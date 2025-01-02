Çalışanlar ve öğrenciler dikkat, 2025'in resmi tatilleri belli oldu: 45 günlük izin formülü, sömestr tatili ne zaman?

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FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
07:00
3 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
07:09
29 dk
DÜNYAYI NE BEKLİYOR
2025'e damga vuracak 25 olay
07:44
13 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
08:00
8 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
08:12
17 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
08:38
9 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
09:00
30 dk
TÜRKİYE'NİN 2024'Ü
Neler yaşandı neler
10:00
48 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
11:00
4 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
11:15
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
11:31
21 dk
2025'İN ZİRVELERİ
Herkesin gözü kulağı buralarda olacak
12:00
8 dk
2024'ÜN BULUŞLARI
Devrim niteliğinde ilerlemeler kaydedildi
12:16
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2024'ÜN DOĞAL AFETLERİ
Dengeyi bozan insan, felaketi yaşayan dünya
13:00
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TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BAŞLIK
Savunma sanayi 2024'ü nasıl geçirdi?
13:15
39 dk
2024 SAĞLIKLI MI GEÇTİ?
İlaç tekellerinin kazancı 1.5 trilyon dolar
14:00
13 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
14:21
7 dk
DÜNYANIN GÜNDEMİ OLACAK
2025'te kimler seçime gidecek?
14:33
24 dk
2024 SEÇİMLER YILI
Dünyanın sandıkla imtihanı
15:00
32 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
15:36
17 dk
2024'ÜN FATURASI
Kuraklık ve su krizleri
16:00
8 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
16:14
30 dk
2024'TE KÜLTÜR-SANAT HAYATIMIZ
Yıla damgasını vuran filmler, hafızaya kazınan konserler
17:00
17 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
17:30
7 dk
2024'ÜN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Erdoğan ve Fidan kimlerle görüştü?
18:00
16 dk
2024'ÜN SİYASİ GELİŞMELERİ
Kimler masayı terk etti, kimler el sıkıştı?
20:00
105 dk
DÜNYAYI NE BEKLİYOR
2025'e damga vuracak 25 olay
00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
01:45
4 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
02:00
17 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
02:28
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
02:36
21 dk
2024'ÜN SİYASİ GELİŞMELERİ
Kimler masayı terk etti, kimler el sıkıştı?
03:00
105 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
05:00
29 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
05:39
17 dk
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Çalışanlar ve öğrenciler dikkat, 2025'in resmi tatilleri belli oldu: 45 günlük izin formülü, sömestr tatili ne zaman?
Çalışanlar ve öğrenciler dikkat, 2025'in resmi tatilleri belli oldu: 45 günlük izin formülü, sömestr tatili ne zaman?
Sputnik Türkiye
2025 yılında yıllık izin günlerini doğru planlayan çalışanları uzun tatil dönemleri bekliyor. Resmi tatiller ve yıllık izinlerin doğru birleştirilmesiyle... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
resmi tatil
sömestr tatili
yarıyıl
yarıyıl tatili
okullar tatil
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2025 yılında toplam 14 gün resmi tatil bulunuyor. Bu tarihler, yıllık izinlerle birleştirilerek uzun tatil dönemleri oluşturulabiliyor. Planlama yaparken dikkat edilmesi gerekenler ve detaylı tatil takvimi açıklandı.Yılbaşı tatili: 5 günlük tatil fırsatı2025 yılbaşı tatili, Çarşamba gününe denk geliyor. 30 ve 31 Aralık tarihlerinde izin alındığında, 28 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar 5 günlük bir tatil mümkün. Bu plan, yılın ilk tatil fırsatını kaçırmamanız için ideal.Ramazan Bayramı: 5 günlük bir dinlenme şansıRamazan Bayramı tatili, 30 Mart Pazar günü başlıyor ve 1 Nisan Salı günü sona eriyor. Eğer 28 Mart Cuma günü izin alırsanız, hafta sonuyla birlikte toplamda 5 günlük bir tatil yapabilirsiniz.23 Nisan: Bahar ayında uzun bir mola23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba günü kutlanacak. Haftanın başında veya sonunda iki günlük izin alarak 5 günlük bir bahar tatili planlayabilirsiniz.1 Mayıs: 4 günlük tatil fırsatıEmek ve Dayanışma Günü, 2025'te Perşembe günü kutlanacak. 2 Mayıs Cuma günü izin alarak, hafta sonunu da eklediğinizde 4 günlük bir tatil yaratabilirsiniz.Kurban Bayramı: 10 günlük uzun tatilKurban Bayramı arifesi, 5 Haziran Perşembe günü başlıyor ve bayram 6-9 Haziran tarihlerinde devam ediyor. 9-11 Haziran tarihlerinde izin alarak toplamda 10 günlük bir tatil fırsatı yakalayabilirsiniz.15 Temmuz15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Salı gününe denk geliyor. 14 Temmuz Pazartesi günü izin alındığında hafta sonuyla birleştirilen 4 günlük bir tatil planlanabilir.Cumhuriyet Bayramı: 5 günlük sonbahar tatili29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba günü kutlanıyor. Haftanın başında veya sonunda 1,5-2 günlük izin alarak toplamda 5 günlük bir tatil elde edebilirsiniz.Tatil planı için önerilen izin günleriUzun tatil planları için önerilen izin günleri:Sömestr tatili ne zaman? Öğrencilere mola2024-2025 eğitim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona eriyor. 15 günlük sömestr tatili ise 20 Ocak Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak Cuma günü sona erecek.MEB’in 2025 eğitim takvimi2025 Resmi tatil günleriYılbaşı – 1 Ocak 2025, ÇarşambaUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, ÇarşambaEmek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, PerşembeAtatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, PazartesiRamazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025Kurban Bayramı 1. Günü – 6 Haziran 2025Kurban Bayramı 2. Günü – 7 Haziran 2025Kurban Bayramı 3. Günü – 8 Haziran 2025Kurban Bayramı 4. Günü – 9 Haziran 2025Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, SalıZafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, CumartesiCumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba
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2025 resmi tatil takvimi, 2025 tatil planı, yıllık izin nasıl kullanılır, 45 günlük tatil formülü, 2025 ramazan bayramı tatili, 2025 kurban bayramı tatili, 15 tatil ne zaman, sömestr tatili 2025, meb 2025 tatil takvimi, 2025 resmi tatiller, uzun tatil nasıl yapılır, 14 gün izinle tatil, tatil planlama ipuçları, resmi tatillerle izin birleştirme, 2025 yaz tatili tarihi, tatil fırsatları 2025, en ideal izin günleri, 2025 okullar ne zaman kapanacak, 2025 cumhuriyet bayramı tatili, 2025 yılbaşı tatili planı, 2025 resmi tatiller, sömestr tatili, sömestr ne zaman, yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman tatil
2025 resmi tatil takvimi, 2025 tatil planı, yıllık izin nasıl kullanılır, 45 günlük tatil formülü, 2025 ramazan bayramı tatili, 2025 kurban bayramı tatili, 15 tatil ne zaman, sömestr tatili 2025, meb 2025 tatil takvimi, 2025 resmi tatiller, uzun tatil nasıl yapılır, 14 gün izinle tatil, tatil planlama ipuçları, resmi tatillerle izin birleştirme, 2025 yaz tatili tarihi, tatil fırsatları 2025, en ideal izin günleri, 2025 okullar ne zaman kapanacak, 2025 cumhuriyet bayramı tatili, 2025 yılbaşı tatili planı, 2025 resmi tatiller, sömestr tatili, sömestr ne zaman, yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman tatil

