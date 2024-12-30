https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ukraynanin-herson-bolgesindeki-hastaneye-duzenledigi-ihali-saldiriya-rusyadan-kinama-1092194729.html

Ukrayna’nın Herson Bölgesi’ndeki hastaneye düzenlediği İHA’lı saldırıya Rusya’dan kınama

Ukrayna’nın Herson Bölgesi’ndeki hastaneye düzenlediği İHA’lı saldırıya Rusya’dan kınama

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna ordusunun Herson Bölgesi’nin Alyoşki kentindeki hastaneye insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T22:07+0300

2024-12-30T22:07+0300

2024-12-30T22:07+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

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insansız hava aracı (iha)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alyoşki kentindeki hastaneye İHA ile yapılan saldırıyı kararlılıkla kınadı.Bakanlığın resmi sitedinde yayınlanan ilgili açıklamada, “Kiev rejiminin insanlık dışı Nazi özünü bir kez daha gösterdiği bu alaycı ve kanlı suçu kararlılıkla kınıyoruz. Rus bölgelerindeki yerleşim yerlerinin bombalanması, sivillerin, gazetecilerin, doktorların ve diğer sivil meslek temsilcilerinin acımasızca ve körü körüne öldürülmesi, aciz öfkesiyle Batılı efendilerinin lehine mümkün olduğu kadar çok Rus insanını öldürmeye çalışan (Vladimir) Zelenskiy’in neo-Nazi rejiminin terörizm, kanunsuzluk, yolsuzluk ve şüpheciliğe saplanmış olarak can çekişmesine işaret ediyor” ifadelerine yer verildi.Kiev rejiminin bu ve diğer suçlarının organizatör ve faillerinin kanunlar nezdinde kaçınılmaz olarak cezalandırılacağına dikkat çeken Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Herson Bölgesi’nin Alyoşki kentindeki hastane binasına İHA ile saldırdığını, dron operatörünün İHA’yı doğrudan başhekimlik ofisine gönderdiğini, saldırı sonucu hastane başhekiminin ağır yaralandığını, yardımcısının ise hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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