https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/aziz-nesinin-oglu-ahmet-nesin-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1092216519.html

Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yakalama kararı çıkarıldı. 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T15:44+0300

2024-12-31T15:44+0300

2024-12-31T15:44+0300

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Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle yazar Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Nesin’in 27 Aralık’ta sosyal medya hesabında yayınladığı videoda 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu oluşturacak ifadeler kullandığını tespit etti. Bu kapsamda başlatılan soruşturma çerçevesinde Nesin hakkında gözaltı kararı verildi.2016 yılında yurt dışına çıktığı belirlenen Nesin hakkında, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama emri çıkarıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında işlemlerin sürdüğü kaydedildi.Yurt dışında yaşayan, Ahmet Nesin, sosyal medya hesabından Doğu Perinçek’e hakaret etmiş, devamında ise mahkumiyetine karar verilmişti.Ahmet Nesin kimdir?1957 yılı İstanbul doğumludur. İstanbul, Antalya ve Paris’te yaşamıştır. Nesin vakfının yöneticiliğini yapmıştır. 2017-2022 yılları arasında Artı Gerçek gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. 1999 yılında ÖDP’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Ahmet Nesin mevcut sicilden dolayı seçimlere katılamamıştır. 2015 genel seçimlerinde de Antalya milletvekili aday adayı olduğu HDP'den aday gösterilmemiştir.

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ahmet nesin, pkk, fetö, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), aziz nesin, doğu perinçek, istanbul, paris, cumhuriyet başsavcılığı