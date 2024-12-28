https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rus-dogalgazinin-avrupaya-sevkiyati-yuzde-20-artti-1092137287.html

Rus doğalgazının Avrupa’ya sevkiyatı yüzde 20 arttı

Rus doğalgazının Avrupa’ya sevkiyatı yüzde 20 arttı

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, bu yılın ilk 11 ayında Rusya'dan Avrupa'ya boru hattı ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının 50 milyar metreküp olarak... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T17:11+0300

2024-12-28T17:11+0300

2024-12-28T17:11+0300

multimedya

infografik

rusya

ukrayna

avrupa

doğal gaz

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092136718_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4522496da49f3b7115f5406c202b829a.png

Ukrayna transiti ile ilgili sorunun henüz çözüme kavuşturulmadığını söyleyen Rus yetkili, Avrupalıların çözüm bulunmasına ilgi duyduğunu vurguladı. Bu arada Ukrayna transitinin sona ereceği 31 Aralık yaklaştıkça Avrupa'da doğal gaz borsa fiyatları yükseliyor. Bu hafta fiyat bin metreküp başına 500 dolara ulaştı. Uzmanlar, doğalgaz transiti ile ilgili sorunun çözülememesi halinde Ukrayna’nın aylık 100 milyon dolarlık gelir kaybına uğrayacağını belirtti. Rus doğalgazının Avrupa ülkelerine sevkiyatı, Sputnik’in infografiğinde.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, rusya, ukrayna, avrupa, doğal gaz, инфографика, türkiye