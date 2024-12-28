https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/insaat-kazisinda-dogalgaz-hatti-borusu-delindi-13-mahallenin-gazi-kesildi-1092136262.html
İnşaat kazısında doğalgaz hattı borusu delindi: 13 mahallenin gazı kesildi
İnşaat kazısında doğalgaz hattı borusu delindi: 13 mahallenin gazı kesildi
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Kocaeli'nde iş makinesi operatörü kazı sırasında doğalgaz borusunu delince 13 mahallenin gazı kesildi. Sızan gaz 30 metre yüksekliğe ulaştı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T16:30+0300
2024-12-28T16:30+0300
2024-12-28T16:30+0300
türkiye
afad
doğal gaz
inşaat
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaat alanında meydana gelen olayda, inşaat alanında çalışma yapan iş makinesi operatörü, kazı sırasında doğalgaz hattının borusunu deldi. Borunun delinmesiyle doğalgaz sızarak yaklaşık 30 metre yüksekliğe ulaştı.13 mahallenin gazı kesildiİhbar üzerine olay yerine PALGAZ, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gazı kapattı. Bölgede onarım çalışmaları başlatılırken, olay sebebiyle 13 mahallenin gazı kesildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/patlama-riski-kapinizda-dogalgaz-kullaniminda-bilmediginiz-tehlikeler-dogalgaz-sizintisi-1091268159.html
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afad, doğal gaz, inşaat
İnşaat kazısında doğalgaz hattı borusu delindi: 13 mahallenin gazı kesildi
Kocaeli'nde iş makinesi operatörü kazı sırasında doğalgaz borusunu delince 13 mahallenin gazı kesildi. Sızan gaz 30 metre yüksekliğe ulaştı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaat alanında meydana gelen olayda, inşaat alanında çalışma yapan iş makinesi operatörü, kazı sırasında doğalgaz hattının borusunu deldi. Borunun delinmesiyle doğalgaz sızarak yaklaşık 30 metre yüksekliğe ulaştı.
13 mahallenin gazı kesildi
İhbar üzerine olay yerine PALGAZ, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gazı kapattı. Bölgede onarım çalışmaları başlatılırken, olay sebebiyle 13 mahallenin gazı kesildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.