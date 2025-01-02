https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/calisanlar-ve-ogrenciler-dikkat-2025in-resmi-tatilleri-belli-oldu-45-gunluk-izin-formulu-somestr-1092267881.html
Çalışanlar ve öğrenciler dikkat, 2025'in resmi tatilleri belli oldu: 45 günlük izin formülü, sömestr tatili ne zaman?
Çalışanlar ve öğrenciler dikkat, 2025'in resmi tatilleri belli oldu: 45 günlük izin formülü, sömestr tatili ne zaman?
Sputnik Türkiye
2025 yılında yıllık izin günlerini doğru planlayan çalışanları uzun tatil dönemleri bekliyor. Resmi tatiller ve yıllık izinlerin doğru birleştirilmesiyle... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T09:36+0300
2025-01-02T09:36+0300
2025-01-02T09:36+0300
yaşam
resmi tatil
sömestr tatili
yarıyıl
yarıyıl tatili
okullar tatil
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2025 yılında toplam 14 gün resmi tatil bulunuyor. Bu tarihler, yıllık izinlerle birleştirilerek uzun tatil dönemleri oluşturulabiliyor. Planlama yaparken dikkat edilmesi gerekenler ve detaylı tatil takvimi açıklandı.Yılbaşı tatili: 5 günlük tatil fırsatı2025 yılbaşı tatili, Çarşamba gününe denk geliyor. 30 ve 31 Aralık tarihlerinde izin alındığında, 28 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar 5 günlük bir tatil mümkün. Bu plan, yılın ilk tatil fırsatını kaçırmamanız için ideal.Ramazan Bayramı: 5 günlük bir dinlenme şansıRamazan Bayramı tatili, 30 Mart Pazar günü başlıyor ve 1 Nisan Salı günü sona eriyor. Eğer 28 Mart Cuma günü izin alırsanız, hafta sonuyla birlikte toplamda 5 günlük bir tatil yapabilirsiniz.23 Nisan: Bahar ayında uzun bir mola23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba günü kutlanacak. Haftanın başında veya sonunda iki günlük izin alarak 5 günlük bir bahar tatili planlayabilirsiniz.1 Mayıs: 4 günlük tatil fırsatıEmek ve Dayanışma Günü, 2025'te Perşembe günü kutlanacak. 2 Mayıs Cuma günü izin alarak, hafta sonunu da eklediğinizde 4 günlük bir tatil yaratabilirsiniz.Kurban Bayramı: 10 günlük uzun tatilKurban Bayramı arifesi, 5 Haziran Perşembe günü başlıyor ve bayram 6-9 Haziran tarihlerinde devam ediyor. 9-11 Haziran tarihlerinde izin alarak toplamda 10 günlük bir tatil fırsatı yakalayabilirsiniz.15 Temmuz15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Salı gününe denk geliyor. 14 Temmuz Pazartesi günü izin alındığında hafta sonuyla birleştirilen 4 günlük bir tatil planlanabilir.Cumhuriyet Bayramı: 5 günlük sonbahar tatili29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba günü kutlanıyor. Haftanın başında veya sonunda 1,5-2 günlük izin alarak toplamda 5 günlük bir tatil elde edebilirsiniz.Tatil planı için önerilen izin günleriUzun tatil planları için önerilen izin günleri:Sömestr tatili ne zaman? Öğrencilere mola2024-2025 eğitim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona eriyor. 15 günlük sömestr tatili ise 20 Ocak Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak Cuma günü sona erecek.MEB’in 2025 eğitim takvimi2025 Resmi tatil günleriYılbaşı – 1 Ocak 2025, ÇarşambaUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, ÇarşambaEmek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, PerşembeAtatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, PazartesiRamazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025Kurban Bayramı 1. Günü – 6 Haziran 2025Kurban Bayramı 2. Günü – 7 Haziran 2025Kurban Bayramı 3. Günü – 8 Haziran 2025Kurban Bayramı 4. Günü – 9 Haziran 2025Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, SalıZafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, CumartesiCumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba
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2025 resmi tatil takvimi, 2025 tatil planı, yıllık izin nasıl kullanılır, 45 günlük tatil formülü, 2025 ramazan bayramı tatili, 2025 kurban bayramı tatili, 15 tatil ne zaman, sömestr tatili 2025, meb 2025 tatil takvimi, 2025 resmi tatiller, uzun tatil nasıl yapılır, 14 gün izinle tatil, tatil planlama ipuçları, resmi tatillerle izin birleştirme, 2025 yaz tatili tarihi, tatil fırsatları 2025, en ideal izin günleri, 2025 okullar ne zaman kapanacak, 2025 cumhuriyet bayramı tatili, 2025 yılbaşı tatili planı, 2025 resmi tatiller, sömestr tatili, sömestr ne zaman, yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman tatil
Çalışanlar ve öğrenciler dikkat, 2025'in resmi tatilleri belli oldu: 45 günlük izin formülü, sömestr tatili ne zaman?
