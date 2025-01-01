Türkiye'nin dört bir yanından kutlama manzaraları: 'Hoşgeldin 2025'

İstanbul'da, binlerce kişi yeni yıla kentin önemli meydan ve caddelerinde düzenlenen kutlamalarla girdi.
İstanbul'da, binlerce kişi yeni yıla kentin önemli meydan ve caddelerinde düzenlenen kutlamalarla girdi.
2025'in gelişi doyasıya kutlandı.
2025'in gelişi doyasıya kutlandı.
Ankara’da, Kuğulu Park'ta bir araya gelen vatandaşlar 2025 yılının gelişini davullu zurnalı kutladı.
Ankara’da, Kuğulu Park'ta bir araya gelen vatandaşlar 2025 yılının gelişini davullu zurnalı kutladı.
Kutlamalara sevimli dostlarda yeni yıl giysileriyle katıldı.
Kutlamalara sevimli dostlarda yeni yıl giysileriyle katıldı.
Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı yılbaşı süsleriyle donatıldı.
Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı yılbaşı süsleriyle donatıldı.
Vatandaşlar yılbaşı süslerinin önünde fotoğraf çektirdiler.
Vatandaşlar yılbaşı süslerinin önünde fotoğraf çektirdiler.
Yeni yıl kutlamalarında 'Spiderman' kostümlü gençler çocukların ilgi odağı oldu.
Yeni yıl kutlamalarında 'Spiderman' kostümlü gençler çocukların ilgi odağı oldu.
Kutlamalar, dilek dilenerek gökyüzüne yollanan minik sıcak hava balonları ile devam etti.
Kutlamalar, dilek dilenerek gökyüzüne yollanan minik sıcak hava balonları ile devam etti.
Yeni yıl kutlamalarına katılmak için dışarıya çıkan vatandaşlar, metroyu tercih etti.
Yeni yıl kutlamalarına katılmak için dışarıya çıkan vatandaşlar, metroyu tercih etti.
İzmir Kültürpark'ta düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlar 2025 yılının gelişini kutladı.
İzmir Kültürpark'ta düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlar 2025 yılının gelişini kutladı.
Bir çift, 2025'i aynı yeni yıl pijaması ile karşıladı.
Bir çift, 2025'i aynı yeni yıl pijaması ile karşıladı.
Etkinliklere çok sayıda insan katıldı.
Etkinliklere çok sayıda insan katıldı.
Antalya'da vatandaşlar ve yabancı turistler, 2025'e ışık, lazer şovları, yapay kar ve havai fişek gösterileriyle girdi.
Antalya'da vatandaşlar ve yabancı turistler, 2025'e ışık, lazer şovları, yapay kar ve havai fişek gösterileriyle girdi.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ ise, yeni yılın ilk dakikalarına karların içinde havai fişekler eşliğinde coşkuyla girdi.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ ise, yeni yılın ilk dakikalarına karların içinde havai fişekler eşliğinde coşkuyla girdi.