https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/tum-dunya-2025e-yozgatin-ilcesi-sorgun-ise-2026ya-giriyor-aslinda-herkesten-10-yil-ondeyiz-ama-1092185618.html

Tüm dünya 2025'e, Yozgat'ın ilçesi Sorgun ise 2026'ya giriyor: 'Aslında herkesten 10 yıl öndeyiz ama'

Tüm dünya 2025'e, Yozgat'ın ilçesi Sorgun ise 2026'ya giriyor: 'Aslında herkesten 10 yıl öndeyiz ama'

Sputnik Türkiye

Tüm dünya 2025'e hazırlanırken, Yozgat'taki Sorgun ilçesi özgüvenli bir şekilde 2026'ya hazırlanıyor. İlçe meydanında 2026 afişi asılırken, belediye ise sosyal... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T16:32+0300

2024-12-30T16:32+0300

2024-12-30T16:32+0300

türkiye

sorgun

yozgat

türkiye

adana

yeni yıl

yılbaşı tatili 2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092184532_0:202:1600:1102_1920x0_80_0_0_3920cb5084edb8312a5f0be318916831.jpg

Yozgat'ta bulunan Sorgun Belediyesi, tüm dünya 2025'e girmeye hazırlanırken '2026'ya hoş geldin' dedi. Bölgede yaşayanları şaşırtan bu afiş, internette de dikkat çekti. Belediye, sonrasında ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla erken kutlamanın nedenini açıkladı.Belediye, şu paylaşımı yaptı: 'Gurur duyuyoruz'Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ise afiş hakkında, “Biz sıradan bir yeni yıl kutlaması yapmıyoruz. Sorgun’un hep geleceğe odaklı bir şehir olma vizyonunu pekiştiriyoruz. Bizler, her zaman geleceği bugünden yaşamayı tercih eden bir şehir olarak, bu kutlama ile hem halkımıza neşeli bir an yaşatmak istedik hem de Sorgun’un dinamizmini ve yenilikçi ruhunu bir kez daha hatırlatmak istedik. Sorgun, yarınları beklemeden bugününü yaşayan, sürekli ileriye giden bir şehir olarak her zaman gurur duyduğumuz bir yer olmuştur. 2026’ya şimdiden merhaba diyerek, bu ruhu bir kez daha paylaşıyoruz. Hep birlikte 2026’nın coşkusunu şimdiden yaşayalım” dedi.Normalde Adana'da her yıl görülen bir yıl ileriyi kutlama geleneğine böylece Yozgat ilçesi de katılmış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231227/dunya-2024e-adana-2025e-giriyor-1079017610.html

türkiye

sorgun

yozgat

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sorgun , yozgat, türkiye, adana, yeni yıl, yılbaşı tatili 2025