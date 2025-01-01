https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/alaskada-2025-kuzey-isiklari-ile-geldi-1092256574.html

Alaska'da 2025 Kuzey Işıkları ile geldi

Alaska'da 2025 Kuzey Işıkları ile geldi

Sputnik Türkiye

Yeni yıl dünyanın farklı yerlerinde farklı şekillerde karşılandı. Alaska ise 2025'e Kuzey Işıkları ile beraber merhaba dedi. 01.01.2025, Sputnik Türkiye

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multimedya

fotoğraf

kuzey ışıkları

alaska

yeni yıl

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Yılbaşı gecesinde Alaska güçlü bir jeomanyetik fırtına nedeniyle ortaya çıkan Kuzey Işıkları'nın büyüleyici dansına sahne oldu.Anchorage, Eagle River ve çevresinde olanlar Eklutna Lake'e gelerek bu manzarayı izleyip 2025'i karşıladı.

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2025

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fotoğraf, kuzey ışıkları, alaska, yeni yıl, фото