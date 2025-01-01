https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/kirklarelinde-oyuncak-fabrikasinda-yangin-mudahale-suruyor-1092244630.html
Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'de bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T13:54+0300
2025-01-01T13:54+0300
2025-01-01T13:54+0300
türkiye
kırıkkale
fabrika yangını
itfaiye
itfaiye ekipleri
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale ediliyor.Büyükkarıştıran beldesindeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/bursada-havai-fisekler-ortaligi-karistirdi-bir-evin-balkonu-kule-dondu-bir-cok-vatandas-yanma-1092236688.html
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kırıkkale, fabrika yangını, itfaiye, itfaiye ekipleri
kırıkkale, fabrika yangını, itfaiye, itfaiye ekipleri
Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
Kırıkkale'de bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale ediliyor.
Büyükkarıştıran beldesindeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.