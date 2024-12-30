https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/buyuksehir-belediyesinin-izmir-korfezinde-denetim-yetkisi-talebine-bakanliktan-ret-1092195023.html

Büyükşehir belediyesinin İzmir Körfezi'nde denetim yetkisi talebine bakanlıktan ret

Büyükşehir belediyesinin İzmir Körfezi'nde denetim yetkisi talebine bakanlıktan ret

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediyesi atık deşarj eden işletmelerin denetlenmesiyle ilgili yetki talebine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan olumsuz... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T22:43+0300

2024-12-30T22:43+0300

2024-12-30T22:43+0300

türkiye

izmir büyükşehir belediyesi

izmir körfezi

çevre ve şehircilik bakanlığı

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İzmir Körfezi'nde temizlik seferberliği başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi körfezi kirleten unsurlara karşı önlem almak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan denetim yetkisi talebinde bulundu.İzmir Körfezi’ne atık deşarj eden işletmelerin denetlenmesi, gemilerin oluşturduğu kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla denetim yetkisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi yönündeki talebe bakanlık olumsuz yanı verdi. Bakanlıktan iletilen yazıda yetki devri başvuru şartlarında belirtilen bilgi ve belgelerin incelendiği ve yapılan değerlendirme sonucunda 2023/3 sayılı genelge kapsamında yetki devri yapılmasının uygun görülmediği belirtildi.'Bize yetki vermeyen bakanlığın körfez için harekete geçmesini bekliyoruz'Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin denetiminde Antalya ve Mersin'de söz konusu yetki devrinin yapıldığını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise bakanlığın kararı sonrası şu açıklamayı yaptı:

türkiye

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izmir büyükşehir belediyesi, izmir körfezi, çevre ve şehircilik bakanlığı