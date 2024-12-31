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İstanbul Valiliği'nden son dakika yılbaşı tedbirleri açıklaması: Hangi yollar saat kaça kadar kapalı?
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İstanbul Valiliği'nden son dakika yılbaşı tedbirleri açıklaması: Hangi yollar saat kaça kadar kapalı?
İstanbul Valiliği'nden son dakika yılbaşı tedbirleri açıklaması: Hangi yollar saat kaça kadar kapalı?
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, yılbaşı için alınan tedbirleri duyurdu. Bu kapsamda birçok yol trafiğe kapatılacak ve alternatif güzergahlar belirlendi. Yılbaşı gecesinde... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T08:20+0300
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türkiye
yılbaşı
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istanbul valiliği
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kapalı yollar
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İstanbul Valiliği, yılbaşı tedbirleri kapsamında 60 bin polisin görev yapacağını açıkladı.İstanbul'da yılbaşı tedbirleriİstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:Hangi araçlar hangi ilçelere giremeyecek?Yılbaşı tedbirleri İstanbul'da hangi yollar kapalı?KAPAMA TARİHİ: 31.12.2024 - 01.01.2025 GECESİBeyoğlu/İstiklal Caddesine Çıkan:16 Cadde/12 Sokak (Saat 14:00 İtibariyle)Şişli İlçesi’nde: 3 Cadde/4 Sokak; (Saat 14:00 İtibariyle)Beşiktaş İlçesi’nde: 1 Cadde/ 3 Sokak (Saat 14:00 İtibariyle) araç trafiğine kapatılacaktır.BEYOĞLU İLÇESİ (KAPAMA SAATİ: 14:00)⦁ İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Takı zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Sıraselviler Caddesi Hocazade sokak kesişiminden Taksim Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Asmalı Mescit Caddesi trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Dünya Sağlık Sokak trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Osmanlı Sokak trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak.⦁ Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti kapatılacak. ⦁ Sıraselviler Caddesi’ne çıkan Aslan Yatağı Sokak, Kazancı Yokuşu trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Hamalbaşı Caddesi Ömer Hayyam Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak kesişiminden itibaren Hamalbaşı Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır. ⦁ İlk Belediye Caddesi trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Ensiz Sokak trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Kumbaracı Yokuşu trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Postacılar Sokak trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Yeniçarşı Caddesi - Hayriye Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır.
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istanbul, istanbul yılbaşı, istanbul kapalı yollar

İstanbul Valiliği'nden son dakika yılbaşı tedbirleri açıklaması: Hangi yollar saat kaça kadar kapalı?

08:20 31.12.2024 (güncellendi: 08:21 31.12.2024)
© AA / Hamdi Dindirektrafik
trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© AA / Hamdi Dindirek
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valiliği, yılbaşı için alınan tedbirleri duyurdu. Bu kapsamda birçok yol trafiğe kapatılacak ve alternatif güzergahlar belirlendi. Yılbaşı gecesinde İstanbul'da 60 bin polis görev yapacak.
İstanbul Valiliği, yılbaşı tedbirleri kapsamında 60 bin polisin görev yapacağını açıkladı.

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

-İstanbul’umuzun 2025 yılını huzur içinde karşılayabilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. 31 Aralık 2024 Salı günü vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunacağı merkezler başta olmak üzere şehrin tamamında güvenlik tedbirleri en üst seviyede uygulanacaktır. -Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz toplam 60.068 personelle vatandaşlarımızın huzur içinde 2025 yılını karşılayabilmesi için görev yapacaktır. İstanbul’umuzun 2025 yılını huzur içinde karşılayabilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. -31 Aralık 2024 Salı günü vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunacağı merkezler başta olmak üzere şehrin tamamında güvenlik tedbirleri en üst seviyede uygulanacaktır. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz toplam 60.068 personelle vatandaşlarımızın huzur içinde 2025 yılını karşılayabilmesi için görev yapacaktır. -Ayrıca Mobil Göç Araçlarıyla sürdürülen yasa dışı göçle mücadele çalışmaları, yılbaşında da aralıksız devam edecektir.

Hangi araçlar hangi ilçelere giremeyecek?

-Yılbaşı tedbirleri kapsamında ayrıca; kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy İlçelerine girişleri, 31.12.2024 Salı günü saat 08:00’dan 01.01.2025 Çarşamba günü saat 08:00’a kadar yasaklanmıştır. Öte yandan, 31 Aralık Salı günü; ⦁ Vatandaşlarımızın gıda güvenliğini sağlamak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizin gıda denetimleri, ⦁ Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini de en hızlı şekilde alabilmeleri için 112 ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ⦁ Vatandaşlarımızın fahiş fiyat nedeniyle yaşayabileceği olası mağduriyetlerin önüne geçmek için Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ⦁ Günübirlik kiralanan evlerde ve otellerde kayıtsız kalma ile ilgili denetim ekipleri,⦁ Yaşanması muhtemel telefon, internet ve doğalgaz arızalarına karşı ilgili destek hizmet ekipleri, ⦁ Yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma müdahale etmek için İtfaiye, Zabıta ve AFAD ekiplerimiz görevleri başında bulunacaktır.

Yılbaşı tedbirleri

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ- 1016 Noktada - 10.498 toplam ekip (8731 ekip + 1767 trafik ekibi) - 4 Helikopter, - 7 Dedektör köpek, - 10 Deniz Botu, - 55.225 Personel ile İL JANDARMA KOMUTANLIĞI⦁ 713 tim, 724 araç, 4.530 personel ile, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI⦁ 25 noktada 33 unsur 313 personel ile İstanbullulara hizmet verecektir.

İstanbul'da hangi yollar kapalı?

KAPAMA TARİHİ: 31.12.2024 - 01.01.2025 GECESİ
Beyoğlu/İstiklal Caddesine Çıkan:16 Cadde/12 Sokak (Saat 14:00 İtibariyle)Şişli İlçesi’nde: 3 Cadde/4 Sokak; (Saat 14:00 İtibariyle)Beşiktaş İlçesi’nde: 1 Cadde/ 3 Sokak (Saat 14:00 İtibariyle) araç trafiğine kapatılacaktır.
BEYOĞLU İLÇESİ (KAPAMA SAATİ: 14:00)⦁ İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Takı zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Sıraselviler Caddesi Hocazade sokak kesişiminden Taksim Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Asmalı Mescit Caddesi trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Dünya Sağlık Sokak trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Osmanlı Sokak trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak.⦁ Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti kapatılacak. ⦁ Sıraselviler Caddesi’ne çıkan Aslan Yatağı Sokak, Kazancı Yokuşu trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Hamalbaşı Caddesi Ömer Hayyam Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak kesişiminden itibaren Hamalbaşı Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır. ⦁ İlk Belediye Caddesi trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Ensiz Sokak trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Kumbaracı Yokuşu trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Postacılar Sokak trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Yeniçarşı Caddesi - Hayriye Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır.
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