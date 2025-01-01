https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/abdde-7-bebekte-aciklanamayan-kiriklar-tespit-edildi-yenidogan-unitesi-kapatildi-1092252030.html

ABD'de 7 bebekte açıklanamayan kırıklar tespit edildi, yenidoğan ünitesi kapatıldı

ABD'de 7 bebekte açıklanamayan kırıklar tespit edildi, yenidoğan ünitesi kapatıldı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Virginia eyaletinde bir hastanenin yenidoğan ünitesinde farklı zamanlarda 7 bebeğin kemikleri çeşitli yerlerden kırıldığı tespit edildi. Yenidoğan... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T17:36+0300

2025-01-01T17:36+0300

2025-01-01T17:36+0300

dünya

abd

yenidoğan

virginia

yenidoğan yoğun bakım ünitesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092253155_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_c674755832537c1ef417c6c9a9ea674b.jpg

Virginia'daki bir hastanenin yenidoğan ünitesinde 2023 yazında 4 bebekte ve 2024'ün Kasım ve Aralık ayında 3 bebekte açıklanamayan kırıklar meydana geldi. Olay, ikizleri olan bir ailenin Noah adlı bebeğinde kırık tespit edilince basına yansıdı ve aile yetkililere başvurdu.Noah adlı bebeğin ailesi, basına verdiği röportajda Noah'ın ayağının hareket etmediğini fark ettiklerini ve çekilen röntgen sonucu bebeğin kaval kemiğinde kırık tespit edildiğini belirtti. Baba Dominique Hackey, hastanenin kendilerine kırığın enjeksiyon sırasında meydana geldiği yönünde açıklama yaptığını ve endişelendikleri için sosyal görevlilere başvurduklarını ifade etti. 'Bir hastane çalışanının fiziksel istismarına maruz kalmış'Sosyal görevlilerin olayı incelemesi sonucunda Hackey ailesine gönderilen mektupta, Noah bebekte meydana gelen kırığın 'bir çalışan tarafından Noah'ın fiziksel istismarı' sonrasında ortaya çıktığı ifadeleri yer aldı. Polis, aileye hastanede başka bebeklerin de gizemli bir şekilde yaralandığını bildirdi ancak yetkililer, yaralanmalara kimin sebep olduğunu tespit edemedi.Henrico Doctors Hastanesi (NICU), 24 Aralık'ta yaptığı açıklamada "Kasım sonu/Aralık ayında, hastanemizdeki üç bebeğin, 2023 yazında dört bebeğin karıştığı bir olaya benzer şekilde açıklanamayan kırıkları olduğunu keşfettik. Kapsamlı bir dahili soruşturma başlattık, aileleri bilgilendirdik ve ilgili makamlara ve düzenleyici kurumlara haber verdik ve soruşturmalarında onlarla iş birliği yaptık" diyerek yenidoğan ünitesini kapattıklarını duyurdu.

virginia

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, yenidoğan, virginia, yenidoğan yoğun bakım ünitesi