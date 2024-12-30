https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/buyuksehir-belediyesinin-izmir-korfezinde-denetim-yetkisi-talebine-bakanliktan-ret-1092195023.html
Büyükşehir belediyesinin İzmir Körfezi'nde denetim yetkisi talebine bakanlıktan ret
Büyükşehir belediyesinin İzmir Körfezi'nde denetim yetkisi talebine bakanlıktan ret
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İzmir Büyükşehir Belediyesi atık deşarj eden işletmelerin denetlenmesiyle ilgili yetki talebine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan olumsuz... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T22:43+0300
2024-12-30T22:43+0300
2024-12-30T22:43+0300
türkiye
izmir büyükşehir belediyesi
izmir körfezi
çevre ve şehircilik bakanlığı
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İzmir Körfezi'nde temizlik seferberliği başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi körfezi kirleten unsurlara karşı önlem almak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan denetim yetkisi talebinde bulundu.İzmir Körfezi’ne atık deşarj eden işletmelerin denetlenmesi, gemilerin oluşturduğu kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla denetim yetkisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi yönündeki talebe bakanlık olumsuz yanı verdi. Bakanlıktan iletilen yazıda yetki devri başvuru şartlarında belirtilen bilgi ve belgelerin incelendiği ve yapılan değerlendirme sonucunda 2023/3 sayılı genelge kapsamında yetki devri yapılmasının uygun görülmediği belirtildi.'Bize yetki vermeyen bakanlığın körfez için harekete geçmesini bekliyoruz'Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin denetiminde Antalya ve Mersin'de söz konusu yetki devrinin yapıldığını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise bakanlığın kararı sonrası şu açıklamayı yaptı:
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izmir büyükşehir belediyesi, izmir körfezi, çevre ve şehircilik bakanlığı
izmir büyükşehir belediyesi, izmir körfezi, çevre ve şehircilik bakanlığı
Büyükşehir belediyesinin İzmir Körfezi'nde denetim yetkisi talebine bakanlıktan ret
İzmir Büyükşehir Belediyesi atık deşarj eden işletmelerin denetlenmesiyle ilgili yetki talebine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan olumsuz yanıt geldi. n İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kararla ilgili "Bize yetki vermeyen bakanlığın körfez için harekete geçmesini bekliyoruz" yorumunda bulundu.
İzmir Körfezi'nde temizlik seferberliği başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi körfezi kirleten unsurlara karşı önlem almak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan denetim yetkisi talebinde bulundu.
İzmir Körfezi’ne atık deşarj eden işletmelerin denetlenmesi, gemilerin oluşturduğu kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla denetim yetkisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi yönündeki talebe bakanlık olumsuz yanı verdi.
Bakanlıktan iletilen yazıda yetki devri başvuru şartlarında belirtilen bilgi ve belgelerin incelendiği ve yapılan değerlendirme sonucunda 2023/3 sayılı genelge kapsamında yetki devri yapılmasının uygun görülmediği belirtildi.
'Bize yetki vermeyen bakanlığın körfez için harekete geçmesini bekliyoruz'
Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin denetiminde Antalya ve Mersin'de söz konusu yetki devrinin yapıldığını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise bakanlığın kararı sonrası şu açıklamayı yaptı:
“Körfezin dip temizlik sorumluluğu sanayi tesislerinin, limanların, yük gemilerinin, tersanelerin denetimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında. İzmir'in bugününü ve yarınını etkileyecek körfez temizliği konusunda ciddi adımlar atarak, dip temizliği çalışmasını başlattık. Körfez temizliği konusunda üzerimize düşenden fazlasını yapıyoruz. Bakanlıktan da üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz ancak yetkilerimizde bazı kısıtlamalar mevcut. Körfezin derinlemesine temizliği sadece dip taraması yaparak olmaz. Kirlilik kaynaklarının da önüne geçmemiz gerek. Bu konuda bize yetki vermeyen bakanlığın körfez için harekete geçmesini bekliyoruz."