https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/2025-yilinda-en-cok-beklenen-25-gelisme-tarihe-gececek-olaylarin-yili-1091321276.html

2025 yılında en çok beklenen 25 gelişme: Tarihe geçecek olayların yılı

2025 yılında en çok beklenen 25 gelişme: Tarihe geçecek olayların yılı

Sputnik Türkiye

2025 yılında, teknolojiden çevreye, ekonomiden topluma kadar birçok önemli olay yaşanması bekleniyor. Yapay zeka devrimi, Mars’a insanlı yolculuk, küresel... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T14:43+0300

2024-12-31T14:43+0300

2024-12-31T14:43+0300

2025 yılı

yılbaşı tatili 2025

2024'te neler oldu?

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

akkuyu ngs

akkuyu

fransa

seçim

almanya

erken seçim

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2025 yılı, şimdiden heyecanla bekleniyor. Teknoloji, bilim, çevre, ve spor gibi birçok alanda önemli gelişmelerin yaşanacağı öngörülüyor. Yıl boyunca dünyayı şekillendirecek bu olaylar, hem günlük hayatımızı hem de küresel dinamikleri değiştirecek. İşte 2025’te yaşanması beklenen 25 önemli gelişme:1. Dünya nüfusu 8.5 milyarı aşacakBirleşmiş Milletler, 2025’te dünya nüfusunun 8.5 milyar seviyesini geçeceğini tahmin ediyor. Bu artış, özellikle gıda ve su kaynakları üzerinde baskı oluşturacak.2 ABD'de yeni dönem başlayacakMevcut ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak 2025'te düzenlenecek yemin töreniyle başkanlık görevini Donald Trump'a devredecek.3. ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki görevi Eylül 2025'te sona erecekABD ve Irak, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Irak'taki görevinin Eylül 2025'te sona ereceğini, bununla birlikte iki ülke arasında yeni bir güvenlik işbirliği sürecinin başlayacağını bildirdi.4. İnsanlık yarım asır sonra Ay'a ayak basmaya hazırlanıyorNASA'nın 56 yıl sonra Ay'a tekrar insan gönderme amacında olduğu Artemis görevi Eylül 2025'te gerçekleştirilecek. Mürettebatlı Orion uzay aracı, Ay'a bir uçuş gerçekleştirecek ve ardından Dünya'ya geri dönerek, 1972'deki Apollo 17 görevinden bu yana alçak Dünya yörüngesinin ötesine seyahat edecek ilk mürettebatlı uzay aracı olacak.5. Ocak ayı inanılmaz bir olaya şahitlik edecek: 6 gezegen aynı anda gözükecekOcak 2025’te büyülü bir astronomik olay gerçekleşecek: Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, aynı anda gece gökyüzünde hizalanacak. Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle rahatlıkla görülebilecek. Ancak daha uzak ve soluk gezegenler olan Uranüs ve Neptün’ü görmek için teleskop ya da yüksek güçlü bir dürbün kullanmanız gerekecek.6. 2025 Dünya Atletizm Şampiyonasıİlk olarak 1983 yılında Helsinki'de yapıl Dünya Atletizm Şampiyonası, her iki yılda bir düzenlenen, Atletizm sporunda Olimpiyat Oyunları'ndan sonra en prestijli yarışma olan organizasyon olarak ön plana çıkıyor. Japonya'nın Tokyo kentinde gerçekleştirilecek bu etkinlik, atletizm dünyasının en önemli yarışmalarından biri.7. COP30 BM İklim Değişikliği Konferansı Brezilya'da düzenlenecekNet tarihi henüz açıklanmayan bu kritik konferans, ülkelerin karbon salınımını azaltma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik eylemleri müzakere etmeleri için bir araya geleceği bir platform olmasının yanı sıra, pek çok ülkenin liderini bir araya getirmesi ve önemli siyasi mesajların paylaşılması açısından da gözlerin üzerinde olacağı bir etkinlik olacak.8. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası oynanacak15 Haziran – 13 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek bu turnuva, dünyanın önde gelen futbol kulüplerini bir araya getirecek. Turnuvada 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak. Dörderli 8 gruba ayrılan takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.9. 