https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/quadrantid-meteor-yagmuru-2025in-ilk-kayan-yildizlari-bu-gece-1092302097.html
Quadrantid meteor yağmuru: 2025'in ilk 'kayan yıldızları' bu gece
Quadrantid meteor yağmuru: 2025'in ilk 'kayan yıldızları' bu gece
Sputnik Türkiye
Türkiye'den de görülmesi beklenen Quadrantid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşacak. Zirveye ulaşacak 'kayan yıldız' şöleni, 2025'in ilk kayan yıldızları... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T22:09+0300
2025-01-02T22:09+0300
2025-01-02T22:09+0300
yaşam
meteor
kayan yıldız
zirve
asteroid
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26 Aralık 2024 ile 16 Ocak 2025 arasında gerçekleşen Quadrantid meteor yağmuru, 2025'in ilk ve en verimli meteor yağmurlarından biri olmak üzere bu gece zirveye ulaşacak. Yaklaşık 25 'kayan yıldız' gözlemlenmesi bekleniyor.Quadrantid meteor yağmuru hakkında çok fazla bilgiye sahip olunmadığı açıklanırken, bunun sebebi ise bu gök olayının genelde soğuk ve çok bulutlu günlerde gerçekleştiği belirtildi. Meteor yağmurunun 'zirve' zamanı ise 2 Ocak Perşembe gecesi ile 3 Ocak Cuma 2025 arasında yaşanacak.Quadrantid meteor yağmurunu nerede görebilirsiniz?Meteor yağmurunu izlemek için ışık kirliliğinin az olduğu noktalarda bulunmak daha rahat gözlemlemeye olanak sağlayabilir. Türkiye'den de görülmesi beklenen meteor yağmurunun Türkiye için en verimli saatleri ise sabaha karşı olduğu düşünülüyor. Quadrantid meteor yağmuru nedir?Uykuda veya sönmüş bir kuyruklu yıldız olduğu düşünülen 2003 EH1 adlı bir asteroitten fırlayan parçacıklar, Quadrantid meteor yağmurunu oluşturuyor. 2003 EH1 asteroidi ise her 5.5 yılda bir güneş etrafında dönerek dünyaya 'kayan yıldız' saçıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/o-donem-dehset-verici-olarak-adlandirilmisti-bir-bilim-insaninin-1925ten-2025e-cogu-gerceklesen-1092295269.html
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meteor, kayan yıldız, zirve, asteroid
meteor, kayan yıldız, zirve, asteroid
Quadrantid meteor yağmuru: 2025'in ilk 'kayan yıldızları' bu gece
Türkiye'den de görülmesi beklenen Quadrantid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşacak. Zirveye ulaşacak 'kayan yıldız' şöleni, 2025'in ilk kayan yıldızları olacak.
26 Aralık 2024 ile 16 Ocak 2025 arasında gerçekleşen Quadrantid meteor yağmuru, 2025'in ilk ve en verimli meteor yağmurlarından biri olmak üzere bu gece zirveye ulaşacak. Yaklaşık 25 'kayan yıldız' gözlemlenmesi bekleniyor.
Quadrantid meteor yağmuru hakkında çok fazla bilgiye sahip olunmadığı açıklanırken, bunun sebebi ise bu gök olayının genelde soğuk ve çok bulutlu günlerde gerçekleştiği belirtildi. Meteor yağmurunun 'zirve' zamanı ise 2 Ocak Perşembe gecesi ile 3 Ocak Cuma 2025 arasında yaşanacak.
Quadrantid meteor yağmurunu nerede görebilirsiniz?
Meteor yağmurunu izlemek için ışık kirliliğinin az olduğu noktalarda bulunmak daha rahat gözlemlemeye olanak sağlayabilir. Türkiye'den de görülmesi beklenen meteor yağmurunun Türkiye için en verimli saatleri ise sabaha karşı olduğu düşünülüyor.
Quadrantid meteor yağmuru nedir?
Uykuda veya sönmüş bir kuyruklu yıldız olduğu düşünülen 2003 EH1 adlı bir asteroitten fırlayan parçacıklar, Quadrantid meteor yağmurunu oluşturuyor. 2003 EH1 asteroidi ise her 5.5 yılda bir güneş etrafında dönerek dünyaya 'kayan yıldız' saçıyor.