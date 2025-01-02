https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/calisanlar-ve-ogrenciler-dikkat-2025in-resmi-tatilleri-belli-oldu-45-gunluk-izin-formulu-somestr-1092267881.html

Çalışanlar ve öğrenciler dikkat, 2025'in resmi tatilleri belli oldu: 45 günlük izin formülü, sömestr tatili ne zaman?

Çalışanlar ve öğrenciler dikkat, 2025'in resmi tatilleri belli oldu: 45 günlük izin formülü, sömestr tatili ne zaman?

Sputnik Türkiye

2025 yılında yıllık izin günlerini doğru planlayan çalışanları uzun tatil dönemleri bekliyor. Resmi tatiller ve yıllık izinlerin doğru birleştirilmesiyle... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T09:36+0300

2025-01-02T09:36+0300

2025-01-02T09:36+0300

yaşam

resmi tatil

sömestr tatili

yarıyıl

yarıyıl tatili

okullar tatil

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2025 yılında toplam 14 gün resmi tatil bulunuyor. Bu tarihler, yıllık izinlerle birleştirilerek uzun tatil dönemleri oluşturulabiliyor. Planlama yaparken dikkat edilmesi gerekenler ve detaylı tatil takvimi açıklandı.Yılbaşı tatili: 5 günlük tatil fırsatı2025 yılbaşı tatili, Çarşamba gününe denk geliyor. 30 ve 31 Aralık tarihlerinde izin alındığında, 28 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar 5 günlük bir tatil mümkün. Bu plan, yılın ilk tatil fırsatını kaçırmamanız için ideal.Ramazan Bayramı: 5 günlük bir dinlenme şansıRamazan Bayramı tatili, 30 Mart Pazar günü başlıyor ve 1 Nisan Salı günü sona eriyor. Eğer 28 Mart Cuma günü izin alırsanız, hafta sonuyla birlikte toplamda 5 günlük bir tatil yapabilirsiniz.23 Nisan: Bahar ayında uzun bir mola23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba günü kutlanacak. Haftanın başında veya sonunda iki günlük izin alarak 5 günlük bir bahar tatili planlayabilirsiniz.1 Mayıs: 4 günlük tatil fırsatıEmek ve Dayanışma Günü, 2025'te Perşembe günü kutlanacak. 2 Mayıs Cuma günü izin alarak, hafta sonunu da eklediğinizde 4 günlük bir tatil yaratabilirsiniz.Kurban Bayramı: 10 günlük uzun tatilKurban Bayramı arifesi, 5 Haziran Perşembe günü başlıyor ve bayram 6-9 Haziran tarihlerinde devam ediyor. 9-11 Haziran tarihlerinde izin alarak toplamda 10 günlük bir tatil fırsatı yakalayabilirsiniz.15 Temmuz15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Salı gününe denk geliyor. 14 Temmuz Pazartesi günü izin alındığında hafta sonuyla birleştirilen 4 günlük bir tatil planlanabilir.Cumhuriyet Bayramı: 5 günlük sonbahar tatili29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba günü kutlanıyor. Haftanın başında veya sonunda 1,5-2 günlük izin alarak toplamda 5 günlük bir tatil elde edebilirsiniz.Tatil planı için önerilen izin günleriUzun tatil planları için önerilen izin günleri:Sömestr tatili ne zaman? Öğrencilere mola2024-2025 eğitim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona eriyor. 15 günlük sömestr tatili ise 20 Ocak Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak Cuma günü sona erecek.MEB’in 2025 eğitim takvimi2025 Resmi tatil günleriYılbaşı – 1 Ocak 2025, ÇarşambaUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, ÇarşambaEmek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, PerşembeAtatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, PazartesiRamazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025Kurban Bayramı 1. Günü – 6 Haziran 2025Kurban Bayramı 2. Günü – 7 Haziran 2025Kurban Bayramı 3. Günü – 8 Haziran 2025Kurban Bayramı 4. Günü – 9 Haziran 2025Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, SalıZafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, CumartesiCumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

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