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Kızıl Gezegen'i kolonileştirmeyi planlayan Musk: Mars'ta 'doğrudan demokrasi' olması gerek
Kızıl Gezegen'i kolonileştirmeyi planlayan Musk: Mars'ta 'doğrudan demokrasi' olması gerek
Sputnik Türkiye
Mars'ta kolonileşme planları olan Elon Musk, Marslıların kendi yönetim şekillerini belirlemesi gerektiğini söyleyen 'doğrudan demokrasiyi' önerdiğini belirtti. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
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Bir uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Mars’ta insan kolonisi kurma vizyonunu detaylandırarak, Kızıl Gezegen’deki yönetim biçiminin doğrudan demokrasi olması gerektiğini söyledi.Musk, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Mars’ta yaşayanların kendi yönetim şekillerini belirlemesi gerektiğini ifade ederek, “Marslılar nasıl yönetileceklerine kendileri karar verecek. Ben temsili demokrasiden ziyade doğrudan demokrasiyi öneriyorum” dedi.İlk görevler için hedef 2028Mars’ta kolonileşme sürecinin ilk adımları olarak, insansız Starship araçlarının iki yıl içinde Mars’a iniş yapabileceğini belirten Musk, insanlı görevlerin ise önümüzdeki dört yıl içinde gerçekleşebileceğini öngörüyor. Musk, Aralık 2028 ya da Ocak 2029’da açılacak Mars transfer penceresiyle insanları Mars’a göndermeyi hedeflediklerini duyurmuştu.Mars’ta sürdürülebilir bir şehir inşa etmenin devasa maliyetine dikkat çeken Musk, bu tür bir projenin 1.000 trilyon dolardan fazla bir bütçe gerektirebileceğini ifade etti. Bu rakam, güncel ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH) yaklaşık 34 katı. Musk ayrıca, Mars’a taşınacak faydalı yüklerin maliyetinin ton başına yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu ve bu maliyetlerin kabul edilebilir seviyelere inmesi için roket teknolojisinde bin kat ilerleme sağlanması gerektiğini vurguladı. Musk, yalnızca Mars kolonisi kurmanın değil, insanlığın yıldızlar arası seyahat yeteneğini geliştirmesi gerektiğini de belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/mars-ve-ayda-insan-yasami-icin-kapsul-evler-tasarlaniyor-1092137673.html
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elon musk, mars, spacex, starship, koloni, demokrasi

Kızıl Gezegen'i kolonileştirmeyi planlayan Musk: Mars'ta 'doğrudan demokrasi' olması gerek

16:02 30.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMars kolonisi
Mars kolonisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Mars'ta kolonileşme planları olan Elon Musk, Marslıların kendi yönetim şekillerini belirlemesi gerektiğini söyleyen 'doğrudan demokrasiyi' önerdiğini belirtti.
Bir uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Mars’ta insan kolonisi kurma vizyonunu detaylandırarak, Kızıl Gezegen’deki yönetim biçiminin doğrudan demokrasi olması gerektiğini söyledi.
Musk, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Mars’ta yaşayanların kendi yönetim şekillerini belirlemesi gerektiğini ifade ederek, “Marslılar nasıl yönetileceklerine kendileri karar verecek. Ben temsili demokrasiden ziyade doğrudan demokrasiyi öneriyorum” dedi.

İlk görevler için hedef 2028

Mars’ta kolonileşme sürecinin ilk adımları olarak, insansız Starship araçlarının iki yıl içinde Mars’a iniş yapabileceğini belirten Musk, insanlı görevlerin ise önümüzdeki dört yıl içinde gerçekleşebileceğini öngörüyor. Musk, Aralık 2028 ya da Ocak 2029’da açılacak Mars transfer penceresiyle insanları Mars’a göndermeyi hedeflediklerini duyurmuştu.
Mars’ta sürdürülebilir bir şehir inşa etmenin devasa maliyetine dikkat çeken Musk, bu tür bir projenin 1.000 trilyon dolardan fazla bir bütçe gerektirebileceğini ifade etti. Bu rakam, güncel ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH) yaklaşık 34 katı.
Musk ayrıca, Mars’a taşınacak faydalı yüklerin maliyetinin ton başına yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu ve bu maliyetlerin kabul edilebilir seviyelere inmesi için roket teknolojisinde bin kat ilerleme sağlanması gerektiğini vurguladı. Musk, yalnızca Mars kolonisi kurmanın değil, insanlığın yıldızlar arası seyahat yeteneğini geliştirmesi gerektiğini de belirtmişti.
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