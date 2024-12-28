https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/insaat-kazisinda-dogalgaz-hatti-borusu-delindi-13-mahallenin-gazi-kesildi-1092136262.html

İnşaat kazısında doğalgaz hattı borusu delindi: 13 mahallenin gazı kesildi

İnşaat kazısında doğalgaz hattı borusu delindi: 13 mahallenin gazı kesildi

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nde iş makinesi operatörü kazı sırasında doğalgaz borusunu delince 13 mahallenin gazı kesildi. Sızan gaz 30 metre yüksekliğe ulaştı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T16:30+0300

2024-12-28T16:30+0300

2024-12-28T16:30+0300

türkiye

afad

doğal gaz

inşaat

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaat alanında meydana gelen olayda, inşaat alanında çalışma yapan iş makinesi operatörü, kazı sırasında doğalgaz hattının borusunu deldi. Borunun delinmesiyle doğalgaz sızarak yaklaşık 30 metre yüksekliğe ulaştı.13 mahallenin gazı kesildiİhbar üzerine olay yerine PALGAZ, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gazı kapattı. Bölgede onarım çalışmaları başlatılırken, olay sebebiyle 13 mahallenin gazı kesildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/patlama-riski-kapinizda-dogalgaz-kullaniminda-bilmediginiz-tehlikeler-dogalgaz-sizintisi-1091268159.html

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