https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/aziz-nesinin-oglu-ahmet-nesin-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1092216519.html
Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yakalama kararı çıkarıldı. 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T15:44+0300
2024-12-31T15:44+0300
2024-12-31T15:44+0300
türkiye
ahmet nesin
pkk
fetö
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
aziz nesin
doğu perinçek
istanbul
paris
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1f/1092216021_11:0:2255:1262_1920x0_80_0_0_62cdc4d96baf1289200cab6604a5e2a7.png
Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle yazar Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Nesin’in 27 Aralık’ta sosyal medya hesabında yayınladığı videoda 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu oluşturacak ifadeler kullandığını tespit etti. Bu kapsamda başlatılan soruşturma çerçevesinde Nesin hakkında gözaltı kararı verildi.2016 yılında yurt dışına çıktığı belirlenen Nesin hakkında, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama emri çıkarıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında işlemlerin sürdüğü kaydedildi.Yurt dışında yaşayan, Ahmet Nesin, sosyal medya hesabından Doğu Perinçek’e hakaret etmiş, devamında ise mahkumiyetine karar verilmişti.Ahmet Nesin kimdir?1957 yılı İstanbul doğumludur. İstanbul, Antalya ve Paris’te yaşamıştır. Nesin vakfının yöneticiliğini yapmıştır. 2017-2022 yılları arasında Artı Gerçek gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. 1999 yılında ÖDP’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Ahmet Nesin mevcut sicilden dolayı seçimlere katılamamıştır. 2015 genel seçimlerinde de Antalya milletvekili aday adayı olduğu HDP'den aday gösterilmemiştir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20170321/ahmet-nesin-yakalama-karari-1027728358.html
türkiye
istanbul
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1f/1092216021_292:0:1975:1262_1920x0_80_0_0_cf369c202dcaec77f6abb773d05d0d3d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet nesin, pkk, fetö, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), aziz nesin, doğu perinçek, istanbul, paris, cumhuriyet başsavcılığı
ahmet nesin, pkk, fetö, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), aziz nesin, doğu perinçek, istanbul, paris, cumhuriyet başsavcılığı
Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yakalama kararı çıkarıldı.
Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle yazar Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Nesin’in 27 Aralık’ta sosyal medya hesabında yayınladığı videoda 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu oluşturacak ifadeler kullandığını tespit etti. Bu kapsamda başlatılan soruşturma çerçevesinde Nesin hakkında gözaltı kararı verildi.
2016 yılında yurt dışına çıktığı belirlenen Nesin hakkında, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama emri çıkarıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında işlemlerin sürdüğü kaydedildi.
Yurt dışında yaşayan, Ahmet Nesin, sosyal medya hesabından Doğu Perinçek’e hakaret etmiş, devamında ise mahkumiyetine karar verilmişti.
1957 yılı İstanbul doğumludur. İstanbul, Antalya ve Paris’te yaşamıştır. Nesin vakfının yöneticiliğini yapmıştır. 2017-2022 yılları arasında Artı Gerçek gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.
1999 yılında ÖDP’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Ahmet Nesin mevcut sicilden dolayı seçimlere katılamamıştır. 2015 genel seçimlerinde de Antalya milletvekili aday adayı olduğu HDP'den aday gösterilmemiştir.