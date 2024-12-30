https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/abdli-otomobil-firmasinin-hesabindan-filistine-destek-paylasimi-yapildi-1092196462.html
ABD'li otomobil firmasının hesabından Filistin'e destek paylaşımı yapıldı
ABD'li otomobil firmasının hesabından Filistin'e destek paylaşımı yapıldı
Sputnik Türkiye
ABD'li otomobil firmasının hesabından Filistin'e destek paylaşımı yapıldı. Paylaşımlarda, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T23:55+0300
2024-12-30T23:55+0300
2024-12-30T23:55+0300
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ABD'li otomobil üreticisi Ford'un resmi sosyal medya hesabından, Filistin'e destek paylaşımları yapıldı.Söz konusu paylaşımlarda, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" ifadeleri yer aldı.Ford'un X hesabının ele geçirildiği iddia edilirken söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silindi.Konuya ilişkin şirketten henüz resmi açıklama yapılmadı.
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abd, filistin, gazze, ford, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, destek
abd, filistin, gazze, ford, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, destek
ABD'li otomobil firmasının hesabından Filistin'e destek paylaşımı yapıldı
ABD'li otomobil firmasının hesabından Filistin'e destek paylaşımı yapıldı. Paylaşımlarda, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" ifadeleri kullanılırken, paylaşımlar kısa süre içerisinde silindi.
ABD'li otomobil üreticisi Ford'un resmi sosyal medya hesabından, Filistin'e destek paylaşımları yapıldı.
Söz konusu paylaşımlarda, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" ifadeleri yer aldı.
Ford'un X hesabının ele geçirildiği iddia edilirken söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silindi.
Konuya ilişkin şirketten henüz resmi açıklama yapılmadı.