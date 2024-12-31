https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/elektrik-fiyatlarinda-guncelleme-yeni-bedeller-1-ocaktan-itibaren-basliyor-1092220734.html

Elektrik fiyatlarında güncelleme: Yeni bedeller 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Elektrik fiyatlarında güncelleme: Yeni bedeller 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Sputnik Türkiye

1 Ocak’tan itibaren elektrik sektöründe çeşitli hizmetlere uygulanacak yeni bedeller belirlendi. Yeni düzenlemeyle sanayi aboneleri için güvence bedeli kilovat... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

elektrik

elektrik faturası

elektrik teli

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Elektrik sektöründe, 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak çeşitli hizmet bedelleri belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konuya ilişkin kararını Resmi Gazete’nin 5. mükerrer sayısında yayımladı.Bu karar doğrultusunda, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak güvence, kesme-bağlama, sayaç kontrol, ödeme ve ikinci bildirim bırakma bedelleri belirlenmiş oldu. EPDK, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak güvence birim bedellerini şu şekilde açıkladı: Elektrik kesme-bağlama bedelleri ise alçak gerilim için 106 lira 8 kuruş, orta gerilim için ise 799 lira 6 kuruş olarak belirlendi. Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar için kontrol bedeli 148 lira, akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar için kontrol bedeli ise 187 lira 5 kuruş olarak tespit edildi.Ayrıca, görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirimi ve ikinci bildirim bırakma hizmetlerine ilişkin bedeller de onaylandı. Bu bedeller alçak gerilim için ödeme bildirimi bırakma bedeli 316 kuruş, orta gerilim için ise 3 lira 16 kuruş olarak belirlendi. Alçak gerilim için ikinci bildirim bırakma bedeli 6 lira 34 kuruş, orta gerilim için ise 63 lira 57 kuruş olarak karara bağlandı.EPDK ayrıca, şebeke işletmecisi başvuru ve yıllık işletim bedeli, görevli tedarik şirketlerinin yıllık işletim bedeli, şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketleri işlem bedeli, 50 kilovat ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisi üretim tesisleri için proje onay ve kabul işlemleri bedeli ve otomatik sayaç okuma sistemi ilave veri talebi bedelini de belirledi. Kurum, ayrıca alçak ve orta gerilim elektrik hatları için bağlantı bedeli, güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri için proje onay ve kabul bedeli ve teknik kalite ölçüm hizmet bedelini de onayladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/resmi-gazetede-yayimlandi-ticaret-bakanligi-2025-yili-ithalat-rejimini-belirledi-1092218629.html

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