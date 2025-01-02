https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/istanbullularin-ugrak-noktasi-olmustu-madame-tussauds-balmumu-muzesi-kapandi-1092304025.html
İstanbulluların uğrak noktası olmuştu: Madame Tussauds Balmumu Müzesi kapandı
İstanbulluların uğrak noktası olmuştu: Madame Tussauds Balmumu Müzesi kapandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bulunan Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Sea Life Akvaryumu ve Legoland Discovery Centre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kalıcı... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T23:26+0300
2025-01-02T23:26+0300
2025-01-02T23:26+0300
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Birleşik Krallık merkezli Merlin Entertainments şirketi, İstanbul'da bulunan üç eğlence merkezini kalıcı olarak kapattı.İstiklal Caddesi'nde bulunan bir AVM'de açılan Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Sea Life Akvaryumu ve Legoland Discovery Centre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kalıcı olarak kapandı. Merlin Entertainments'in internet sitasinden yapılan açıklamada ''Yıllarca misafirlerimiz için unutulmaz deneyimler sunduktan sonra, Madame Tussauds Istanbul’un 1 Ocak 2025 itibarıyla kalıcı olarak kapanacağını üzülerek duyuruyoruz. Bu karar, uzun ve titiz bir değerlendirme sürecinin ardından alınmıştır. Madame Tussauds Istanbul’un, yıllar boyunca bizi ziyaret eden binlerce çocuk ve aile üzerinde yarattığı olumlu etkiden büyük bir gurur duyuyoruz. Bu eşsiz deneyimi unutulmaz kıldıkları için değerli misafirlerimize ve harika ekiplerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Yıllık aboneliği olanların ücretleri iade edilecek'' denildi.Merlin Entertainments tarafından işletilen heykel müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ten Mimar Sinan'a, Mozart'tan Marilyn Monroe'ya ünlülerin tasvirleri yer alıyordu. Şirket ilerleyen günlerde canlıların ve heykellerin taşınacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240116/sinema-dunyasinin-en-sevilen-yildizlarindan-ryan-goslingin-istanbulda-balmumu-heykeli-yapildi-1079713041.html
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istanbul, balmumu, balmumu heykel, istiklal caddesi, heykel, müze, bilet, bilet değişimi, bilet satışı, online bilet, e-bilet , bilet iptali
İstanbulluların uğrak noktası olmuştu: Madame Tussauds Balmumu Müzesi kapandı
İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bulunan Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Sea Life Akvaryumu ve Legoland Discovery Centre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kalıcı olarak kapandı. 9 Kasım 2016 tarihinde hizmete giren üç eğlence merkezi İstanbul'da en çok ziyaret edilen noktalar arasında görülüyordu.
Birleşik Krallık merkezli Merlin Entertainments şirketi, İstanbul'da bulunan üç eğlence merkezini kalıcı olarak kapattı.
İstiklal Caddesi'nde bulunan bir AVM'de açılan Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Sea Life Akvaryumu ve Legoland Discovery Centre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kalıcı olarak kapandı. Merlin Entertainments'in internet sitasinden yapılan açıklamada ''Yıllarca misafirlerimiz için unutulmaz deneyimler sunduktan sonra, Madame Tussauds Istanbul’un 1 Ocak 2025 itibarıyla kalıcı olarak kapanacağını üzülerek duyuruyoruz. Bu karar, uzun ve titiz bir değerlendirme sürecinin ardından alınmıştır. Madame Tussauds Istanbul’un, yıllar boyunca bizi ziyaret eden binlerce çocuk ve aile üzerinde yarattığı olumlu etkiden büyük bir gurur duyuyoruz. Bu eşsiz deneyimi unutulmaz kıldıkları için değerli misafirlerimize ve harika ekiplerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Yıllık aboneliği olanların ücretleri iade edilecek'' denildi.
Merlin Entertainments tarafından işletilen heykel müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ten Mimar Sinan'a, Mozart'tan Marilyn Monroe'ya ünlülerin tasvirleri yer alıyordu. Şirket ilerleyen günlerde canlıların ve heykellerin taşınacağını belirtti.