Çalışanlar ve öğrenciler dikkat, 2025'in resmi tatilleri belli oldu: 45 günlük izin formülü, sömestr tatili ne zaman?

09:36 02.01.2025
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Takvim - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
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2025 yılında yıllık izin günlerini doğru planlayan çalışanları uzun tatil dönemleri bekliyor. Resmi tatiller ve yıllık izinlerin doğru birleştirilmesiyle yalnızca 14 gün izin kullanarak toplamda 45 gün tatil yapmak mümkün. İşte detaylar ve önerilen izin günleri...
2025 yılında toplam 14 gün resmi tatil bulunuyor. Bu tarihler, yıllık izinlerle birleştirilerek uzun tatil dönemleri oluşturulabiliyor. Planlama yaparken dikkat edilmesi gerekenler ve detaylı tatil takvimi açıklandı.

Yılbaşı tatili: 5 günlük tatil fırsatı

2025 yılbaşı tatili, Çarşamba gününe denk geliyor. 30 ve 31 Aralık tarihlerinde izin alındığında, 28 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar 5 günlük bir tatil mümkün. Bu plan, yılın ilk tatil fırsatını kaçırmamanız için ideal.

Ramazan Bayramı: 5 günlük bir dinlenme şansı

Ramazan Bayramı tatili, 30 Mart Pazar günü başlıyor ve 1 Nisan Salı günü sona eriyor. Eğer 28 Mart Cuma günü izin alırsanız, hafta sonuyla birlikte toplamda 5 günlük bir tatil yapabilirsiniz.

23 Nisan: Bahar ayında uzun bir mola

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba günü kutlanacak. Haftanın başında veya sonunda iki günlük izin alarak 5 günlük bir bahar tatili planlayabilirsiniz.

1 Mayıs: 4 günlük tatil fırsatı

Emek ve Dayanışma Günü, 2025'te Perşembe günü kutlanacak. 2 Mayıs Cuma günü izin alarak, hafta sonunu da eklediğinizde 4 günlük bir tatil yaratabilirsiniz.

Kurban Bayramı: 10 günlük uzun tatil

Kurban Bayramı arifesi, 5 Haziran Perşembe günü başlıyor ve bayram 6-9 Haziran tarihlerinde devam ediyor. 9-11 Haziran tarihlerinde izin alarak toplamda 10 günlük bir tatil fırsatı yakalayabilirsiniz.

15 Temmuz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Salı gününe denk geliyor. 14 Temmuz Pazartesi günü izin alındığında hafta sonuyla birleştirilen 4 günlük bir tatil planlanabilir.

Cumhuriyet Bayramı: 5 günlük sonbahar tatili

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba günü kutlanıyor. Haftanın başında veya sonunda 1,5-2 günlük izin alarak toplamda 5 günlük bir tatil elde edebilirsiniz.

Tatil planı için önerilen izin günleri

Uzun tatil planları için önerilen izin günleri:
30-31 Aralık 2024
28 Mart 2025
14 Temmuz 2025
27-28 Ekim 2025

Sömestr tatili ne zaman? Öğrencilere mola

2024-2025 eğitim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona eriyor. 15 günlük sömestr tatili ise 20 Ocak Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak Cuma günü sona erecek.

MEB’in 2025 eğitim takvimi

Birinci Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak 2025
İkinci Ara Tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025
Okulların Kapanışı: 20 Haziran 2025

2025 Resmi tatil günleri

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025
Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025
Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025
Kurban Bayramı 1. Günü – 6 Haziran 2025
Kurban Bayramı 2. Günü – 7 Haziran 2025
Kurban Bayramı 3. Günü – 8 Haziran 2025
Kurban Bayramı 4. Günü – 9 Haziran 2025
Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba
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