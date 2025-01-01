https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/abdde-7-bebekte-aciklanamayan-kiriklar-tespit-edildi-yenidogan-unitesi-kapatildi-1092252030.html
ABD'de 7 bebekte açıklanamayan kırıklar tespit edildi, yenidoğan ünitesi kapatıldı
ABD'de 7 bebekte açıklanamayan kırıklar tespit edildi, yenidoğan ünitesi kapatıldı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Virginia eyaletinde bir hastanenin yenidoğan ünitesinde farklı zamanlarda 7 bebeğin kemikleri çeşitli yerlerden kırıldığı tespit edildi. Yenidoğan... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T17:36+0300
2025-01-01T17:36+0300
2025-01-01T17:36+0300
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abd
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virginia
yenidoğan yoğun bakım ünitesi
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Virginia'daki bir hastanenin yenidoğan ünitesinde 2023 yazında 4 bebekte ve 2024'ün Kasım ve Aralık ayında 3 bebekte açıklanamayan kırıklar meydana geldi. Olay, ikizleri olan bir ailenin Noah adlı bebeğinde kırık tespit edilince basına yansıdı ve aile yetkililere başvurdu.Noah adlı bebeğin ailesi, basına verdiği röportajda Noah'ın ayağının hareket etmediğini fark ettiklerini ve çekilen röntgen sonucu bebeğin kaval kemiğinde kırık tespit edildiğini belirtti. Baba Dominique Hackey, hastanenin kendilerine kırığın enjeksiyon sırasında meydana geldiği yönünde açıklama yaptığını ve endişelendikleri için sosyal görevlilere başvurduklarını ifade etti. 'Bir hastane çalışanının fiziksel istismarına maruz kalmış'Sosyal görevlilerin olayı incelemesi sonucunda Hackey ailesine gönderilen mektupta, Noah bebekte meydana gelen kırığın 'bir çalışan tarafından Noah'ın fiziksel istismarı' sonrasında ortaya çıktığı ifadeleri yer aldı. Polis, aileye hastanede başka bebeklerin de gizemli bir şekilde yaralandığını bildirdi ancak yetkililer, yaralanmalara kimin sebep olduğunu tespit edemedi.Henrico Doctors Hastanesi (NICU), 24 Aralık'ta yaptığı açıklamada "Kasım sonu/Aralık ayında, hastanemizdeki üç bebeğin, 2023 yazında dört bebeğin karıştığı bir olaya benzer şekilde açıklanamayan kırıkları olduğunu keşfettik. Kapsamlı bir dahili soruşturma başlattık, aileleri bilgilendirdik ve ilgili makamlara ve düzenleyici kurumlara haber verdik ve soruşturmalarında onlarla iş birliği yaptık" diyerek yenidoğan ünitesini kapattıklarını duyurdu.
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abd, yenidoğan, virginia, yenidoğan yoğun bakım ünitesi
abd, yenidoğan, virginia, yenidoğan yoğun bakım ünitesi
ABD'de 7 bebekte açıklanamayan kırıklar tespit edildi, yenidoğan ünitesi kapatıldı
ABD'nin Virginia eyaletinde bir hastanenin yenidoğan ünitesinde farklı zamanlarda 7 bebeğin kemikleri çeşitli yerlerden kırıldığı tespit edildi. Yenidoğan ünitesi kapanırken olay, bir ailenin ikiz bebeklerinden birindeki kırıkların tespit edilmesi sonucu ortaya çıktı.
Virginia'daki bir hastanenin yenidoğan ünitesinde 2023 yazında 4 bebekte ve 2024'ün Kasım ve Aralık ayında 3 bebekte açıklanamayan kırıklar meydana geldi. Olay, ikizleri olan bir ailenin Noah adlı bebeğinde kırık tespit edilince basına yansıdı ve aile yetkililere başvurdu.
Noah adlı bebeğin ailesi, basına verdiği röportajda Noah'ın ayağının hareket etmediğini fark ettiklerini ve çekilen röntgen sonucu bebeğin kaval kemiğinde kırık tespit edildiğini belirtti. Baba Dominique Hackey, hastanenin kendilerine kırığın enjeksiyon sırasında meydana geldiği yönünde açıklama yaptığını ve endişelendikleri için sosyal görevlilere başvurduklarını ifade etti.
'Bir hastane çalışanının fiziksel istismarına maruz kalmış'
Sosyal görevlilerin olayı incelemesi sonucunda Hackey ailesine gönderilen mektupta, Noah bebekte meydana gelen kırığın 'bir çalışan tarafından Noah'ın fiziksel istismarı' sonrasında ortaya çıktığı ifadeleri yer aldı. Polis, aileye hastanede başka bebeklerin de gizemli bir şekilde yaralandığını bildirdi ancak yetkililer, yaralanmalara kimin sebep olduğunu tespit edemedi.
Henrico Doctors Hastanesi (NICU), 24 Aralık'ta yaptığı açıklamada "Kasım sonu/Aralık ayında, hastanemizdeki üç bebeğin, 2023 yazında dört bebeğin karıştığı bir olaya benzer şekilde açıklanamayan kırıkları olduğunu keşfettik. Kapsamlı bir dahili soruşturma başlattık, aileleri bilgilendirdik ve ilgili makamlara ve düzenleyici kurumlara haber verdik ve soruşturmalarında onlarla iş birliği yaptık" diyerek yenidoğan ünitesini kapattıklarını duyurdu.