla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta maç var mı, hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'de bu haftanın maç programı, takımlarının maçlarını izlemeyi heyecanla bekleyen futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 2024-2025 fikstüre göre, Süper Lig'de bu hafta maç olup olmayacağı ve hangi maçların oynanacağı belli oldu.
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri şöyle:
3 Ocak Cuma maçları
Rizespor-Beşiktaş: Ozan Ergün
Alanyaspor-Konyaspor: Zorbay Küçük
4 Ocak Cumartesi maçları
Adana Demirspor-Başakşehir: Erkan Özdamar
Antalyaspor-Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
Galatasaray-Göztepe: Alper Akarsu
Samsunspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
5 Ocak Pazar maçları
Kasımpaşa-Gaziantep FK: Cihan Aydın
Bodrum FK-Kayserispor: Yasin Kol
Fenerbahçe-Hatayspor: Oğuzhan Çakır
3 Ocak Cuma maçları
Rizespor-Beşiktaş: Ozan Ergün
Alanyaspor-Konyaspor: Zorbay Küçük
4 Ocak Cumartesi maçları
Adana Demirspor-Başakşehir: Erkan Özdamar
Antalyaspor-Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
Galatasaray-Göztepe: Alper Akarsu
Samsunspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
5 Ocak Pazar maçları
Kasımpaşa-Gaziantep FK: Cihan Aydın
Bodrum FK-Kayserispor: Yasin Kol
Fenerbahçe-Hatayspor: Oğuzhan Çakır