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları düzenlenecek: Türkiye ampute milli takımı ile katılacakİtalya'nın Torino kentinde gerçekleştirilecek bu etkinlik, özel sporcuların yeteneklerini sergileyeceği bir platform sunacak. 8-15 Mart'ta gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikte , İtalya'nın Özel Olimpiyatlar Dünya Oyunlarına ilk kez ev sahipliği yapması beklenirken; Türkiye ampute milli takımlarından da büyük başarılar bekleniyor.10. Yılın Güneş ve Ay tutulmaları29 Mart ve 21 Eylül'de kısmi Güneş tutulması yaşanacak. Kısmi güneş tutulmasında, ay güneşi tamamen örtmez, sadece kısmen gizler. Bu, nefes kesici bir görsel gösteri yaratır; hatta güneşin dış atmosferini kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Bu Parçalı tutulma, ABD'nin kuzeydoğusu, Kanada'nın doğusu, Grönland, Avrupa, Kuzeybatı Afrika ve Rusya'nın kuzeybatı kesimlerinden görülebilecekÖte yandan tam bir Ay tutulmasının bu sene 14 Mart ve 7 Eylül'de gerçekleşmesi bekleniyor. Her iki tutulma da, Doğu Afrika , Asya ve Avustralya'nın üzerinden tamamen görülebilecek. 11. AB dönem başkanlığı 2 kere değişecekAB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı 2024 Temmuz ayından beri yapan Macaristan, görevini 1 Ocak 2025 itibarıyla altı aylığına Polonya'ya geçecek. Fakat Polonya da 1 Temmuz 2025'te başkanlık görevini Danimarka'ya teslim edecek.12. Almanya'da erken seçim yapılacak: İlk kez dört şansölye adayı yarışacakAlmanya, 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimlerle üç yıllık siyasi belirsizliği sona erdirmeye hazırlanıyor. İlk kez dört şansölye adayı yarışırken, CDU/CSU’dan Friedrich Merz, SPD’den Olaf Scholz, Yeşiller’den Robert Habeck ve AfD’den Alice Weidel başbakanlık için mücadele edecek.Almanya’nın siyasi arenasında son üç yıldır hükûmet kurma krizleri ve koalisyon görüşmeleri damga vurmuştu. 23 Şubat seçimleri, ülkenin siyasi istikrarını yeniden sağlaması açısından büyük önem taşıyor.13. Fransa’da tarihi krizin erken seçime götürmesi bekleniyorFransa, 1962'den bu yana ilk kez bir hükümetin güven oylamasıyla düşmesiyle siyasi belirsizlik yaşamaya başlamıştı. Fransa’da anayasal düzenlemeler nedeniyle 2025 Temmuz ayından önce erken genel seçim yapılması mümkün değil. Bu durum, siyasi krizin çözümünün mevcut parlamento ve Cumhurbaşkanlığı arasında bulunmasını zorunlu kılsa da Temmuz'dan sonra erken seçim talebinin meclise gelmesi bekleniyor.14. Akkuyu Nükleer Santrali’nde Türkiye için tarihi adım: İlk reaktör 2025’te elektrik üretecekMersin’de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) 2025'te önemli bir aşama daha kaydedilmesi bekleniyor. Santralin birinci reaktöründen 2025 yılında deneme üretiminin başlaması planlanıyor. Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak olan Akkuyu NGS, faaliyete geçtiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülkenin toplam enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak.Akkuyu NGS, Türkiye’nin ilk nükleer santrali olma özelliği taşıyor. 4 reaktörden oluşacak olan santral, Rusya ile yapılan iş birliği çerçevesinde inşa ediliyor.15. