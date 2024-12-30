https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/dubai-cikolatacisini-sahte-dekontla-dolandirdilar-1092174211.html

Dubai çikolatacısını 'sahte dekontla' dolandırdılar

Dubai çikolatacısını 'sahte dekontla' dolandırdılar

Sputnik Türkiye

Dubai çikolatası üreten bir kişiyi sahte dekontlarla 800 bin lira dolandıran üç kişi yakalandı. 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T12:28+0300

2024-12-30T12:28+0300

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türkiye

dubai çikolatası

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

sahte belge

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Türkiye'yi kasıp kavuran Dubai Çikolatası çılgınlığı sürerken ilginç bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Isparta'da Dubai çikolatası üreten bir üreticiyi sahte dekontlarla 800 bin lira dolandıran üç kişi yakalandı. Gönderilen çikolatalar ise üreticiye teslim edildi. Siparişi teslim etti parasını alamadıIsparta’da çikolata üreticisi olan A.A., İstanbul’dan kendisini arayan kişilerden 800 bin lira değerinde Dubai çikolatası siparişi aldı. A.A., nakliye firması aracılığıyla hazırladığı siparişi, İstanbul’daki şahıslara ulaştırdı. Sipariş karşılığında kendisine 800 bin liranın ödendiğine dair gönderilen dekontun sahte olduğunu anlayan A.A., polise şikayette bulundu.Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile kurulan koordine sonrasında Dubai çikolatalarını başka bir şahsa satmaya çalışan 3 şüpheli Bayrampaşa’da suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Ç. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Dubai çikolataları üreticiye teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dubai-cikolatasinin-ardindan-dubai-cheesecake-dubai-baklavasi-hatta-dubai-bombasi-furya-nasil-1089573731.html

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dubai çikolatası, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, sahte belge