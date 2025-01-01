Moskova 2025'e merhaba dedi.
Rusya’nın Noel Babası olan Ayaz Dede'de (Ded Moroz) kutlamalara katıldı.
Rusya’nın Noel Babası olan Ayaz Dede'de (Ded Moroz) kutlamalara katıldı.
Ded Moroz, çocuklara hediye dağıttı.
Yoğun kar eşliğine pek çok kişi kutlamalara katıldı.
Yoğun kar eşliğine pek çok kişi kutlamalara katıldı.
Yeni yılın ilk dakikalarında ise mutluluk dilekleri dilendi.
Yeni yılın ilk dakikalarında ise mutluluk dilekleri dilendi.
Yeni yılda Moskova Kremlin'in Kızıl Meydan'a bakan doğu duvarındaki ana kule de görüntülendi.
Yeni yılda Moskova Kremlin'in Kızıl Meydan'a bakan doğu duvarındaki ana kule de görüntülendi.
Rusya halkını kutlayan Devlet Başkanı Vladimir Putin,"Her bir evimize, her bir ailemize ve sevgili ülkemiz Rusya'ya refah ve esenlik diliyorum. Birlikte olduğumuzda, her şeyi başarırız" ifadelerinde bulundu.
Rusya halkını kutlayan Devlet Başkanı Vladimir Putin,"Her bir evimize, her bir ailemize ve sevgili ülkemiz Rusya'ya refah ve esenlik diliyorum. Birlikte olduğumuzda, her şeyi başarırız" ifadelerinde bulundu.