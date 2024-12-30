Tüm dünya 2025'e, Yozgat'ın ilçesi Sorgun ise 2026'ya giriyor: 'Aslında herkesten 10 yıl öndeyiz ama'

Türkiye
SON DAKİKA | Şişli'de yıkımı yapılan binada yangın çıktı: İşçiler mahsur kaldı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:19
3 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
11:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:29
5 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
20:54
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
22:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Serdal Adalı: 'Kazanan Beşiktaş olmuştur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Krizler çağında çocuk olmak: 'Hayal kuramayan bir kuşak geliyor'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ahmet Güzel: '0-6 aylık bebeklerde ailelerin burun tıkanıklarını önemsemesi gerekiyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarım Teknolojilerinde Bir İlk: CERN’e kabul edilen tek şirket Türkiye’den
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki en uygun ve lüks yılbaşı tatili fiyatları
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Yeni yıla girmek de cep yakıyor: Evde ne kadar dışarıda ne kadar
18:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/tum-dunya-2025e-yozgatin-ilcesi-sorgun-ise-2026ya-giriyor-aslinda-herkesten-10-yil-ondeyiz-ama-1092185618.html
Tüm dünya 2025'e, Yozgat'ın ilçesi Sorgun ise 2026'ya giriyor: 'Aslında herkesten 10 yıl öndeyiz ama'
Tüm dünya 2025'e, Yozgat'ın ilçesi Sorgun ise 2026'ya giriyor: 'Aslında herkesten 10 yıl öndeyiz ama'
Sputnik Türkiye
Tüm dünya 2025'e hazırlanırken, Yozgat'taki Sorgun ilçesi özgüvenli bir şekilde 2026'ya hazırlanıyor. İlçe meydanında 2026 afişi asılırken, belediye ise sosyal... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T16:32+0300
2024-12-30T16:32+0300
türkiye
sorgun
yozgat
türkiye
adana
yeni yıl
yılbaşı tatili 2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092184532_0:202:1600:1102_1920x0_80_0_0_3920cb5084edb8312a5f0be318916831.jpg
Yozgat'ta bulunan Sorgun Belediyesi, tüm dünya 2025'e girmeye hazırlanırken '2026'ya hoş geldin' dedi. Bölgede yaşayanları şaşırtan bu afiş, internette de dikkat çekti. Belediye, sonrasında ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla erken kutlamanın nedenini açıkladı.Belediye, şu paylaşımı yaptı: 'Gurur duyuyoruz'Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ise afiş hakkında, “Biz sıradan bir yeni yıl kutlaması yapmıyoruz. Sorgun’un hep geleceğe odaklı bir şehir olma vizyonunu pekiştiriyoruz. Bizler, her zaman geleceği bugünden yaşamayı tercih eden bir şehir olarak, bu kutlama ile hem halkımıza neşeli bir an yaşatmak istedik hem de Sorgun’un dinamizmini ve yenilikçi ruhunu bir kez daha hatırlatmak istedik. Sorgun, yarınları beklemeden bugününü yaşayan, sürekli ileriye giden bir şehir olarak her zaman gurur duyduğumuz bir yer olmuştur. 2026’ya şimdiden merhaba diyerek, bu ruhu bir kez daha paylaşıyoruz. Hep birlikte 2026’nın coşkusunu şimdiden yaşayalım” dedi.Normalde Adana'da her yıl görülen bir yıl ileriyi kutlama geleneğine böylece Yozgat ilçesi de katılmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231227/dunya-2024e-adana-2025e-giriyor-1079017610.html
türkiye
sorgun
yozgat
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092184532_0:52:1600:1252_1920x0_80_0_0_ae264c0ab84d26f5656fbdf2805f656b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sorgun , yozgat, türkiye, adana, yeni yıl, yılbaşı tatili 2025
sorgun , yozgat, türkiye, adana, yeni yıl, yılbaşı tatili 2025

Tüm dünya 2025'e, Yozgat'ın ilçesi Sorgun ise 2026'ya giriyor: 'Aslında herkesten 10 yıl öndeyiz ama'

16:32 30.12.2024
© BEKA YİĞİT-AW360897Sorgun Belediyesi
Sorgun Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© BEKA YİĞİT-AW360897
Abone ol
Tüm dünya 2025'e hazırlanırken, Yozgat'taki Sorgun ilçesi özgüvenli bir şekilde 2026'ya hazırlanıyor. İlçe meydanında 2026 afişi asılırken, belediye ise sosyal medya hesabında 'Aslında Sorgun hep 10 yıl ilerde ama bu sefer bir yıl fazlayla yetinelim dedik' paylaşımı yaptı.
Yozgat'ta bulunan Sorgun Belediyesi, tüm dünya 2025'e girmeye hazırlanırken '2026'ya hoş geldin' dedi. Bölgede yaşayanları şaşırtan bu afiş, internette de dikkat çekti. Belediye, sonrasında ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla erken kutlamanın nedenini açıkladı.
Belediye, şu paylaşımı yaptı:
Herkes 2025’e merhaba derken, biz Sorgun Belediyesi olarak ufukta görünen yeni yılı ‘bir yıl’ erkenden kutluyoruz. Neden mi? Aslında Sorgun hep 10 yıl ilerde ama bu sefer bir yıl fazlayla yetinelim dedik. Bu küçük ironimizle, Sorgun’un geleceğe olan heyecanını, yenilikçi ruhunu ve dinamizmini paylaşmak istiyoruz. Gelin, hep beraber ‘şimdiden’ 2026’nın coşkusunu yaşayalım. Çünkü biz biliyoruz ki Sorgun, yarınları beklemeden yaşayan bir şehir”

'Gurur duyuyoruz'

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ise afiş hakkında, “Biz sıradan bir yeni yıl kutlaması yapmıyoruz. Sorgun’un hep geleceğe odaklı bir şehir olma vizyonunu pekiştiriyoruz. Bizler, her zaman geleceği bugünden yaşamayı tercih eden bir şehir olarak, bu kutlama ile hem halkımıza neşeli bir an yaşatmak istedik hem de Sorgun’un dinamizmini ve yenilikçi ruhunu bir kez daha hatırlatmak istedik. Sorgun, yarınları beklemeden bugününü yaşayan, sürekli ileriye giden bir şehir olarak her zaman gurur duyduğumuz bir yer olmuştur. 2026’ya şimdiden merhaba diyerek, bu ruhu bir kez daha paylaşıyoruz. Hep birlikte 2026’nın coşkusunu şimdiden yaşayalım” dedi.
Normalde Adana'da her yıl görülen bir yıl ileriyi kutlama geleneğine böylece Yozgat ilçesi de katılmış oldu.
Kızıl Meydan'a ziyaretçi girişleri yılbaşı gecesi sınırlı ve yasak 31 Aralık saat 18.00'den 1 Ocak saat 07.00'ye kadar geçerli. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
YAŞAM
Dünya 2024'e, Adana 2025'e giriyor
27 Aralık 2023, 10:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала