Müslümanlar camilere akın etti: Regaip Kandili dualarla idrak edildi

İslam aleminin mübarek üç ayları karşıladığı ilk kandil olan Regaip Kandili, dünyanın dört bir yanındaki camilerde manevi bir coşkuyla idrak edildi. Binlerce kişi, bu özel geceyi ibadet ve dualarla geçirmek için camilere akın etti.