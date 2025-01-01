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Türkiye'nin dört bir yanından kutlama manzaraları: 'Hoşgeldin 2025'
Türkiye'nin dört bir yanından kutlama manzaraları: 'Hoşgeldin 2025'
Sputnik Türkiye
Türkiye'de yeni yıl, coşkuyla kutlandı. Türkiyenin dört bir yanından şehirler ışıklarla süslendi ve 2025 havai fişekler, müzik ve eğlenceyle karşılandı. 01.01.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, istanbul, ankara, izmir, antalya, bursa, uludağ, yeni yıl, yeni yıl kutlama
фото, fotoğraf, istanbul, ankara, izmir, antalya, bursa, uludağ, yeni yıl, yeni yıl kutlama

Türkiye'nin dört bir yanından kutlama manzaraları: 'Hoşgeldin 2025'

02:30 01.01.2025
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Türkiye'de yeni yıl, coşkuyla kutlandı. Türkiyenin dört bir yanından şehirler ışıklarla süslendi ve 2025 havai fişekler, müzik ve eğlenceyle karşılandı.
© AA / Murat Şengül

İstanbul'da, binlerce kişi yeni yıla kentin önemli meydan ve caddelerinde düzenlenen kutlamalarla girdi.

İstanbul&#x27;da, binlerce kişi yeni yıla kentin önemli meydan ve caddelerinde düzenlenen kutlamalarla girdi. - Sputnik Türkiye
1/14
© AA / Murat Şengül

İstanbul'da, binlerce kişi yeni yıla kentin önemli meydan ve caddelerinde düzenlenen kutlamalarla girdi.

© AA / Erhan Elaldı

2025'in gelişi doyasıya kutlandı.

2025&#x27;in gelişi doyasıya kutlandı. - Sputnik Türkiye
2/14
© AA / Erhan Elaldı

2025'in gelişi doyasıya kutlandı.

© AA / Mehmet Futsi

Ankara’da, Kuğulu Park'ta bir araya gelen vatandaşlar 2025 yılının gelişini davullu zurnalı kutladı.

Ankara’da, Kuğulu Park&#x27;ta bir araya gelen vatandaşlar 2025 yılının gelişini davullu zurnalı kutladı. - Sputnik Türkiye
3/14
© AA / Mehmet Futsi

Ankara’da, Kuğulu Park'ta bir araya gelen vatandaşlar 2025 yılının gelişini davullu zurnalı kutladı.

© AA / Mehmet Futsi

Kutlamalara sevimli dostlarda yeni yıl giysileriyle katıldı.

Kutlamalara sevimli dostlarda yeni yıl giysileriyle katıldı. - Sputnik Türkiye
4/14
© AA / Mehmet Futsi

Kutlamalara sevimli dostlarda yeni yıl giysileriyle katıldı.

© AA / Akın Çeliktaş

Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı yılbaşı süsleriyle donatıldı.

Ankara&#x27;da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı yılbaşı süsleriyle donatıldı. - Sputnik Türkiye
5/14
© AA / Akın Çeliktaş

Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı yılbaşı süsleriyle donatıldı.

© AA / Akın Çeliktaş

Vatandaşlar yılbaşı süslerinin önünde fotoğraf çektirdiler.

Vatandaşlar yılbaşı süslerinin önünde fotoğraf çektirdiler. - Sputnik Türkiye
6/14
© AA / Akın Çeliktaş

Vatandaşlar yılbaşı süslerinin önünde fotoğraf çektirdiler.

© AA / Akın Çeliktaş

Yeni yıl kutlamalarında 'Spiderman' kostümlü gençler çocukların ilgi odağı oldu.

Yeni yıl kutlamalarında &#x27;Spiderman&#x27; kostümlü gençler çocukların ilgi odağı oldu. - Sputnik Türkiye
7/14
© AA / Akın Çeliktaş

Yeni yıl kutlamalarında 'Spiderman' kostümlü gençler çocukların ilgi odağı oldu.

© AA / Akın Çeliktaş

Kutlamalar, dilek dilenerek gökyüzüne yollanan minik sıcak hava balonları ile devam etti.

Kutlamalar, dilek dilenerek gökyüzüne yollanan minik sıcak hava balonları ile devam etti. - Sputnik Türkiye
8/14
© AA / Akın Çeliktaş

Kutlamalar, dilek dilenerek gökyüzüne yollanan minik sıcak hava balonları ile devam etti.

© AA / Akın Çeliktaş

Yeni yıl kutlamalarına katılmak için dışarıya çıkan vatandaşlar, metroyu tercih etti.

Yeni yıl kutlamalarına katılmak için dışarıya çıkan vatandaşlar, metroyu tercih etti. - Sputnik Türkiye
9/14
© AA / Akın Çeliktaş

Yeni yıl kutlamalarına katılmak için dışarıya çıkan vatandaşlar, metroyu tercih etti.

© AA / Berkan Çetin

İzmir Kültürpark'ta düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlar 2025 yılının gelişini kutladı.

İzmir Kültürpark&#x27;ta düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlar 2025 yılının gelişini kutladı. - Sputnik Türkiye
10/14
© AA / Berkan Çetin

İzmir Kültürpark'ta düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlar 2025 yılının gelişini kutladı.

© AA / Berkan Çetin

Bir çift, 2025'i aynı yeni yıl pijaması ile karşıladı.

Bir çift, 2025&#x27;i aynı yeni yıl pijaması ile karşıladı. - Sputnik Türkiye
11/14
© AA / Berkan Çetin

Bir çift, 2025'i aynı yeni yıl pijaması ile karşıladı.

© AA / Berkan Çetin

Etkinliklere çok sayıda insan katıldı.

Etkinliklere çok sayıda insan katıldı. - Sputnik Türkiye
12/14
© AA / Berkan Çetin

Etkinliklere çok sayıda insan katıldı.

© AA / Gülsem Adam

Antalya'da vatandaşlar ve yabancı turistler, 2025'e ışık, lazer şovları, yapay kar ve havai fişek gösterileriyle girdi.

Antalya&#x27;da vatandaşlar ve yabancı turistler, 2025&#x27;e ışık, lazer şovları, yapay kar ve havai fişek gösterileriyle girdi. - Sputnik Türkiye
13/14
© AA / Gülsem Adam

Antalya'da vatandaşlar ve yabancı turistler, 2025'e ışık, lazer şovları, yapay kar ve havai fişek gösterileriyle girdi.

© AA / Sergen Sezgin

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ ise, yeni yılın ilk dakikalarına karların içinde havai fişekler eşliğinde coşkuyla girdi.

Türkiye&#x27;nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ ise, yeni yılın ilk dakikalarına karların içinde havai fişekler eşliğinde coşkuyla girdi. - Sputnik Türkiye
14/14
© AA / Sergen Sezgin

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ ise, yeni yılın ilk dakikalarına karların içinde havai fişekler eşliğinde coşkuyla girdi.

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