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Yılbaşında hava nasıl olacak, kar var mı?: Meteoroloji uzmanı İstanbul'da kar için tarih verdi
Yılbaşında hava nasıl olacak, kar var mı?: Meteoroloji uzmanı İstanbul'da kar için tarih verdi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı ve uyarılar geldi. Ülkenin büyük bir bölümünde soğuk hava ve kar etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul için... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji yeni hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor, peki yılbaşında kar var mı?31 Aralık 2024 Salı günü ve 1 Ocak Çarşamba günü Türkiye'nin bazı bölgelerinde sis ve pus beklenirken, İstanbul’da yılbaşında hava sıcaklığı merak ediliyor. Peki yılbaşında hava nasıl olacak, İstanbul'da kar yağacak mı? 1 Aralık - 1 Ocak 2025 hava durumu Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın itibarıyla ülkenin büyük bölümünde yağış bekleniyor, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz ile Batı ve Doğu Karadeniz'de yağışın etkili olacağını bildirdi. İstanbul 9 derece aralıklı yağmurlu, Muğla 8 derece yağışlar doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli. İzmir 12 derece, Antalya 10 derece sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu ve kar bekleniyor. Ankara 6 derece aralıklı karla karışık yağmurlu bekleniyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.İstanbul'da kar ne zaman yağacak?Prof. Dr. Şen, “Yılsonu ve Yılbaşı hava öngörüm aynı devam ediyor Türkiye’de yağış yok. Dolayısıyla kar yok. Marmara İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak ayının 9-10 nu bekleyecekler" dedi.İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?İSTANBUL 6°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıAnkara'da hava durumuANKARA 2°C, 7°CÇok bulutluİzmir'de yağış var mı?İZMİR 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutluÇANAKKALE 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutluA.KARAHİSAR -1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA 1°C, 13°CParçalı ve çok bulutluADANA 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlıANTALYA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutluHATAY 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlıMERSİN 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANKARA 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurluESKİŞEHİR 2°C, 7°CParçalı ve çok bulutluKONYA 1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurluSİVAS 1°C, 4°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıBOLU 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutluSİNOP 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutluAMASYA 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 6°C, 10°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 3°C, 8°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluTRABZON 8°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıERZURUM -9°C, -4°CParçalı ve çok bulutluKARS -12°C, 0°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurluVAN -3°C, 4°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam güney ve batısı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı
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Yılbaşında hava nasıl olacak, kar var mı?: Meteoroloji uzmanı İstanbul'da kar için tarih verdi

06:25 31.12.2024
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© AA
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Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı ve uyarılar geldi. Ülkenin büyük bir bölümünde soğuk hava ve kar etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul için kar tarihi belli oldu. İstanbullular 5 ve 9 Ocak tarihlerinde kar ile buluşabilir.
Meteoroloji yeni hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor, peki yılbaşında kar var mı?
31 Aralık 2024 Salı günü ve 1 Ocak Çarşamba günü Türkiye'nin bazı bölgelerinde sis ve pus beklenirken, İstanbul’da yılbaşında hava sıcaklığı merak ediliyor.
Peki yılbaşında hava nasıl olacak, İstanbul'da kar yağacak mı?

1 Aralık - 1 Ocak 2025 hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın itibarıyla ülkenin büyük bölümünde yağış bekleniyor, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz ile Batı ve Doğu Karadeniz'de yağışın etkili olacağını bildirdi. İstanbul 9 derece aralıklı yağmurlu, Muğla 8 derece yağışlar doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli. İzmir 12 derece, Antalya 10 derece sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu ve kar bekleniyor. Ankara 6 derece aralıklı karla karışık yağmurlu bekleniyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Prof. Dr. Şen, “Yılsonu ve Yılbaşı hava öngörüm aynı devam ediyor Türkiye’de yağış yok. Dolayısıyla kar yok. Marmara İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak ayının 9-10 nu bekleyecekler" dedi.

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İSTANBUL 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Ankara'da hava durumu

ANKARA 2°C, 7°C
Çok bulutlu

İzmir'de yağış var mı?

İZMİR 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı
MERSİN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu
SİVAS 1°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 6°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 3°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
TRABZON 8°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ERZURUM -9°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -12°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
VAN -3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam güney ve batısı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı
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