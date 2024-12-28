https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rus-dogalgazinin-avrupaya-sevkiyati-yuzde-20-artti-1092137287.html
Rus doğalgazının Avrupa’ya sevkiyatı yüzde 20 arttı
Rus doğalgazının Avrupa’ya sevkiyatı yüzde 20 arttı
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, bu yılın ilk 11 ayında Rusya'dan Avrupa'ya boru hattı ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının 50 milyar metreküp olarak... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T17:11+0300
2024-12-28T17:11+0300
2024-12-28T17:11+0300
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Ukrayna transiti ile ilgili sorunun henüz çözüme kavuşturulmadığını söyleyen Rus yetkili, Avrupalıların çözüm bulunmasına ilgi duyduğunu vurguladı. Bu arada Ukrayna transitinin sona ereceği 31 Aralık yaklaştıkça Avrupa'da doğal gaz borsa fiyatları yükseliyor. Bu hafta fiyat bin metreküp başına 500 dolara ulaştı. Uzmanlar, doğalgaz transiti ile ilgili sorunun çözülememesi halinde Ukrayna’nın aylık 100 milyon dolarlık gelir kaybına uğrayacağını belirtti. Rus doğalgazının Avrupa ülkelerine sevkiyatı, Sputnik’in infografiğinde.
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infografik, rusya, ukrayna, avrupa, doğal gaz, инфографика, türkiye
infografik, rusya, ukrayna, avrupa, doğal gaz, инфографика, türkiye
Rus doğalgazının Avrupa’ya sevkiyatı yüzde 20 arttı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, bu yılın ilk 11 ayında Rusya'dan Avrupa'ya boru hattı ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının 50 milyar metreküp olarak gerçekleştiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 18-20 artış gösterdiğini belirtti.
Ukrayna transiti ile ilgili sorunun henüz çözüme kavuşturulmadığını söyleyen Rus yetkili, Avrupalıların çözüm bulunmasına ilgi duyduğunu vurguladı. Bu arada Ukrayna transitinin sona ereceği 31 Aralık yaklaştıkça Avrupa'da doğal gaz borsa fiyatları yükseliyor.
Bu hafta fiyat bin metreküp başına 500 dolara ulaştı. Uzmanlar, doğalgaz transiti ile ilgili sorunun çözülememesi halinde Ukrayna’nın aylık 100 milyon dolarlık gelir kaybına uğrayacağını belirtti.
Rus doğalgazının Avrupa ülkelerine sevkiyatı, Sputnik’in infografiğinde.