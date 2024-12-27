https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/elon-muskin-sansurcu-dedigi-abd-disisleri-bakanliginin-yabanci-propagandayla-mucadele-kurumu-gec-1092094191.html

Elon Musk'ın 'sansürcü' dediği ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'yabancı propagandayla mücadele' kurumu GEC, kapatıldı

Elon Musk'ın 'sansürcü' dediği ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'yabancı propagandayla mücadele' kurumu GEC, kapatıldı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı altında 'yabancı propagandayla' mücadele amacıyla kurulan ancak Elon Musk ve Cumhuriyetçi Partililer tarafından ABD halkına sansür... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T12:42+0300

2024-12-27T12:42+0300

2024-12-27T12:42+0300

dünya

cumhuriyetçiler

donald trump

elon musk

dışişleri bakanlığı

abd

twitter

küresel etkileşim merkezi (gec)

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Eski ABD Başkanı Barrack Obama'nın başkanlığının son yılında kurulan Küresel Etkileşim Merkezi (GEC), 'yabancı dezenformasyona karşı' çok sayıda ABD istihbarat teşkilatıyla birlikte çalışan bir ABD Dışişleri Bakanlığı kuruluşuydu. Ancak Elon Musk, eski adıyla Twitter'ı satın alıp GEC'in talimatıyla kapatılan hesapları ortaya döken Twitter Dosyaları'nı açıklayınca dikkatler GEC'in üzerine çevrildi. Donald Trump ve Cumhuriyetçiler tarafından 'ABD vatandaşlarına sansür' uygulamakla yoğun şekilde eleştirilen GEC'in, Twitter'ın 'dezenformasyon' yaymakla suçlanan kişileri sansürlemek için ABD istihbarat teşkilatlarıyla birlikte çalıştığı ve sosyal medya kurumlarına 'kapatılacak hesaplar listesi' gönderdiği 'Twitter Dosyaları'yla ortaya çıkmıştı.Kapılarını 23 Aralık'ta kapattıABD Dışişleri Bakanlığı web sitesinde "Küresel Etkileşim Merkezi 23 Aralık 2024'te kapandı" ifadeleri yer aldı. Elon Musk 7 Şubat 2023'te yaptığı açıklama şu ifadelere yer vermişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230127/twitter-dosyalari-ifsaatlarinda-yeni-perde-rus-botlari-iddialari-sirket-icinde-de-suphe-cekmis-1066286085.html

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Sputnik Türkiye

cumhuriyetçiler, donald trump, elon musk, dışişleri bakanlığı, abd, twitter , küresel etkileşim merkezi (gec)