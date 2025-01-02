Bartın'da görüntülenen yunus için kurtarma çalışması başlatıldı
Abone ol
Bartın'da ırmağa giren yunusun deniz suyuna ulaşabilmesi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Bartın Irmağı'na giren yunusun kurtarılması için çalışmalar yapılıyor. Tatlı suda yaşama ihtimali düşük olan yunusun Bartın Irmağı'ndan çıkıp denize deniz suyuna ulaşması gerekiyor.
© AA / Selim BostancıBartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski bulunan yunusun denize ulaştırılması için çalışma başlatıldı
1/5
© AA / Selim Bostancı
Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski bulunan yunusun denize ulaştırılması için çalışma başlatıldı
© AA / Selim BostancıBartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski bulunan yunusun denize ulaştırılması için çalışma başlatıldı
2/5
© AA / Selim Bostancı
Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski bulunan yunusun denize ulaştırılması için çalışma başlatıldı
© AA / Selim BostancıBartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski bulunan yunusun denize ulaştırılması için çalışma başlatıldı
3/5
© AA / Selim Bostancı
Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski bulunan yunusun denize ulaştırılması için çalışma başlatıldı
© AA / Selim BostancıBartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski bulunan yunusun denize ulaştırılması için çalışma başlatıldı
4/5
© AA / Selim Bostancı
Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski bulunan yunusun denize ulaştırılması için çalışma başlatıldı
© AA / Selim BostancıBartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski bulunan yunusun denize ulaştırılması için çalışma başlatıldı
5/5
© AA / Selim Bostancı
Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski bulunan yunusun denize ulaştırılması için çalışma başlatıldı