Müslümanlar camilere akın etti: Regaip Kandili dualarla idrak edildi

İslam aleminin mübarek üç ayları karşıladığı ilk kandil olan Regaip Kandili, dünyanın dört bir yanındaki camilerde manevi bir coşkuyla idrak edildi. Binlerce kişi, bu özel geceyi ibadet ve dualarla geçirmek için camilere akın etti.
Başta İstanbul’da bulunan Eyüp Sultan Camii, Sultanahmet Camii ve Çamlıca Camii olmak üzere pek çok ibadethane dolup taştı. Geceye özel düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilavetleri, Mevlid-i Şerifler ve dualar okundu.
Başta İstanbul’da bulunan Eyüp Sultan Camii, Sultanahmet Camii ve Çamlıca Camii olmak üzere pek çok ibadethane dolup taştı. Geceye özel düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilavetleri, Mevlid-i Şerifler ve dualar okundu.
Ankara’daki Kocatepe Camii ve Konya’daki Mevlana Camii’nde de yoğun bir katılım gerçekleşti. Müslümanlar, kandil simitlerini paylaşarak gelenekleri yaşatırken, özellikle gençlerin ve çocukların da camilere ilgi göstermesi dikkat çekti.
Ankara’daki Kocatepe Camii ve Konya’daki Mevlana Camii’nde de yoğun bir katılım gerçekleşti. Müslümanlar, kandil simitlerini paylaşarak gelenekleri yaşatırken, özellikle gençlerin ve çocukların da camilere ilgi göstermesi dikkat çekti.