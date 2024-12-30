https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ukraynanin-herson-bolgesindeki-hastaneye-duzenledigi-ihali-saldiriya-rusyadan-kinama-1092194729.html
Ukrayna’nın Herson Bölgesi’ndeki hastaneye düzenlediği İHA’lı saldırıya Rusya’dan kınama
Ukrayna’nın Herson Bölgesi’ndeki hastaneye düzenlediği İHA’lı saldırıya Rusya’dan kınama
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna ordusunun Herson Bölgesi’nin Alyoşki kentindeki hastaneye insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T22:07+0300
2024-12-30T22:07+0300
2024-12-30T22:07+0300
ukrayna krizi
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rusya dışişleri bakanlığı
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ukrayna ordusu
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insansız hava aracı (iha)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alyoşki kentindeki hastaneye İHA ile yapılan saldırıyı kararlılıkla kınadı.Bakanlığın resmi sitedinde yayınlanan ilgili açıklamada, “Kiev rejiminin insanlık dışı Nazi özünü bir kez daha gösterdiği bu alaycı ve kanlı suçu kararlılıkla kınıyoruz. Rus bölgelerindeki yerleşim yerlerinin bombalanması, sivillerin, gazetecilerin, doktorların ve diğer sivil meslek temsilcilerinin acımasızca ve körü körüne öldürülmesi, aciz öfkesiyle Batılı efendilerinin lehine mümkün olduğu kadar çok Rus insanını öldürmeye çalışan (Vladimir) Zelenskiy’in neo-Nazi rejiminin terörizm, kanunsuzluk, yolsuzluk ve şüpheciliğe saplanmış olarak can çekişmesine işaret ediyor” ifadelerine yer verildi.Kiev rejiminin bu ve diğer suçlarının organizatör ve faillerinin kanunlar nezdinde kaçınılmaz olarak cezalandırılacağına dikkat çeken Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Herson Bölgesi’nin Alyoşki kentindeki hastane binasına İHA ile saldırdığını, dron operatörünün İHA’yı doğrudan başhekimlik ofisine gönderdiğini, saldırı sonucu hastane başhekiminin ağır yaralandığını, yardımcısının ise hayatını kaybettiğini bildirmişti.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, herson, hastane, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı, kınama
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, herson, hastane, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı, kınama
Ukrayna’nın Herson Bölgesi’ndeki hastaneye düzenlediği İHA’lı saldırıya Rusya’dan kınama
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna ordusunun Herson Bölgesi’nin Alyoşki kentindeki hastaneye insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıyı kınayarak, Kiev’in sıradaki alaycı suç eylemi olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alyoşki kentindeki hastaneye İHA ile yapılan saldırıyı kararlılıkla kınadı.
Bakanlığın resmi sitedinde yayınlanan ilgili açıklamada, “Kiev rejiminin insanlık dışı Nazi özünü bir kez daha gösterdiği bu alaycı ve kanlı suçu kararlılıkla kınıyoruz. Rus bölgelerindeki yerleşim yerlerinin bombalanması, sivillerin, gazetecilerin, doktorların ve diğer sivil meslek temsilcilerinin acımasızca ve körü körüne öldürülmesi, aciz öfkesiyle Batılı efendilerinin lehine mümkün olduğu kadar çok Rus insanını öldürmeye çalışan (Vladimir) Zelenskiy’in neo-Nazi rejiminin terörizm, kanunsuzluk, yolsuzluk ve şüpheciliğe saplanmış olarak can çekişmesine işaret ediyor” ifadelerine yer verildi.
Kiev rejiminin bu ve diğer suçlarının organizatör ve faillerinin kanunlar nezdinde kaçınılmaz olarak cezalandırılacağına dikkat çeken Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
Tüm sorumluluk sahibi yabancı hükümetleri ve ilgili uluslararası kuruluşları bu vahşi terör saldırısını kararlı bir şekilde kınamaya ve kendilerini Kiev rejiminden ve bu tür suçları işleyen Batılı küratörlerinden alenen uzaklaşmaya çağırıyoruz.
Daha önce Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Herson Bölgesi’nin Alyoşki kentindeki hastane binasına İHA ile saldırdığını, dron operatörünün İHA’yı doğrudan başhekimlik ofisine gönderdiğini, saldırı sonucu hastane başhekiminin ağır yaralandığını, yardımcısının ise hayatını kaybettiğini bildirmişti.