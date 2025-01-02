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Buzdan Kremlin ve labirentler: Moskova Buz Festivali'nden fotoğraflar

Buzdan Kremlin ve labirentler: Moskova Buz Festivali'nden fotoğraflar

Sputnik Türkiye

10'uncusu tertip edilen Moskova Buz Festivali bu yıl 'aile odaklı' olarak Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Zafer Parkı'nda başladı. Bu yılki teması... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

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labirent

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Festivalin en dikkat çekici eseri yüzyıllar öncesine dayanan tarihi ile Rusya'nın en önemli eserlerinden biri olan Kremlin'in gerçekten devasa bir buzdan heykeli oldu.Çocuklar için ise festival, popüler bir çizgi film karakteri olan Ejderha Toşa ile buluşma, buzdan bir taht ve donmuş bir sihirli labirent gibi bir dizi fantezi temalı atraksiyon içeriyor.10'uncusu düzenlenen festival Harbin (Çin), Sapporo (Japonya) ve Alaska'daki (Amerika Birleşik Devletleri) ünlü uluslararası buz festivallerinin yanında yer alan, dünyadaki türünün en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

rusya

moskova

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