2025 yılında yıllık izin günlerini doğru planlayan çalışanları uzun tatil dönemleri bekliyor. Resmi tatiller ve yıllık izinlerin doğru birleştirilmesiyle yalnızca 14 gün izin kullanarak toplamda 45 gün tatil yapmak mümkün. İşte detaylar ve önerilen izin günleri...
2025 yılında toplam 14 gün resmi tatil bulunuyor. Bu tarihler, yıllık izinlerle birleştirilerek uzun tatil dönemleri oluşturulabiliyor. Planlama yaparken dikkat edilmesi gerekenler ve detaylı tatil takvimi açıklandı.
Yılbaşı tatili: 5 günlük tatil fırsatı
2025 yılbaşı tatili, Çarşamba gününe denk geliyor. 30 ve 31 Aralık tarihlerinde izin alındığında, 28 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar 5 günlük bir tatil mümkün. Bu plan, yılın ilk tatil fırsatını kaçırmamanız için ideal.
Ramazan Bayramı: 5 günlük bir dinlenme şansı
Ramazan Bayramı tatili, 30 Mart Pazar günü başlıyor ve 1 Nisan Salı günü sona eriyor. Eğer 28 Mart Cuma günü izin alırsanız, hafta sonuyla birlikte toplamda 5 günlük bir tatil yapabilirsiniz.
23 Nisan: Bahar ayında uzun bir mola
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba günü kutlanacak. Haftanın başında veya sonunda iki günlük izin alarak 5 günlük bir bahar tatili planlayabilirsiniz.
1 Mayıs: 4 günlük tatil fırsatı
Emek ve Dayanışma Günü, 2025'te Perşembe günü kutlanacak. 2 Mayıs Cuma günü izin alarak, hafta sonunu da eklediğinizde 4 günlük bir tatil yaratabilirsiniz.
Kurban Bayramı: 10 günlük uzun tatil
Kurban Bayramı arifesi, 5 Haziran Perşembe günü başlıyor ve bayram 6-9 Haziran tarihlerinde devam ediyor. 9-11 Haziran tarihlerinde izin alarak toplamda 10 günlük bir tatil fırsatı yakalayabilirsiniz.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Salı gününe denk geliyor. 14 Temmuz Pazartesi günü izin alındığında hafta sonuyla birleştirilen 4 günlük bir tatil planlanabilir.
Cumhuriyet Bayramı: 5 günlük sonbahar tatili
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba günü kutlanıyor. Haftanın başında veya sonunda 1,5-2 günlük izin alarak toplamda 5 günlük bir tatil elde edebilirsiniz.
Tatil planı için önerilen izin günleri
Uzun tatil planları için önerilen izin günleri:
Sömestr tatili ne zaman? Öğrencilere mola
2024-2025 eğitim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona eriyor. 15 günlük sömestr tatili ise 20 Ocak Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak Cuma günü sona erecek.
MEB’in 2025 eğitim takvimi
Birinci Ara Tatil:
11-15 Kasım 2024
Yarıyıl Tatili:
20-31 Ocak 2025
İkinci Ara Tatil:
31 Mart-4 Nisan 2025
Okulların Kapanışı:
20 Haziran 2025
Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025
Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025
Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025
Kurban Bayramı 1. Günü – 6 Haziran 2025
Kurban Bayramı 2. Günü – 7 Haziran 2025
Kurban Bayramı 3. Günü – 8 Haziran 2025
Kurban Bayramı 4. Günü – 9 Haziran 2025
Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba