https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/istanbullularin-ugrak-noktasi-olmustu-madame-tussauds-balmumu-muzesi-kapandi-1092304025.html

İstanbulluların uğrak noktası olmuştu: Madame Tussauds Balmumu Müzesi kapandı

İstanbulluların uğrak noktası olmuştu: Madame Tussauds Balmumu Müzesi kapandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bulunan Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Sea Life Akvaryumu ve Legoland Discovery Centre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kalıcı... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T23:26+0300

2025-01-02T23:26+0300

2025-01-02T23:26+0300

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Birleşik Krallık merkezli Merlin Entertainments şirketi, İstanbul'da bulunan üç eğlence merkezini kalıcı olarak kapattı.İstiklal Caddesi'nde bulunan bir AVM'de açılan Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Sea Life Akvaryumu ve Legoland Discovery Centre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kalıcı olarak kapandı. Merlin Entertainments'in internet sitasinden yapılan açıklamada ''Yıllarca misafirlerimiz için unutulmaz deneyimler sunduktan sonra, Madame Tussauds Istanbul’un 1 Ocak 2025 itibarıyla kalıcı olarak kapanacağını üzülerek duyuruyoruz. Bu karar, uzun ve titiz bir değerlendirme sürecinin ardından alınmıştır. Madame Tussauds Istanbul’un, yıllar boyunca bizi ziyaret eden binlerce çocuk ve aile üzerinde yarattığı olumlu etkiden büyük bir gurur duyuyoruz. Bu eşsiz deneyimi unutulmaz kıldıkları için değerli misafirlerimize ve harika ekiplerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Yıllık aboneliği olanların ücretleri iade edilecek'' denildi.Merlin Entertainments tarafından işletilen heykel müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ten Mimar Sinan'a, Mozart'tan Marilyn Monroe'ya ünlülerin tasvirleri yer alıyordu. Şirket ilerleyen günlerde canlıların ve heykellerin taşınacağını belirtti.

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