https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/elon-muskin-sansurcu-dedigi-abd-disisleri-bakanliginin-yabanci-propagandayla-mucadele-kurumu-gec-1092094191.html
Elon Musk'ın 'sansürcü' dediği ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'yabancı propagandayla mücadele' kurumu GEC, kapatıldı
Elon Musk'ın 'sansürcü' dediği ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'yabancı propagandayla mücadele' kurumu GEC, kapatıldı
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ABD Dışişleri Bakanlığı altında 'yabancı propagandayla' mücadele amacıyla kurulan ancak Elon Musk ve Cumhuriyetçi Partililer tarafından ABD halkına sansür... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T12:42+0300
2024-12-27T12:42+0300
2024-12-27T12:42+0300
dünya
cumhuriyetçiler
donald trump
elon musk
dışişleri bakanlığı
abd
twitter
küresel etkileşim merkezi (gec)
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Eski ABD Başkanı Barrack Obama'nın başkanlığının son yılında kurulan Küresel Etkileşim Merkezi (GEC), 'yabancı dezenformasyona karşı' çok sayıda ABD istihbarat teşkilatıyla birlikte çalışan bir ABD Dışişleri Bakanlığı kuruluşuydu. Ancak Elon Musk, eski adıyla Twitter'ı satın alıp GEC'in talimatıyla kapatılan hesapları ortaya döken Twitter Dosyaları'nı açıklayınca dikkatler GEC'in üzerine çevrildi. Donald Trump ve Cumhuriyetçiler tarafından 'ABD vatandaşlarına sansür' uygulamakla yoğun şekilde eleştirilen GEC'in, Twitter'ın 'dezenformasyon' yaymakla suçlanan kişileri sansürlemek için ABD istihbarat teşkilatlarıyla birlikte çalıştığı ve sosyal medya kurumlarına 'kapatılacak hesaplar listesi' gönderdiği 'Twitter Dosyaları'yla ortaya çıkmıştı.Kapılarını 23 Aralık'ta kapattıABD Dışişleri Bakanlığı web sitesinde "Küresel Etkileşim Merkezi 23 Aralık 2024'te kapandı" ifadeleri yer aldı. Elon Musk 7 Şubat 2023'te yaptığı açıklama şu ifadelere yer vermişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230127/twitter-dosyalari-ifsaatlarinda-yeni-perde-rus-botlari-iddialari-sirket-icinde-de-suphe-cekmis-1066286085.html
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cumhuriyetçiler, donald trump, elon musk, dışişleri bakanlığı, abd, twitter , küresel etkileşim merkezi (gec)
cumhuriyetçiler, donald trump, elon musk, dışişleri bakanlığı, abd, twitter , küresel etkileşim merkezi (gec)
Elon Musk'ın 'sansürcü' dediği ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'yabancı propagandayla mücadele' kurumu GEC, kapatıldı
ABD Dışişleri Bakanlığı altında 'yabancı propagandayla' mücadele amacıyla kurulan ancak Elon Musk ve Cumhuriyetçi Partililer tarafından ABD halkına sansür uyguladığı için sık sık eleştirilen Küresel Etkileşim Merkezi (Global Engagement Center, GEC), kapatıldı.
Eski ABD Başkanı Barrack Obama'nın başkanlığının son yılında kurulan Küresel Etkileşim Merkezi (GEC), 'yabancı dezenformasyona karşı'
çok sayıda ABD istihbarat teşkilatıyla birlikte çalışan bir ABD Dışişleri Bakanlığı
kuruluşuydu. Ancak Elon Musk, eski adıyla Twitter'ı satın alıp GEC'in talimatıyla kapatılan hesapları ortaya döken Twitter Dosyaları'nı
açıklayınca dikkatler GEC'in üzerine çevrildi.
Donald Trump ve Cumhuriyetçiler tarafından
'ABD vatandaşlarına sansür
' uygulamakla yoğun şekilde eleştirilen GEC
'in, Twitter'ın 'dezenformasyon' yaymakla suçlanan kişileri sansürlemek için ABD istihbarat teşkilatlarıyla birlikte çalıştığı ve sosyal medya kurumlarına 'kapatılacak hesaplar listesi'
gönderdiği 'Twitter Dosyaları
'yla ortaya çıkmıştı.
Kapılarını 23 Aralık'ta kapattı
ABD Dışişleri Bakanlığı web sitesinde "Küresel Etkileşim Merkezi 23 Aralık 2024'te kapandı" ifadeleri yer aldı. Elon Musk 7 Şubat 2023'te yaptığı açıklama şu ifadelere yer vermişti:
"ABD hükümetinin sansür ve medya manipülasyonu konusundaki en büyük suçlusu GEC adındaki karanlık bir kurumdur"