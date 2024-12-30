https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/yeni-tesvik-sistemi-geliyor-her-bir-calisan-icin-2-bin-500-liraya-kadar-destek-verecegiz-1092176915.html

Yeni teşvik sistemi geliyor: Her bir çalışan için 2 bin 500 liraya kadar destek vereceğiz

Yeni teşvik sistemi geliyor: Her bir çalışan için 2 bin 500 liraya kadar destek vereceğiz

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ana unsur, KOBİ'lerimizin 2024'ün son aylarındaki istihdam seviyesini koruması. Bu taahhüdü yerine getiren... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T13:23+0300

2024-12-30T13:23+0300

2024-12-30T13:23+0300

ekonomi

mehmet fatih kacır

teşvik

istihdam

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

sanayi ve teknoloji bakanlığı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,Genç nüfus bölgede istihdam edilecekKacır, bölgede bazı şehirlerde yaş ortalamasının 23-24'e kadar indiğini belirterek, planla Türkiye'nin ortalama kalkınma seviyesine hızla yaklaşması, bölgedeki genç nüfusun bölgede istihdam edilmesi ve yaşamına burada devam etmesinin amaçlandığını dile getirdi.Bu anlayışla AK Parti iktidarları döneminde bölgedeki 9 şehirde 20 organize sanayi bölgesi (OSB) kurduklarını ve buralarda 360 binden fazla ilave istihdam oluşturdukları bilgisini veren Kacır, şu değerlendirmede bulundu:KOBİ'ler şubatta istihdam ödemesini alacakKacır, hazır giyim, tekstil, deri, ayakkabı, mobilya sektörlerinde halihazırda 1 milyon 200 binden fazla kişinin istihdam edildiğini ve bunların 37 milyar dolara yakın ihracat yaparak Türkiye'yi sanayileşme sürecinde bugünlere getiren önemli sektörler arasında olduğunu ifade etti.Bu sektörlerin rekabet gücünü ve üretimini korumayı hedeflediklerini vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:Yeni teşvik sistemi yoldaKacır, 2025 ajandalarında 2 önemli iş olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

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mehmet fatih kacır, teşvik, istihdam, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, sanayi ve teknoloji bakanlığı