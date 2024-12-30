https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/abdli-otomobil-firmasinin-hesabindan-filistine-destek-paylasimi-yapildi-1092196462.html

ABD'li otomobil firmasının hesabından Filistin'e destek paylaşımı yapıldı

ABD'li otomobil firmasının hesabından Filistin'e destek paylaşımı yapıldı

Sputnik Türkiye

ABD'li otomobil firmasının hesabından Filistin'e destek paylaşımı yapıldı. Paylaşımlarda, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T23:55+0300

2024-12-30T23:55+0300

2024-12-30T23:55+0300

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ABD'li otomobil üreticisi Ford'un resmi sosyal medya hesabından, Filistin'e destek paylaşımları yapıldı.Söz konusu paylaşımlarda, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" ifadeleri yer aldı.Ford'un X hesabının ele geçirildiği iddia edilirken söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silindi.Konuya ilişkin şirketten henüz resmi açıklama yapılmadı.

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