https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/tum-dunya-2025e-yozgatin-ilcesi-sorgun-ise-2026ya-giriyor-aslinda-herkesten-10-yil-ondeyiz-ama-1092185618.html
Tüm dünya 2025'e, Yozgat'ın ilçesi Sorgun ise 2026'ya giriyor: 'Aslında herkesten 10 yıl öndeyiz ama'
Tüm dünya 2025'e, Yozgat'ın ilçesi Sorgun ise 2026'ya giriyor: 'Aslında herkesten 10 yıl öndeyiz ama'
Sputnik Türkiye
Tüm dünya 2025'e hazırlanırken, Yozgat'taki Sorgun ilçesi özgüvenli bir şekilde 2026'ya hazırlanıyor. İlçe meydanında 2026 afişi asılırken, belediye ise sosyal... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T16:32+0300
2024-12-30T16:32+0300
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Yozgat'ta bulunan Sorgun Belediyesi, tüm dünya 2025'e girmeye hazırlanırken '2026'ya hoş geldin' dedi. Bölgede yaşayanları şaşırtan bu afiş, internette de dikkat çekti. Belediye, sonrasında ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla erken kutlamanın nedenini açıkladı.Belediye, şu paylaşımı yaptı: 'Gurur duyuyoruz'Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ise afiş hakkında, “Biz sıradan bir yeni yıl kutlaması yapmıyoruz. Sorgun’un hep geleceğe odaklı bir şehir olma vizyonunu pekiştiriyoruz. Bizler, her zaman geleceği bugünden yaşamayı tercih eden bir şehir olarak, bu kutlama ile hem halkımıza neşeli bir an yaşatmak istedik hem de Sorgun’un dinamizmini ve yenilikçi ruhunu bir kez daha hatırlatmak istedik. Sorgun, yarınları beklemeden bugününü yaşayan, sürekli ileriye giden bir şehir olarak her zaman gurur duyduğumuz bir yer olmuştur. 2026’ya şimdiden merhaba diyerek, bu ruhu bir kez daha paylaşıyoruz. Hep birlikte 2026’nın coşkusunu şimdiden yaşayalım” dedi.Normalde Adana'da her yıl görülen bir yıl ileriyi kutlama geleneğine böylece Yozgat ilçesi de katılmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231227/dunya-2024e-adana-2025e-giriyor-1079017610.html
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sorgun , yozgat, türkiye, adana, yeni yıl, yılbaşı tatili 2025
sorgun , yozgat, türkiye, adana, yeni yıl, yılbaşı tatili 2025
Tüm dünya 2025'e, Yozgat'ın ilçesi Sorgun ise 2026'ya giriyor: 'Aslında herkesten 10 yıl öndeyiz ama'
Tüm dünya 2025'e hazırlanırken, Yozgat'taki Sorgun ilçesi özgüvenli bir şekilde 2026'ya hazırlanıyor. İlçe meydanında 2026 afişi asılırken, belediye ise sosyal medya hesabında 'Aslında Sorgun hep 10 yıl ilerde ama bu sefer bir yıl fazlayla yetinelim dedik' paylaşımı yaptı.
Yozgat'ta bulunan Sorgun Belediyesi, tüm dünya 2025'e girmeye hazırlanırken '2026'ya hoş geldin' dedi. Bölgede yaşayanları şaşırtan bu afiş, internette de dikkat çekti. Belediye, sonrasında ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla erken kutlamanın nedenini açıkladı.
Belediye, şu paylaşımı yaptı:
Herkes 2025’e merhaba derken, biz Sorgun Belediyesi olarak ufukta görünen yeni yılı ‘bir yıl’ erkenden kutluyoruz. Neden mi? Aslında Sorgun hep 10 yıl ilerde ama bu sefer bir yıl fazlayla yetinelim dedik. Bu küçük ironimizle, Sorgun’un geleceğe olan heyecanını, yenilikçi ruhunu ve dinamizmini paylaşmak istiyoruz. Gelin, hep beraber ‘şimdiden’ 2026’nın coşkusunu yaşayalım. Çünkü biz biliyoruz ki Sorgun, yarınları beklemeden yaşayan bir şehir”
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ise afiş hakkında, “Biz sıradan bir yeni yıl kutlaması yapmıyoruz. Sorgun’un hep geleceğe odaklı bir şehir olma vizyonunu pekiştiriyoruz. Bizler, her zaman geleceği bugünden yaşamayı tercih eden bir şehir olarak, bu kutlama ile hem halkımıza neşeli bir an yaşatmak istedik hem de Sorgun’un dinamizmini ve yenilikçi ruhunu bir kez daha hatırlatmak istedik. Sorgun, yarınları beklemeden bugününü yaşayan, sürekli ileriye giden bir şehir olarak her zaman gurur duyduğumuz bir yer olmuştur. 2026’ya şimdiden merhaba diyerek, bu ruhu bir kez daha paylaşıyoruz. Hep birlikte 2026’nın coşkusunu şimdiden yaşayalım” dedi.
Normalde Adana'da her yıl görülen bir yıl ileriyi kutlama geleneğine böylece Yozgat ilçesi de katılmış oldu.