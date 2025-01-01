https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/kirklarelinde-oyuncak-fabrikasinda-yangin-mudahale-suruyor-1092244630.html

Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'de bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T13:54+0300

2025-01-01T13:54+0300

2025-01-01T13:54+0300

türkiye

kırıkkale

fabrika yangını

itfaiye

itfaiye ekipleri

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale ediliyor.Büyükkarıştıran beldesindeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

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türkiye

kırıkkale

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kırıkkale, fabrika yangını, itfaiye, itfaiye ekipleri