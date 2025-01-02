https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/quadrantid-meteor-yagmuru-2025in-ilk-kayan-yildizlari-bu-gece-1092302097.html

Quadrantid meteor yağmuru: 2025'in ilk 'kayan yıldızları' bu gece

Quadrantid meteor yağmuru: 2025'in ilk 'kayan yıldızları' bu gece

Sputnik Türkiye

Türkiye'den de görülmesi beklenen Quadrantid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşacak. Zirveye ulaşacak 'kayan yıldız' şöleni, 2025'in ilk kayan yıldızları... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T22:09+0300

2025-01-02T22:09+0300

2025-01-02T22:09+0300

yaşam

meteor

kayan yıldız

zirve

asteroid

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26 Aralık 2024 ile 16 Ocak 2025 arasında gerçekleşen Quadrantid meteor yağmuru, 2025'in ilk ve en verimli meteor yağmurlarından biri olmak üzere bu gece zirveye ulaşacak. Yaklaşık 25 'kayan yıldız' gözlemlenmesi bekleniyor.Quadrantid meteor yağmuru hakkında çok fazla bilgiye sahip olunmadığı açıklanırken, bunun sebebi ise bu gök olayının genelde soğuk ve çok bulutlu günlerde gerçekleştiği belirtildi. Meteor yağmurunun 'zirve' zamanı ise 2 Ocak Perşembe gecesi ile 3 Ocak Cuma 2025 arasında yaşanacak.Quadrantid meteor yağmurunu nerede görebilirsiniz?Meteor yağmurunu izlemek için ışık kirliliğinin az olduğu noktalarda bulunmak daha rahat gözlemlemeye olanak sağlayabilir. Türkiye'den de görülmesi beklenen meteor yağmurunun Türkiye için en verimli saatleri ise sabaha karşı olduğu düşünülüyor. Quadrantid meteor yağmuru nedir?Uykuda veya sönmüş bir kuyruklu yıldız olduğu düşünülen 2003 EH1 adlı bir asteroitten fırlayan parçacıklar, Quadrantid meteor yağmurunu oluşturuyor. 2003 EH1 asteroidi ise her 5.5 yılda bir güneş etrafında dönerek dünyaya 'kayan yıldız' saçıyor.

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meteor, kayan yıldız, zirve, asteroid