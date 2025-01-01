Alaska'da 2025 Kuzey Işıkları ile geldi
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Yeni yıl dünyanın farklı yerlerinde farklı şekillerde karşılandı. Alaska ise 2025'e Kuzey Işıkları ile beraber merhaba dedi.
Yılbaşı gecesinde Alaska güçlü bir jeomanyetik fırtına nedeniyle ortaya çıkan Kuzey Işıkları'nın büyüleyici dansına sahne oldu.
Anchorage, Eagle River ve çevresinde olanlar Eklutna Lake'e gelerek bu manzarayı izleyip 2025'i karşıladı.
© AA / Hasan AkbaşKuzey Işıkları'nın sıradışı güzelliğini gösteren karelerden bazıları
1/6
© AA / Hasan Akbaş
Kuzey Işıkları'nın sıradışı güzelliğini gösteren karelerden bazıları
© AA / Hasan AkbaşKuzey Işıkları'nın sıradışı güzelliğini gösteren karelerden bazıları
2/6
© AA / Hasan Akbaş
Kuzey Işıkları'nın sıradışı güzelliğini gösteren karelerden bazıları
© AA / Hasan AkbaşKuzey Işıkları'nın sıradışı güzelliğini gösteren karelerden bazıları
3/6
© AA / Hasan Akbaş
Kuzey Işıkları'nın sıradışı güzelliğini gösteren karelerden bazıları
© AA / Hasan AkbaşKuzey Işıkları'nın sıradışı güzelliğini gösteren karelerden bazıları
4/6
© AA / Hasan Akbaş
Kuzey Işıkları'nın sıradışı güzelliğini gösteren karelerden bazıları
© AA / Hasan AkbaşKuzey Işıkları'nın sıradışı güzelliğini gösteren karelerden bazıları
5/6
© AA / Hasan Akbaş
Kuzey Işıkları'nın sıradışı güzelliğini gösteren karelerden bazıları
© AA / Hasan AkbaşKuzey Işıkları'nın sıradışı güzelliğini gösteren karelerden bazıları
6/6
© AA / Hasan Akbaş
Kuzey Işıkları'nın sıradışı güzelliğini gösteren karelerden bazıları