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ABD'li otomobil firmasının hesabından Filistin'e destek paylaşımı yapıldı
ABD'li otomobil firmasının hesabından Filistin'e destek paylaşımı yapıldı
Sputnik Türkiye
ABD'li otomobil firmasının hesabından Filistin'e destek paylaşımı yapıldı. Paylaşımlarda, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
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ABD'li otomobil üreticisi Ford'un resmi sosyal medya hesabından, Filistin'e destek paylaşımları yapıldı.Söz konusu paylaşımlarda, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" ifadeleri yer aldı.Ford'un X hesabının ele geçirildiği iddia edilirken söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silindi.Konuya ilişkin şirketten henüz resmi açıklama yapılmadı.
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abd, filistin, gazze, ford, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, destek
abd, filistin, gazze, ford, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, destek

ABD'li otomobil firmasının hesabından Filistin'e destek paylaşımı yapıldı

23:55 30.12.2024
© AAFilistin bayrak
Filistin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© AA
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ABD'li otomobil firmasının hesabından Filistin'e destek paylaşımı yapıldı. Paylaşımlarda, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" ifadeleri kullanılırken, paylaşımlar kısa süre içerisinde silindi.
ABD'li otomobil üreticisi Ford'un resmi sosyal medya hesabından, Filistin'e destek paylaşımları yapıldı.
Söz konusu paylaşımlarda, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" ifadeleri yer aldı.
Ford'un X hesabının ele geçirildiği iddia edilirken söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silindi.
Konuya ilişkin şirketten henüz resmi açıklama yapılmadı.
© Ekran GörüntüsüABD'li otomobil üreticisi Ford'un resmi sosyal medya hesabından, Filistin'e destek paylaşımları yapıldı.
ABD'li otomobil üreticisi Ford'un resmi sosyal medya hesabından, Filistin'e destek paylaşımları yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
ABD'li otomobil üreticisi Ford'un resmi sosyal medya hesabından, Filistin'e destek paylaşımları yapıldı.
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