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesinin bu yıl içinde tamamlanması bekleniyorKira ve konut fiyatlarının yüksek olduğu büyük şehirlerde dar gelirliler için 2025’te 100 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi olmaya hazırlanan şehirlerin detayları ise yıl içerisinde açıklanacak.16. Körfez'de temizlik: 'İzmir İçin Nefes' projesinin uygulamaya alınması bekleniyorÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir Körfezi'nin temizlenmesine yönelik "İzmir İçin Nefes" projesi 2024'ün sonlarına doğru tanıtılmıştı. İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliği önlemek amacıyla 15 maddeden oluşan acil ve kısa vadeli eylem planın 2025'te devreye alınması bekleniyor.17. Yıl içinde Kuzey Işıkları'nın pek çok yerden gözlenmesi bekleniyorKuzey Işıkları'nın 2025'te nerede görüleceğine dair bir garanti olmasa da, Güneş'in 11 yıllık aktif döneminde olması nedeniyle 2024 yılında olduğu gibi bu sene de Türkiye'den dahi görülmesi bekleniyor. 18. 2025'te hangi kuyrukluyıldızlar görülecek?2024'te iki önemli kuyruklu yıldız görülmüştü. 2025 yılında ise iki kuyruklu yıldız çıplak gözle veya dürbünle görülebilir olacak. Bunlardan biri 13 Ocak 2025'te Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirecek olan C/2024 G3 (ATLAS), diğeri ise Kasım 2025'te gözlemlenebilecek olan 210P/Christensen olacak. 19. NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı Türkiye'de yapılacakTürkiye, 2025 NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı ve sonrasında düzenlenecek NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.20. İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı İstanbul'da yapılacakİslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı 20-21 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak. Türkiye, bu toplantıyla İslam dünyasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.21. Bazı resmi tatillerin uzatılması bekleniyorTatil günlerinin çoğunun hafta içine denk geldiği 2025’te, toplamda 14.5 gün resmi tatil olacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün perşembeye denk gelmesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün salı gününde kutlanacak olması dolayısıyla tatillerin hafta sonu ile birleştirilme ihtimali masada.22. Gündeme damga vuracak filmler bu sene vizyondaEfsanevi opera sanatçısı Maria Callas'ın hayat hikayesini konu alan ve Angelina Jolie'nin başrolünü Haluk Bilginer ile paylaşması nedeni ile Türkiye'de geniş kitlelerce beklenen film 21 Şubat'ta vizyona girecek. Bir Minecraft Filmi, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, Avatar 3, Shrek 5, Karate Kid, F1, Görevimiz Tehlike, Jurassic Worl 4, Superman ve Fantastik Dörtlü gibi uzun yıllardır beklenen klasikleşmiş filmler de bu yıl içerisinde vizyonda olacak. 23. İstanbul'a turist akını muhtemelTitan Travel'ın sosyal seyahat endeksine göre İstanbul, 10 üzerinden 7.96 puan alarak dikkat çekti. Şehrin sosyal medya aramalarındaki popülerliği, 2025 yılında turist sayısında yüksek bir artış yaşanacağı beklentisini güçlendiriyor. İstanbul, küresel trendlerin etkisiyle turizmde hareketli bir yıl geçirmeye hazırlandığı ve kalabalığın ciddi oranda artacağı belirlendi.24. Küresel Ekonomik Büyüme'nin 2025’te gerilemesi bekleniyorUluslararası Finans Enstitüsü (IIF), 2025 yılında küresel ekonomik büyümenin yüzde 2.7’ye düşeceğini öngördü. Raporda, ticaret politikaları, mali önlemler ve jeopolitik risklerin etkili olduğu belirtilirken, gelişmekte olan piyasalarda büyüme oranının yüzde 3.8'e gerileyeceği tahmin ediliyor.25. 2025 yılında Bitcoin-altın savaşına hazır olun!2025 yılı için altın ve Bitcoin arasında kıyasıya bir mücadele olması ekleniyor. Dünyaca ünlü ekonomistlerin ortak görüşü, geleneksel bir güvenli liman olarak görülen altın ile dijital çağın yatırım aracı olarak öne çıkan Bitcoin, yatırımcıların tercihleri arasında başa baş bir mücadeleye hazırlanıyor olduğu yönünde. olumlu düzenleyici ortam ve yaklaşan 'halving' etkinliğinin etkisiyle Bitcoin'in 2025'te 250 bin dolara ulaşabileceği, en az ise 150 bin olmasının beklendiği öne sürüldü.

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